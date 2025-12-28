Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.2 комментария
Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали дорожную технику в Брянской области
Вооруженные силы Украины атаковали дорожную технику в Брянской области с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Инцидент произошел в селе Шилинки Суземского района во время расчистки дорог от снега, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинские нацисты атаковали дроном-камикадзе в селе Шилинки Суземского района дорожную технику во время расчистки дорог от снега. К счастью, водитель не пострадал», – написал глава региона.
В результате атаки поврежден автогрейдер. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Накануне на территории Брянской области за два часа были сбиты 36 беспилотников самолетного типа.
Ранее женщина в Брянской области пострадала при атаке БПЛА.