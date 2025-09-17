Лукашенко предложили создать женские полки

Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Белорусские женщины предложили Лукашенко создать женские полки
Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская предложила президенту страны Александру Лукашенко организовать женские учения и полки, где бы можно было проходить подготовку по оказанию первой медицинской помощи.
С такой инициативой Шпилевская выступила на встрече президента с идеологическим активом, историками и экспертами в рамках мероприятий ко Дню народного единства, передает РИА «Новости».
Во время выступления Шпилевская подчеркнула: «Мы, женщины, хотим предложить и просим вас нас поддержать, чтобы для женщин военные организовали вот такие наши женские учения, женские полки. Для того чтобы мы действительно могли в случае необходимости оказать ту же первую медицинскую помощь и сохранить жизнь нашим мужьям, сыновьям и так далее. И мы, женщины, поверьте, в случае любой угрозы готовы встать наравне с мужчинами, чтобы защищать нашу землю».
Она отметила, что такая подготовка будет полезна и в мирное время. Шпилевская также заявила, что хочет видеть в СМИ заголовки: «Женщины просят Лукашенко поставить их под ружье», а не обвинения в милитаризации женщин.
Президент ответил, что считает войну мужским делом, однако согласился с предложением: если женщины желают, можно организовать курсы по элементарным навыкам, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. Лукашенко пообещал поручить как военным, так и гражданским специалистам разработать соответствующую программу. Шпилевская подтвердила, что женщины действительно заинтересованы в такой инициативе.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущим главой государства должен стать «крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха».