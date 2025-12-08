  • Новость часаКремль выразил одобрение обновленной стратегии нацбезопасности США
    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами
    Дмитриев заявил о «панике крупнейших дипломатов ЕС»
    National Interest оценило возможность Зеленского сбежать в Израиль
    Долина обвинила Лурье в неосторожности при покупке квартиры
    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на нечитавшего мирный план Зеленского
    «Коридор Трампа» привел к ухудшению отношений Азербайджана и Грузии
    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»
    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России
    Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    8 декабря 2025, 14:24 • Новости дня

    Кремль заявил о перспективах восстановления отношений России и США

    Песков: Реставрация отношений России и США возможна при устранении «раздражителей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перспективы восстановления двусторонних отношений между Россией и США зависят от устранения существующих «раздражителей», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в случае решения текущих проблемных вопросов могут появиться условия для улучшения взаимодействия между двумя странами, передает ТАСС.

    «При устранении раздражителей, которые имеются сейчас в двустороннем плане, перед нами таким образом может открыться перспектива для, действительно, скажем так, реставрации отношений, вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач. Ранее Песков заявил о симпатии России к обновленной стратегии нацбезопасности США.

    7 декабря 2025, 14:46 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США обещают заключить с Россией «железобетонное соглашение» в случае достижения договоренностей, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину он привел слова представителей администрации Дональда Трампа: «Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», передает РИА «Новости».

    Как пояснил Ушаков, переговорщики из США тесно связаны с Трампом и строго придерживаются его указаний. Белый дом, по его словам, подчеркивает отличие своей позиции от подхода прежней администрации, которую в Москве считают инициатором конфликта на Украине. Переговоры Москвы и Вашингтона касаются долгосрочного урегулирования ситуации – вопрос перемирия не стоит.

    Помощник президента отметил, что большой прогресс на фронте обеспечил России более выгодные условия для переговоров с американской делегацией, которая прибыла в Кремль. Стороны продолжают работу над спорными пунктами, затрагивающими судьбу возможного будущего договора.

    Ранее власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    В пятницу Ушаков сообщил, что зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    5 декабря 2025, 20:28 • Новости дня
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    Ушаков: Возможный мирный план по Украине будет писать Кушнер

    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    5 декабря 2025, 20:48 • Новости дня
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев саркастически отреагировал на критику со стороны французского президента Эммануэля Макрона в адрес США, прозвучавшую во время телеконференции европейских лидеров.

    Макрон выразил опасения, что США могут «предать Украину в вопросе территории», не предоставив четких гарантий безопасности, следует из стенограммы телеконференции, фрагмент которой опубликовал германский журнал Der Spiegel, передает ТАСС.

    «Может быть, пора отправить к берегам Франции пару «лучших в мире подводных лодок?», – отреагировал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале, добавив к публикации смеющийся смайл.

    В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что «направил атомные подлодки к российским берегам после слов о ядерном оружии».

    Медведев сравнил сообщения американского лидера о присутствии атомных субмарин США у российских берегов с поиском несуществующей «черной кошки в темной комнате».

    7 декабря 2025, 06:55 • Новости дня
    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Песков назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новой стратегии национальной безопасности США более не говорится о России как о «прямой угрозе», в Кремле считают это позитивным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россия более не указана как «прямая угроза» и содержится призыв к сотрудничеству по стратегической стабильности, Кремль считает позитивным шагом, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Мы считаем это позитивным шагом».

    Он также подчеркнул, что Кремль намерен внимательно ознакомиться с документом и провести его анализ, чтобы понять все новые положения. Представитель Кремля добавил, что в обновленной стратегии содержится предложение наладить взаимодействие с Москвой в вопросах стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.

    Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

    7 декабря 2025, 15:26 • Новости дня
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе

    Политолог Рар: Главными площадками сражений Трампа с либералами Европы станут Польша и Германия

    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Столкновение идеологий США и Европы усиливается. Брюссель надеется, что правый поворот в Штатах будет подавлен американским глубинным государством. Пока же ЕС старается ограничить влияние Белого дома на собственную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Еврокомиссия наложила на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах.

    «На Западе не первый год бушует настоящая война между так называемыми глобалистами и традиционалистами. Последние в лице Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска одержали победу в США, однако в Евросоюзе сложилась совершенно иная ситуация. Здесь правые силы грубо затыкают сторонники либеральных ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Тем не менее Трамп и его команда попытались встать на защиту традиционалистов ЕС, из-за чего правящие в Брюсселе силы были повергнуты в состояние шока. Действия Вашингтона вынудили объединение начать бодаться с американцами за «свободу и демократию». Именно поэтому Брюссель и решил ввести цензуру на социальные платформы типа X (ранее Twitter, заблокирован в РФ)», – отмечает собеседник.

