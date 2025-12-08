Верховный суд признал террористической организацию «Съезд народных депутатов»

Tекст: Вера Басилая

Верховный суд России признал польскую организацию «Съезд народных депутатов» террористической, передает ТАСС.

Организация была создана в 2022 году бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, который ранее был внесен в реестр иностранных агентов и был заочно осужден в России.

Заседание Верховного суда проходило в закрытом режиме, подробности процесса не раскрываются. Известно, что организация действовала за рубежом и позиционировала себя как «новое правительство России в изгнании». По данным прокуратуры, целью объединения был насильственный захват власти и изменение конституционного строя России.

Пономарев уже заочно приговорен к десяти годам лишения свободы по статьям о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Он также объявлен в розыск.

В феврале прошлого года ФСБ возбудила в отношении Пономарева уголовное дело по статье о государственной измене. Ранее экс-депутат неоднократно поддерживал украинский режим и выступал против воссоединения Крыма с Россией.

Генпрокурор России Александр Гуцан в ноябре подавал иск в Верховный суд с требованием признать польскую организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность.

В октябре Верховный суд уже принимал иск о признании этой организации террористической.