Подростка приговорили к колонии за нападение на женщину-таксиста

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в октябре 2024 года, подросток сначала вскрыл автомобиль ВАЗ 21099 с помощью отвертки, после чего несколько раз прокатился на нем по Марьяновскому району, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

После этого он вызвал такси, за рулем которого находилась женщина.

Он захотел завладеть автомобилем, сел на заднее место, стал наносить водителю в голову и по телу удары имевшимся при себе туристическим ножом.

«Потерпевшая оказала активное сопротивление, смогла открыть водительскую дверь и покинуть салон автомобиля», – указали в пресс-службе.

После неудавшегося нападения подросток уехал на машине таксистки, но попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего автомобиль получил серьезные повреждения.

Марьяновский районный суд Омской области признал подростка виновным сразу по нескольким эпизодам, ему назначили шесть лет и семь месяцев воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу.