    «Но американцы ответят на подобные поползновения новыми ударами по Европе. Последуют болезненные реакции всех сторон. Это настоящая борьба двух идеологий. Главными площадками сражений станут Польша и Германия, где у власти пока еще пребывают либеральные силы, однако на смену им готовятся прийти правые партии, поддержка которых в обществе нарастает», – добавляет он.

    «Важно понимать еще одну особенность складывающегося конфликта: Дональд Трамп ни за что не простит либеральным политикам ЕС их поддержку Камалы Харрис. Что касается европейцев, то они так отчаянно оппонируют главе Белого дома лишь потому, что думают: в скором времени его сметет глубинное государство Штатов», – заключил Рар.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    8 декабря 2025, 04:10 • Новости дня
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    7 декабря 2025, 04:55 • Новости дня
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР, по мнению спецпосланника президента США Кита Келлога, может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой Народной Республики остаются ключевыми при урегулировании ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    По его мнению, если урегулировать эти два вопроса, остальные аспекты кризиса можно будет решить относительно просто.

    Келлог отметил, что Запорожская АЭС сейчас находится в состоянии холодного останова, но при этом является крупной атомной станцией. Он подчеркнул, что решение этих вопросов откроет путь к движению в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

    «Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», – сказал Келлог.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Путин также рассказал о разногласиях по ряду пунктов американского плана урегулирования и заявил о необходимости консультаций.

    8 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского

    Политолог Лукьянов: Зеленский не комментирует план США до переговоров с европейскими «друзьями»

    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский избегает комментировать американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине до встречи с европейскими «друзьями». При этом на предстоящих переговорах в Лондоне лидеры Европы попытаются убедить его не соглашаться на односторонние уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом.

    «Жалобы Дональда Трампа на то, что Владимир Зеленский якобы не читал американский план, не стоит воспринимать буквально. Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Собеседник напомнил, что в понедельник в Лондоне должна пройти встреча Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца с Зеленским. Она состоится в непростой для Европы и Украины момент. «США, судя по всему, не собираются учитывать мнение лидеров ЕС по урегулированию конфликта и обращаться к ним до того, как будет достигнуто приемлемое с американской точки зрения соглашение», – указал политолог.

    «Европейцам же такое положение дел очень не нравится. Но у них чрезвычайно мало инструментов, чтобы изменить ситуацию: нет ни денег, ни своего оружия и, более того, политическое влияние ослаблено внутренними противоречиями», – детализировал аналитик. По его мнению, квинтэссенцией всех усилий ЕС станет поиск способа конфисковать российские замороженные активы. «Это единственные средства, которые Брюссель действительно может направить Киеву», – уточнил эксперт.

    «Я думаю, что в ходе переговоров в Лондоне европейские представители продолжат стимулировать и подбадривать Зеленского, чтобы он не шел на односторонние уступки. Впрочем, на Украине отдают себе отчет в том, что политикам в Европе не по силам оказать конкретную практическую поддержку», – рассуждает аналитик.

    «Другими словами, украинская сторона пытается добиться того, чтобы Евросоюз оказался частью переговорного процесса, потому что европейцы в большей степени отвечают тем представлениям, которые есть у Киева. Но в то же время киевские власти понимают, что не Европе принимать решения. Поэтому я сомневаюсь, что встреча в Лондоне принесет какой-то осязаемый результат», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. По его словам, Москву «устраивают» предложения США. «Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его народу план нравится, но он его еще не читал», – сказал американский лидер.

    На этом фоне секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что в понедельник предоставит Зеленскому «полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах». «Мы работаем максимально интенсивно!» – заверил он.

    Напомним, встреча между украинской командой во главе с Умеровым и американцами прошла в Майами после возвращения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера из Москвы. Примечательно, что вскоре после состоявшихся в Кремле переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами появились сообщения, согласно которым США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе.

    Отметим, ЕС выдвинул предложение об использовании средств для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

    По информации Politico, Еврокомиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению займа. Страны ЕС в индивидуальном порядке должны будут обязаться выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать выплату Украине срочного кредита. Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, говорится в материале.

    В то же время США оказывают влияние на некоторые государства объединения. Как писало агентство Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что контроль над активами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но Штаты сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль.

