    Мюнхенская конференция раскрыла глубокие противоречия на Западе вокруг Украины
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 19:10 • Новости дня

    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов

    Military Watch Magazine заявил о превосходстве Су-57 над конкурентами

    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 с обновленной авионикой демонстрирует дальность полета, вдвое превышающую аналогичные показатели западных F-22 и F-35, пишет Military Watch Magazine.

    Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западные аналоги по ряду ключевых характеристик, передает Military Watch Magazine.

    В публикации подчеркивается: «Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства».

    Журнал отмечает, что Су-57 прошел гораздо более интен, сивные испытания в сложных условиях, в том числе неоднократно применялся в реальных боевых действиях, передает РИА «Новости». По мнению издания, это выделяет его на фоне других истребителей пятого поколения, которые не имеют аналогичного опыта эксплуатации.

    Су-57 способен решать широкий спектр боевых задач: поражать воздушные, наземные и морские цели, работать круглосуточно, включая сложные метеоусловия и условия радиоэлектронного противодействия. Самолет отличается малой заметностью и высокой эффективностью даже в условиях современных систем

    ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как становится лучше истребитель Су-57.

    В феврале концерн Ростех отправил в войска очередную партию истребителей Су-57 с обновленным вооружением.

    Между тем Су-57Э вызвал значительный интерес у стран Ближнего Востока.

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    14 февраля 2026, 12:44 • Видео
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    13 февраля 2026, 17:55 • Новости дня
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России

    Министр обороны ФРГ Писториус назвал российский Северный флот очень «мощным»

    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил значительную мощь и активность российского Северного флота в арктическом регионе.

    Министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский Северный флот очень мощными военно-морскими силами, передает ТАСС. «Это очень-очень мощные военно-морские силы, о которых мы говорим», – заявил он журналистам в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    Российский Северный флот активно действует в Арктике, добавил Писториус, комментируя тему участия ФРГ в миссии НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой»).

    Напомним, что Северный флот считается одним из ключевых оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Его основными задачами являются защита территориальной целостности России и поддержание стратегических ядерных сил в постоянной боевой готовности в рамках политики ядерного сдерживания.

    Флагманом Северного флота является тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». В состав объединения входят более 40 подводных лодок и свыше 40 надводных кораблей и катеров, что подчеркивает его значительную военную мощь в Арктическом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Писториус назвал Северный флот России серьезной угрозой для блока НАТО. Он также заявил, что Балтийское море становится ареной противостояния между Западом и Россией.

    До этого президент России Владимир Путин назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом страны.

    13 февраля 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование лазерной системы LOCUST мощностью 20 киловатт привело к почти восьмичасовому закрытию неба над техасским Эль-Пасо из-за опасений Федерального авиационного управления по координации действий.

    Вооруженные силы США применили лазерную систему LOCUST против предполагаемого беспилотника, из-за чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

    LOCUST – это лазерное оружие мощностью двадцать киловатт, разработанное BlueHalo и приобретенное компанией AeroVironment в прошлом году. По данным издания, решение о применении оружия приняли сотрудники Таможенной и пограничной службы, а не военные, несмотря на то, что система находится на военном балансе.

    Закрытие неба продолжалось почти восемь часов, хотя ранее заявлялось, что оно может продлиться десять дней. Источники утверждают, что FAA приняло меры из-за недостаточной координации при применении лазерного оружия, а не из-за реальной угрозы со стороны беспилотников. Официальных комментариев от AeroVironment не поступило.

    LOCUST был замечен на транспортном средстве пехотного отделения у границы с Мексикой в августе 2025 года. Как отмечается, применение лазерного оружия на передовой до сих пор остается редкостью, несмотря на значительные вложения Пентагона и наличие более двух десятков проектов по направленным видам вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов.

    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА.

    13 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Пентагон ответил на слухи о поставках «слепых» истребителей F-35

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство заявило, что информация о поступлении в войска новейших боевых самолетов F-35 без установленных радиолокационных станций не соответствует действительности.

    Сообщения о приемке истребителей F-35A из последней производственной партии без установленных радаров не соответствуют действительности, заявили в ведомстве, передает портал The War Zone.

