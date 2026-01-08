Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.8 комментариев
Телескопы зафиксировали рождественское соединение Венеры и Марса с Солнцем
Редкое соединение Венеры и Марса с Солнцем зафиксировали телескопы LASCO SOHO
Марс и Венера выстроились в одну линию с Солнцем, сблизившись примерно на один градус – такое явление повторится только в XXIII веке, астрономы назвали это «рождественским соединением».
Редкое астрономическое событие – одновременное сближение Венеры и Марса с Солнцем – было зафиксировано космическими телескопами LASCO на аппарате SOHO, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Планеты, которые несколько месяцев сближались, прошедшей ночью выстроились в одну линию с Солнцем на небе на расстоянии примерно одного градуса. Следующее подобное совпадение произойдет только во второй половине XXIII века.
Венера, прошедшая ближе к Солнцу, начинает уходить налево относительно солнечного диска и уже через два месяца, в марте, вновь станет видна на небе в качестве вечерней звезды. Сейчас обе планеты скрыты в солнечных лучах и недоступны для наблюдения с Земли. Марс же уходит направо от Солнца и появится на рассвете в качестве утренней звезды весной.
Уникальная конфигурация планет объясняется наклоном их орбит по отношению к земной: для Марса угол составляет около двух градусов, для Венеры – около трех с половиной. В редких случаях Венера проходит прямо по солнечному диску – такое транзитное явление было в 2012 году, а следующее состоится только в декабре 2117 года. Марс, как внешняя планета, не может проецироваться на диск Солнца.
В момент соединения обе планеты находились за Солнцем относительно Земли: расстояние до Венеры составляло 256 млн. км, а до Марса – 360 млн. км.