    6 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    7 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Американист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х

    Американист Межуев: Трамп постарается максимально снизить информационное влияние ЕС

    Американист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х
    @ Jennifer Brackner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Отношения Евросоюза и США стремительно ухудшаются, на фоне чего Брюссель пытается избавиться от информационных рычагов давления Штатов на собственную политику. Прессинг X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) – как раз шаг в сторону подрыва американского влияния на Старый Свет, сказал американист Борис Межуев. Ранее Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро.

    «Болезненная реакция действующей администрации США на попытки Еврокомиссии взыскать с соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории РФ) штраф объясняется тем, что Вашингтон впервые за долгое время оказался крайне ограничен в рычагах информационного давления на международной арене», – сказал американист Борис Межуев.

    «Дело в том, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, его основными площадками по продвижению тех или иных идей остались Truth Social и X. Все остальные платформы, даже Fox News после ухода Такера Карлсона, достаточно холодны к повестке, которую пытается продвигать сегодняшний Вашингтон», – поясняет он.

    «Теперь же европейцы пытаются «продавить» под себя X Илона Маска и вынудить предпринимателя начать «фильтровать» информацию в данной соцсети в соответствии с нуждами Брюсселя. Скрывается за этим достаточно банальный страх прихода на следующих выборах в какой-либо стране объединения к власти правых партий», – акцентирует собеседник.

    «Фактически для той же «Альтернативы для Германии» именно X стал единственной площадкой, где фракция могла относительно свободно продвигать собственные идеи. Теперь евробюрократия пытается лишить своих оппонентов подобной роскоши, что, разумеется, не нравится Дональду Трампу, надеющемуся на приход в ЕС правых сил к власти», – добавляет эксперт.

    «Поэтому с его стороны точно стоит ждать ответных мер. Не думаю, что в настоящий момент стоит ждать американского удара по Европе вне информационного контекста. Все-таки «бить» по экономике или интересам безопасности за прессинг X несколько чрезмерно. Однако в перспективе, если ситуация будет осложняться, не исключаю, что санкции могут коснуться и перечисленных сфер», – рассуждает он.

    «В первую же очередь Трамп, вероятно, попытается максимально снизить информационное влияние ЕС. Одним из таких шагов станет исключение европейских СМИ из пула Белого дома. Для немецких и французских изданий, привыкших быть «на острие» событий, это достаточно суровая мера», – заключил Межуев.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    5 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35

    Посол США Баррак заявил о возможной покупке Турцией истребителей F-35 и отказе от С-400

    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35
    @ JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает полный отказ от российских комплексов С-400, чтобы восстановить контакты с Вашингтоном по теме истребителей F-35, заявил посол Штатов в Турции Том Баррак.

    Турция больше не использует российские комплексы С-400 и близка к их окончательному отказу, вслед за чем станет возможна закупка американских истребителей F-35, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в Турции Тома Баррака.

    «Я уверен, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев», – заявил Баррак на конференции в Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg. Дипломат дал однозначный ответ «Да» на вопрос, собирается ли Анкара отказаться от российских систем.

    Баррак пояснил, что, по информации США, Турция сейчас не использует российские ЗРК С-400, однако продолжает их хранить на своей территории, и именно этот факт осложняет отношения между Турцией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ отметил, что США отказали Турции в поставках истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400.

    При этом Анкара 6 ноября подтвердила отсутствие планов по полному отказу от российских С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

    До этого в сентябре Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание зенитных ракетных систем С-400 и заявила о готовности обсуждать другие направления военно-технического сотрудничества.

    6 декабря 2025, 17:13 • Новости дня
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону, пишет Wall Street Journal.

    Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом, шокировала европейских политиков формулировками о положении Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal. Согласно материалу, документ требует от стран Европы самостоятельности в вопросах обороны и прямо заявляет о расхождениях с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, особенно на фоне «нереалистичных ожиданий» с их стороны.

    В статье отмечается, что в 30-страничном документе европейские страны описываются как «своенравные, находящиеся в упадке державы», утратившие часть суверенитета в пользу Евросоюза и управляемые правительствами, которые «подавляют демократию и голоса сторонников националистического курса». Для многих европейских столиц это стало «ведром холодной воды», подчеркивается в публикации.

    Документ фиксирует резкое изменение внешнеполитического курса США при администрации Дональда Трампа, что, по мнению издания, способно усугубить внутренние противоречия в НАТО. Старший научный сотрудник Chatham House Катя Бего указала, что «ознакомившимся с документом европейским лидерам стоит допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы».

    Издание подчеркивает, что стратегия подробно рассматривает только европейское будущее, в то время как другие регионы не получают такого внимания. Журналисты пишут, что Россия в документе не упоминается вовсе, хотя роль США, Китая и России определена как определяющая для глобального баланса.

    Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи выразила мнение, что стратегия демонстрирует видение мира, где тремя главными игроками остаются США, Китай и Россия, а Европа становится «объектом колониального доминирования». Она также поставила вопрос: «Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    При этом Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

    А вот Ближний Восток больше не имеет доминирующего значения для формирования внешней политики Соединенных Штатов.

    7 декабря 2025, 00:25 • Новости дня
    Хегсет подтвердил планы США по ядерным испытаниям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пентагон подтвердил модернизацию ядерной триады и проведение США новых ядерных испытаний наравне с другими державами. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступил на форуме президентского фонда Рональда Рейгана и заявил о предстоящей модернизации ядерной триады, передает ТАСС. По словам Хегсета, Соединенные Штаты намерены проводить испытания ядерного оружия и систем доставки так же, как и другие страны.

    «Как уже говорил президент Дональд Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», – подчеркнул глава Пентагона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания.

    Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил отсутствие официальных объяснений от США по вопросу потенциальных испытаний. Москва восприняла заявления Вашингтона о возможности возобновления ядерных испытаний спокойно.

    5 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Макрон признал невозможность ЕС принудить Россию к переговорам по Украине

    Макрон: Европа не в состоянии принудить Россию к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в ходе визита в Китай заявил, что европейские страны не способны заставить Россию начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС. Макрон отметил: «Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол переговоров».

    Глава французского государства подчеркнул необходимость сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева. Он выразил убеждение, что только совместные усилия Запада могут сохранить устойчивость выбранной политики в отношении украинского конфликта.

    Заявление было сделано на фоне разногласий между союзниками по поводу стратегии по Украине и обсуждения возможностей для политического диалога с Москвой. Макрон подчеркнул, что несмотря на отсутствие рычагов давления на Россию, Европа не должна ослаблять поддержку украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Напомним, ЕС предложил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Британией, Германией и Францией. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия ведет закрытые переговоры по Украине только с США. На фоне этих событий в Европе возникла тревога из-за диалога России и США.

    6 декабря 2025, 03:33 • Новости дня
    США и Украина продлили переговоры на 6 декабря

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры представителей США и Украины по урегулированию кризиса продлятся, ключевыми темами стали прекращение огня и восстановление страны, заявил Госдеп.

    Делегации США и Украины после встречи во Флориде для обсуждения путей урегулирования конфликта и мер по прекращению огня продолжат переговоры в субботу, 6 декабря. Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает ТАСС.

    В переговорах приняли участие спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что шаги по деэскалации важны для предотвращения возобновления конфликта и реализации комплексного плана восстановления Украины.

    Стороны в течение двух дней обсуждали продвижение к «прочному и справедливому миру на Украине» и назвали переговоры конструктивными.

    По сведениям американских СМИ, встречи прошли 4 и 5 декабря в Майами. Переговоры продолжатся 6 декабря.

    Стивен Уиткофф подтвердил на своей странице в социальной сети, что обсуждение между делегациями продолжится и 6 декабря.

    Он подчеркнул, что на переговорах также были затронуты итоги встречи американской делегации с российскими представителями, состоявшейся в Москве 3 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США и Украины обсудили экономические инициативы и развитие страны в преддверии послевоенной реконструкции.

    В Брюсселе не смогли договориться о судьбе российских активов для поддержки Украины, и обсуждение этого вопроса отложено.

    США начали давить на европейские страны, чтобы те отказались от конфискации российских активов, однако крупнейшие страны Евросоюза занимают жесткую позицию, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается убедить Бельгию предоставить доступ к этим средствам.

    Эксперты считают, что Европа рассматривает контроль над российскими деньгами как последний рычаг влияния по украинскому вопросу, а США стремятся извлечь собственную прибыль из этих активов.

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Разбитая на Украине военная техника еще послужит России

    На полях сражений украинской спецоперации остались десятки тысяч единиц разбитой военной техники. Однако даже в таком состоянии при определенных условиях она может принести пользу и даже большую прибыль. Что нужно для этого сделать и какие опасности важно при этом учесть? Подробности

    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами

    Европа получила два чувствительных удара одновременно. Первым из них стала публикация новой американской стратегии нацбезопасности, но не менее серьезным – итоги визита французского президента в Китай. И то и другое обнажило целый ряд фундаментальных слабостей современной Европы. Макрон признал, что «сегодня мы находимся меж двух огней, и для нашей промышленности это вопрос жизни и смерти». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

