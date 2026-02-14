Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
Российский истребитель Су-57 с обновленной авионикой демонстрирует дальность полета, вдвое превышающую аналогичные показатели западных F-22 и F-35, пишет Military Watch Magazine.
Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западные аналоги по ряду ключевых характеристик, передает Military Watch Magazine.
В публикации подчеркивается: «Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства».
Журнал отмечает, что Су-57 прошел гораздо более интен, сивные испытания в сложных условиях, в том числе неоднократно применялся в реальных боевых действиях, передает РИА «Новости». По мнению издания, это выделяет его на фоне других истребителей пятого поколения, которые не имеют аналогичного опыта эксплуатации.
Су-57 способен решать широкий спектр боевых задач: поражать воздушные, наземные и морские цели, работать круглосуточно, включая сложные метеоусловия и условия радиоэлектронного противодействия. Самолет отличается малой заметностью и высокой эффективностью даже в условиях современных систем
ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как становится лучше истребитель Су-57.
В феврале концерн Ростех отправил в войска очередную партию истребителей Су-57 с обновленным вооружением.
Между тем Су-57Э вызвал значительный интерес у стран Ближнего Востока.