    Представитель Пентагона пояснил, что F-35A из 17-й партии поставляются с радарами APG-81.

    Работа над интеграцией новых систем продолжается в засекреченном режиме.

    Ранее в прессе появилась информация, что военные с июня прошлого года получают технику без РЛС из-за проблем с новым радаром AN/APG-85.

    Отмечалось, что вместо оборудования в носовую часть самолетов для балансировки закладывали груз, а полеты выполнялись только в сопровождении других бортов.

    Новый радар является частью масштабного пакета обновлений Block 4, реализация которого столкнулась с серьезными задержками и ростом расходов. Общая стоимость программы создания и эксплуатации истребителя до 2070-х годов оценивается примерно в 2,1 трлн долларов.

    В 2021 году на Украине заявляли, что американские F-35 уязвимы перед российскими радиолокационными станциями.

    В декабре сообщалось, что Румыния собирается закупить у США 32 самолета F-35 Lightning II за 6,5 млрд долларов.

    13 февраля 2026, 20:23 • Новости дня
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Франции Катрин Вотрен подчеркнула важность подготовки Европы к возможному конфликту высокой интенсивности, отметив это как лучший способ избежать угрозы.

    Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен заявила в эфире телеканала Euronews, что Европа должна быть готова к конфликту высокой интенсивности, передает РИА «Новости». Министр отметила, что лучший способ избежать военного столкновения – это как раз готовность к нему.

    По ее словам, в условиях, когда на территории Европы уже идет вооруженное противостояние, необходимо принимать меры для удержания ситуации под контролем.

    Ранее начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон 18 ноября 2025 года заявил, что страна должна быть готова к потерям среди военнослужащих и к экономическим трудностям для сдерживания «российской угрозы». Он подчеркнул, что Франции придется столкнуться с серьезными вызовами ради обеспечения безопасности.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и придерживается курса на снижение напряженности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США, Канады, Британии, Франции и Германии считают, что ситуация в мире становится все опаснее.

    В то же время, Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил для общей защиты. А президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время планирует предложить партнерам использовать французский ядерный потенциал для коллективной безопасности.

    Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    14 февраля 2026, 05:01 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор признал военное поражение Украины

    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в военном отношении, а потери украинской стороны он назвал ужасающими.

    Украина уже потерпела военное поражение, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что только те, кто слушает исключительно государственные новости в странах вроде Германии, Франции или Британии, могут считать иначе.

    Макгрегор отметил: «Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска ежедневно возвращают территорию «квадратными километрами» и наступление идет по всей линии фронта.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий, и киевский режим принуждается к мирному решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины отметил, что Вашингтон требует уступок от Киева, а не от России, и выделил особую роль США в переговорном процессе.

    Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму на приобретение вооружений США для поддержки Украины.

    Соединенные Штаты связали предоставление гарантий безопасности Украине с необходимостью достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    США планируют поставить вооружения Украине на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через союзников по НАТО.

    14 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные применили нейросети, чтобы получить важную информацию и обмануть командиров пленного офицера ВСУ, используя его телефон.

    Командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии рассказал, что офицеры использовали нейросети для взаимодействия с командованием взятого в плен украинского военнослужащего, передает РИА «Новости».

    У пленного командира взвода при себе был телефон с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.

    По словам комбата, российские военные смогли читать сообщения, узнавать перемещения техники и даже убеждать украинских военных сбрасывать провизию на позиции, которые уже контролировались ВС РФ.

    «В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами», – сообщил комбат.

    Для подтверждения легенды о ранении пленного, его фотографию обработали через нейросети и отправили украинским командирам, чтобы убедить их, что он остался в блиндаже. Это позволило выиграть еще несколько часов и продолжать получать информацию.

    Однако после того, как командиры начали общаться с родственниками пленного и задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, аккаунт пленного был удален из чатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил находчивость и смекалку военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Российские военные совершили неожиданный марш-бросок по дну Каховского водохранилища, что позволило развить наступление на Каменское.

    Бойцы российской армии три месяца готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода в тыл противника, находившегося в Курской области, застав ВСУ врасплох.

    13 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Лукашенко пообещал устроить проверку физподготовки генералов

    Лукашенко объявил о предстоящей проверке физподготовки генералов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Александр Лукашенко заявил о намерении лично проверить физическую готовность министра обороны Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза и генералов.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении организовать проверку физической подготовки министра обороны Виктора Хренина, государственного секретаря Совбеза Александра Вольфовича и генералов Генштаба, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал Пул первого.

    «Мы тебя, – обратился президент к Хренину, – проверим, может быть в мае, может в июне, посмотрим. Все нормативы ты отработаешь. И генералы Генштаба твоего тоже побегут», – сказал Лукашенко.

    Он также отметил, что Вольфовичу предстоит первым пройти испытания, после чего к проверкам присоединятся остальные. Президент добавил, что никто не будет излишне напрягать участников, однако физическая форма у командного состава должна быть на должном уровне.

    Лукашенко подчеркнул, что регулярно занимается спортом сам: «Ну что, я кувыркаюсь, бегаю – не бегаю, топчусь на этом льду», имея в виду участие в хоккейных играх. Вольфович в ответ заметил, что министр обороны Хренин активно занимается лыжным спортом.

    Президент пообещал провести проверки и на лыжах, отметив, что нынешняя зима позволяет проверить всех. Он добавил, что вопрос о проверке физической подготовки командиров батальонов и бригад даже не обсуждается – эти испытания обязательны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Белоруссии переводятся в высшую степень готовности в рамках масштабной проверки по поручению главы государства.

    Ранее Лукашенко предложил создать женские полки в белорусской армии. Президент Белоруссии также заявил, что будущий глава государства должен быть крепким мужчиной с военным опытом.

    14 февраля 2026, 04:51 • Новости дня
    США в 2026 году решили поставить Украине оружие на 15 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году Украина получит вооружения на сумму 15 млрд долларов по программе закупок НАТО, включая перехватчики для уничтожения российских ракет.

    США планируют поставить Украине вооружения на общую сумму 15 млрд долларов в 2026 году в рамках программы закупок через союзников по НАТО, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.

    Рютте уточнил, что речь идет о поставках на сумму около миллиарда евро в месяц, что за год составит примерно 12 млрд евро или 15 млрд долларов. В пакет помощи войдут как летальные, так и нелетальные средства, включая перехватчики, предназначенные для уничтожения российских ракет.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изменил схему предоставления военной помощи Украине.

    Теперь США продают вооружения европейским союзникам по НАТО, которые оплачивают их и передают Киеву. По словам Трампа, Соединенные Штаты больше не финансируют Украину напрямую, а получают деньги за поставки оружия через механизм альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины заявил, что Вашингтон требует от Киева уступок, а не от России. Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму для покупки вооружений США по специальной западной инициативе ради поддержки Украины. Соединенные Штаты увязали предоставление гарантий безопасности Украине с достижением мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    11 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    В Севастополе сбили две воздушные цели при атаке ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные отразили очередную воздушную атаку на Севастополь, уничтожив две цели над акваторией Черного моря.

    Два воздушных объекта были сбиты над акваторией Черного моря в районе Севастополя, сообщает ТАСС. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели», – заявил Развожаев.

    Подробности о типе сбитых объектов и последствиях атаки на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских дронов в разных районах Белгородской области пострадали четыре человека и повреждены десятки автомобилей и объектов.

    За семь часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    В результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области пострадали два человека.

    12 февраля 2026, 15:16 • Новости дня
    Белоусов высоко оценил работу беспилотных подразделений «Южной» группировки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов высоко оценил достижения подразделений войск беспилотных систем «Южной» группировки.

    Военнослужащие, проявившие отвагу, мужество и героизм, получили государственные награды за боевую работу, сообщило Минобороны в мессенджере Max.

    Во время инспекции Белоусов ознакомился с новым оборудованием для 3D-печати комплектующих, используемых для создания, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Как отметил заместитель начальника управления войск беспилотных систем, соответствующее оборудование уже поставлено в подразделения в рамках поручения министра обороны.

    Кроме того, министру обороны были продемонстрированы наземные робототехнические комплексы и беспилотные летательные аппараты, спроектированные и произведенные специалистами «Южной» группировки. Отмечается, что эти устройства постоянно модернизируются и оснащаются боевыми модулями с учетом задач, стоящих перед подразделениями.

    Напомним, Белоусов провел совещание с командованием «Южной» группировки войск.

    Министру продемонстрировали новые забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов.

    13 февраля 2026, 01:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о попытках контратак ВСУ у Рождественского

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы ВС России продолжают отражать попытки контратак украинских войск в районах нескольких населенных пунктов Запорожской области, где сохраняется напряженная обстановка, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая мне поступает по району населенного пункта Рождественское Запорожской области, могу сказать, что ситуация здесь стабильно напряженная и основные события развиваются в районах населенных пунктов Придорожное и Терноватое – там ведутся активные боевые действия», – заявил Марочко ТАСС.

    Он уточнил, что противник предпринял ряд контратакующих действий, в ответ на которые российские военнослужащие работают над тем, чтобы не дать противнику реализовать замысел.

    Ранее силовые структуры рассказывали о попытках ВСУ эвакуировать личный состав с позиций в Рождественском, большая часть из которых тяжелораненые бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские операторы «Ланцета» уничтожили самоходку Caesar ВСУ в Запорожье. Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины


    13 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Швеция выделила 100 млн долларов на оружие для Украины

    Швеция направила 100 млн долларов на вооружение для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Швеции объявило о выделении значительной суммы для приобретения вооружений США по специальной западной инициативе для военной поддержки Украины.

    Министерство обороны Швеции заявило о выделении 100 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL, сообщает РИА «Новости». Эта инициатива, созданная США и НАТО, не предусматривает предоставления прямой военной поддержки со стороны США, а подразумевает, что страны Европы самостоятельно закупают вооружение для Киева.

    В официальном сообщении ведомства на сайте правительства говорится: «Швеция выделяет 100 миллионов долларов на американскую инициативу »Список приоритетных потребностей Украины« (PURL)».

    Также уточняется, что Швеция совместно с Нидерландами, Норвегией и Великобританией профинансирует закупку американского вооружения на общую сумму 500 млн долларов. Вся помощь будет предоставляться в рамках скоординированных действий западных стран по поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны группы «Рамштайн», в числе которых и Швеция, приняли решение закупить американское оружие для Киева.

    Ранее стало известно, что Швеция перераспределяет 2 млрд крон, запланированные ранее на поддержку пяти стран, на помощь Украине. При этом, посольства Швеции в Боливии, Либерии и Зимбабве будут закрыты.

    Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США готовы поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году.

    13 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» узнали о фейках ВСУ об успехах на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут в Сумской области ожесточенные бои, артиллерия помогает продвигаться штурм-подразделениям, авиация и «Герани» точечно бьют по целям, но противник наращивает расчеты БПЛА на передовой и атакует гражданские объекты Брянской области.

    «Враг активизировал информационные операции с целью убедить свое население в успехе на фронте в Сумской области. Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС России пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», – заявили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» Сумском районе штурмовые группы Северян продвинулись на семи участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на пяти участках. Общее продвижение составило более 950 м. Артиллерия и расчеты FPV продолжают бить по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесных массивах близ Волчанска бойцы с тяжелыми боями продолжают наступательные действия. Возле Старицы штурмовики продвигаются на двух участках, за сутки продвижение составило до 250 м. 

    Юго-Западнее Симиновки «Северяне» планомерно зачищают лесной массив, продвигаясь на трех участках. Общее продвижение до 300 м. А российская авиация отработала по выявленным целям в районе Графского. В районе Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» ударили по позициям 15 пого ГПСУ в лесных массивах.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции 22 омбр в районе Григоровки. Штурмовые группы по лесополосам продвинулись на 250 м. На Липцовском участке фронта без существенных изменений, но артиллерия и расчеты FPV уничтожили пункты управления БПЛА и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 95 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир». Также бойцы выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область. Подозреваемого в хищениях полковника ВСУ перевели в штаб под Харьковом.

    Зеленский: Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом»
    FT: Европа осталась недовольна речью Рубио в Мюнхене
    Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене
    Рютте рассказал о разговоре с украинской собакой
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи
    В Уфе ребенок и девушка пострадали при давке в ТЦ на акции ко Дню влюбленных

