Астрономы рассказали о предстоящем редком параде планет

ИКИ РАН: Венера, Марс и Меркурий сформируют симметричный ромб около Солнца

Tекст: Мария Иванова

Редкий парад планет, во время которого Венера, Марс и Меркурий окажутся видимы рядом с Солнцем, ожидается 22 января, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Астрономы отмечают, что полный парад ближайших к Земле планет соберётся вокруг Солнца в течение ближайших двух недель.

Венера и Марс уже образовали уникальное соединение на Рождество и начали расходиться: Венера движется влево от Солнца, Марс – вправо.

Меркурий только что появился на космических снимках как яркая «звезда» на правом краю кадра и быстро направляется к солнечному диску в центре. Венера и Марс пока недоступны на фотографиях, так как находятся слишком близко к Солнцу и скрыты искусственной «лунной» коронографа, блокирующего свет. Через несколько дней они выйдут из-под этой маски и станут различимы на снимках с космических аппаратов.

Максимальное сближение трех планет и Солнца произойдет к 22 января, когда они выстроятся в почти идеальный ромб или крест с длиной стороны в 2-3 градуса. После этого парад начнет постепенно распадаться: первой от Солнца удалится Меркурий, затем – Венера и Марс.

Следующее подобное сближение всех трех планет случится только в сентябре 2038 года, но тогда они окажутся на расстоянии до 10 градусов друг от друга, а столь симметричная конфигурация, как сейчас, считается уникальной для XXI века.

