Верховный суд признал террористической организацию «Съезд народных депутатов»
В России организацию «Съезд народных депутатов», учрежденную бывшим депутатом Ильей Пономаревым (внесен в реестр иноагентов) в Польше, официально признали террористической по решению Верховного суда.
Организация была создана в 2022 году бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, который ранее был внесен в реестр иностранных агентов и был заочно осужден в России.
Заседание Верховного суда проходило в закрытом режиме, подробности процесса не раскрываются. Известно, что организация действовала за рубежом и позиционировала себя как «новое правительство России в изгнании». По данным прокуратуры, целью объединения был насильственный захват власти и изменение конституционного строя России.
Пономарев уже заочно приговорен к десяти годам лишения свободы по статьям о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Он также объявлен в розыск.
В феврале прошлого года ФСБ возбудила в отношении Пономарева уголовное дело по статье о государственной измене. Ранее экс-депутат неоднократно поддерживал украинский режим и выступал против воссоединения Крыма с Россией.
Генпрокурор России Александр Гуцан в ноябре подавал иск в Верховный суд с требованием признать польскую организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность.
В октябре Верховный суд уже принимал иск о признании этой организации террористической.