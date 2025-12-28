Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали дорожную технику в Брянской области

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в селе Шилинки Суземского района во время расчистки дорог от снега, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские нацисты атаковали дроном-камикадзе в селе Шилинки Суземского района дорожную технику во время расчистки дорог от снега. К счастью, водитель не пострадал», – написал глава региона.

В результате атаки поврежден автогрейдер. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне на территории Брянской области за два часа были сбиты 36 беспилотников самолетного типа.

Ранее женщина в Брянской области пострадала при атаке БПЛА.