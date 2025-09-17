Лукашенко предложили создать женские полки

Белорусские женщины предложили Лукашенко создать женские полки

Tекст: Дарья Григоренко

С такой инициативой Шпилевская выступила на встрече президента с идеологическим активом, историками и экспертами в рамках мероприятий ко Дню народного единства, передает РИА «Новости».

Во время выступления Шпилевская подчеркнула: «Мы, женщины, хотим предложить и просим вас нас поддержать, чтобы для женщин военные организовали вот такие наши женские учения, женские полки. Для того чтобы мы действительно могли в случае необходимости оказать ту же первую медицинскую помощь и сохранить жизнь нашим мужьям, сыновьям и так далее. И мы, женщины, поверьте, в случае любой угрозы готовы встать наравне с мужчинами, чтобы защищать нашу землю».

Она отметила, что такая подготовка будет полезна и в мирное время. Шпилевская также заявила, что хочет видеть в СМИ заголовки: «Женщины просят Лукашенко поставить их под ружье», а не обвинения в милитаризации женщин.

Президент ответил, что считает войну мужским делом, однако согласился с предложением: если женщины желают, можно организовать курсы по элементарным навыкам, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. Лукашенко пообещал поручить как военным, так и гражданским специалистам разработать соответствующую программу. Шпилевская подтвердила, что женщины действительно заинтересованы в такой инициативе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущим главой государства должен стать «крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха».