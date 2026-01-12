Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.6 комментариев
В проливе Вилькицкого на Северном морском пути зафиксированы опасные внутренние волны высотой до 20 метров, представляющие угрозу для подводных лодок.
Ученые обнаружили на Северном морском пути опасные внутренние волны высотой до 20 метров, пишет ТАСС.
Исследования проводились в проливе Вилькицкого – стратегической точке, соединяющей Карское и море Лаптевых. Научная группа Института океанологии им/ П. П. Ширшова РАН выявила мощные внутренние приливы, представляющие особую угрозу для подводных лодок.
В сообщении института отмечается: «Благодаря проведенным исследованиям ученые показали, что распространение внутренних приливов сопровождается генерацией интенсивных нелинейных короткопериодных внутренних волн с периодом 5-120 минут и высотой 4-20 метров. Для них преобладающее направление распространения – вдоль пролива, в соответствии с векторами приливного течения». Также, по данным спутников, в этом районе встречаются волны, распространяющиеся поперек пролива.
Высокоинтенсивные волны фиксировались на трех стационарных станциях в течение трех недель. Внутренние волны не только влияют на циркуляцию питательных веществ, кислорода и углекислого газа, но и создают сложные условия для судоходства, особенно для подводных судов.
Старший научный сотрудник лаборатории акустики океана Елизавета Химченко подчеркнула, что подобные исследования крайне важны для планирования добычи полезных ископаемых, прокладки коммуникаций и обеспечения безопасности морских перевозок в Арктике. Она добавила, что данные о волнениях океана необходимы для предотвращения аварий, подобных трагедии с индонезийской подлодкой в 2021 году.
