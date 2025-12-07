Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
Певица Лариса Долина ни разу не извинилась перед Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи квартиры, она сделала это в эфире Первого канала из-за общественно резонанса, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
Свириденко заявила, что Лариса Долина за полтора года тяжбы ни разу не принесла Лурье личных извинений, а сделала это лишь в эфире Первого канала на фоне резонанса, передает РИА «Новости». По словам адвоката, «только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения».
Адвокат отметила, что ситуация сильно сказалась на Лурье, для которой вопрос был тяжелым и как для человека, и как для матери. Свириденко заявила, что простой звонок с извинениями мог бы снять напряжение, не нарушая тайну следствия.
В марте Хамовнический суд Москвы вернул право собственности на квартиру Долиной, лишив Лурье как квартиры, так и средств. Мосгорсуд и Второй кассационный суд поддержали это решение, сейчас дело рассматривается в Верховном суде, заседание запланировано на 16 декабря.
Недавно адвокат Долиной предложила Лурье мировое соглашение: деньги по сделке – 112 млн рублей – певица готова возвращать частями в течение трех лет. Свириденко убеждена, что эти условия не учитывают убытки ее клиентки и предложены Долиной «от безысходности, а не в результате осознания своей ошибки».
Скандал начался летом прошлого года, когда Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Артистку убедили продать квартиру и перевести деньги «для сохранности» на якобы безопасные счета. По этому делу осуждены четыре человека, им назначены сроки от четырех до семи лет и штрафы по 900 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главарь банды мошенников сбежал за границу. Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег. Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру.