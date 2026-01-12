Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?11 комментариев
Водитель автомобиля пострадал при атаке дронов ВСУ в Брянской области
ВСУ совершили атаку с помощью FPV-дронов на поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю УАЗ «Фермер» Трубчевских теплосетей, к сожалению, осколочные ранения получил водитель автомашины. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Автомобиль получил повреждения от осколков. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дорожную технику в Брянской области с помощью дрона-камикадзе.