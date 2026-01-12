Ученые сообщили о повороте к Земле нового активного центра Солнца

ИКИ РАН сообщил о приближении активного солнечного центра к Земле

Tекст: Мария Иванова

Крупный активный центр на Солнце выходит на сторону, обращённую к Земле, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, речь идет об области, где уже произошли две мощные вспышки за последние четыре дня – 8 и 12 января 2026 года. Одна из них, зафиксированная ночью рентгеновскими фотометрами GOES, достигла уровня M3.3, что стало первым событием M-класса в 2026 году и самым сильным солнечным событием текущего года.

По словам ученых, источник вспышки пока что остаётся на невидимой с Земли стороне Солнца, однако он расположен настолько близко к краю, что часть излучения всё же смогла достичь Земли. Основная энергия вспышки была заблокирована солнечным диском, поэтому её полная мощность не может быть измерена, так как на этой стороне Солнца нет соответствующих спутников-наблюдателей.

В лаборатории отмечают: «Не вызывает сомнений, что на невидимой солнечной стороне находится в данный момент крупный центр активности, который произвёл за 4 дня уже 2 вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу». Уже через два дня эта область окажется полностью видимой с Земли, тогда станет понятно, насколько опасной может быть её активность.

На данный момент учёные полностью исключают какое-либо влияние произошедших солнечных вспышек на Землю. Прогнозы относительно возможных последствий можно будет делать только после того, как активный центр окончательно выйдет на видимую сторону и станет доступен для полноценного наблюдения.

Интересно, что сейчас рядом с Солнцем наблюдаются Венера, Меркурий и Марс (последний пока скрыт за искусственной Луной телескопа), формируя редкий парад планет, который достигнет своего пика 22 января.

