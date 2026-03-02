Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Наставники России назвали свои главные принципы
В первый в России День наставника стало известно, что почти 80% наставников считают эмпатию главным качеством настоящего наставника. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который Центр знаний «Машук» провел среди 3,5 тыс. наставников из разных сфер.
Большинство респондентов указали, что главным качеством наставника является эмпатия – этот ответ выбрали 79,4%. На втором месте оказалось умение слушать (69,3%), а третью позицию занял профессионализм (57,7%). В числе других важных качеств отмечены: терпение (32,4%); юмор и позитивный настрой (39%); честность (39,8%); умение ясно излагать мысли (46,3%); мудрость (33,7%), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Около 73% участников считают наставничество призванием, а не профессией, а только четверть (26,6%) допускает его освоение через обучение. Среди главных трудностей для наставников названы нехватка времени из-за основной работы, низкая мотивация молодежи, недостаточное внимание руководства и отсутствие подготовки. Наиболее востребованной формой поощрения оказалась финансовая мотивация, а также обучение и признание заслуг.
Почти 78% наставников не верят в возможность замены человека искусственным интеллектом: «Наставничество – это про эмпатию, «огонь в глазах» и личный пример», – подчеркнули участники.
Исследование показало, что 70% наставников готовы работать в выходные ради учеников, треть отложит важные проекты, а каждый пятый – предоставит финансовую или круглосуточную поддержку. Некоторые наставники готовы отменить отпуск или даже предоставить жилье ученикам. В то же время наставники учатся у своих подопечных цифровым технологиям, гибкости мышления и креативности.
Почти половина наставников признали, что принцип «скромность украшает человека» не сработал в их жизни, а другие традиционные установки прошлого также часто не подтверждаются на практике.
Генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков отметил: «Наставничество сопровождает человека на протяжении всей жизни: первыми наставниками чаще всего становятся родители, учителя и руководители. При этом сегодня всё больше россиян осознанно ищут такого человека рядом: особенно высокий запрос на наставничество наблюдается среди молодёжи». В этом году наставники выбрали символами профессии сову, крылья и книгу и призвали к новым инициативам, посвящённым наставничеству.
В числе фильмов, формирующих мотивацию к саморазвитию, наставники выделили «Офицеры», «Москва слезам не верит», «Большая перемена», а среди книг – «Педагогическую поэму» Антона Макаренко, «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови.