    Почему Франция погрузилась в «яичный кризис»
    Ветеран «Альфы» прокомментировал взрыв денег в руках ребенка в Красногорске
    В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских
    Победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова умерла в 29 лет
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года
    Пострадавший при взрыве в Красногорске ребенок лишился четырех пальцев
    Юшков оценил планы Германии разорвать сделку с «Ямал СПГ»
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    В киевском суде отключили свет во время дела «Энергоатома»
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    12 ноября 2025, 16:12 • Новости дня

    ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины отступили из села Ровнополье, расположенного в Запорожской области.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили село Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщается на странице Сил обороны юга Украины в соцсетях, передает ТАСС. В распространенном сообщении говорится, что поздним вечером 11 ноября в результате «комплексного огневого поражения» позиций ВСУ в районе Ровнополья украинские подразделения переместились иные рубежи, чтобы сохранить личный состав.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военнослужащие после освобождения Новоуспеновского смогут развить наступление на соседнее Ровнополье. По его словам, за Ровнопольем «уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков». Об освобождении Новоуспеновского Минобороны России сообщило 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения Новоуспеновского в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье.

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация для армии Украины ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР.

    Группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения на запад, а около Петровки в Харьковской области пресекла попытку штурмовой группы противника восстановить разрушенную переправу через Оскол.

    12 ноября 2025, 11:43 • Новости дня
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Службе внешней разведки России сравнили возможные планы Армении отказаться от российского зерна и закупать его на Украине с «поцелуем Иуды».

    По данным СВР, во французском министерстве Европы и иностранных дел (на Кэ д'Орсе) недоумевают, отмечая, что Ереван политически мотивирован отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского.

    Как сообщается на сайте СВР, Армения традиционно закупала зерно в России, однако теперь, по данным СВР, власти страны хотят таким образом продемонстрировать солидарность с Украиной и ослабить связи с Москвой. При этом стоимость украинского зерна превышает российское более чем вдвое, и Ереван рассчитывает на компенсации от Евросоюза.

    В ЕС, как отмечают в СВР, рассматривают это предложение как своеобразную «акцию три в одном»: поддержка Армении, поддержка Киева и попытка вбить клин между Москвой и Ереваном. В завершение СВР заявляет, что предложение Армении не разовая инициатива: Евросоюзу придется компенсировать разницу в цене зерна на постоянной основе, что вызывает скепсис и опасения в Брюсселе.

    «Такой вот поцелуй Еревана», – отметили в СВР.

    Ранее Россия поставила партию зерна в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет.

    Комментарии (29)
    12 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем, на которой изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой, что символизирует технологичность и мощь.

    Минобороны продемонстрировало эмблему войск беспилотных систем. На ней изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья. Символика была продемонстрирована на видео работы подразделений нового рода войск, предоставленном Минобороны России, передает ТАСС.

    В видео показано уничтожение пикапа с личным составом ВСУ расчетом FPV-дрона «Воган-15» подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад» в районе Купянска.

    Заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов заявил о завершении создания нового рода войск в составе ВС России.

    Войска получили определенную структуру и органы военного управления на всех уровнях. Были созданы штатные полки и прочие подразделения нового рода войск.

    Комментарии (11)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских

    Депутат Колесник: Политика русофобии привела Финляндию к всплеску национализма

    В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских
    @ MARKKU OJALA/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хельсинки откровенно нагнетает русофобию. Это привело к всплеску национализма в Финляндии, а также к тому, что любой диалог с финном превращается в «разговор с телевизором», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее число преступлений на почве ненависти в Финляндии достигло рекордного уровня.

    «Не удивительно, что в Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти, в том числе против русских. В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Я много раз был в Финляндии и Прибалтике, и везде ощущалась эта русофобия. В 1982 году, будучи военными курсантами, мы гуляли по Таллину и на нас сбросили кирпич с крыши. К счастью, ни в кого не попали. Да, финны были более сдержаны, но холод в отношении русских чувствовался всегда», – продолжил он.

    «Теперь же Хельсинки, не стесняясь, откровенно нагнетает ненависть к русским всеми способами. Это привело к тому, что финны уже мыслят антироссийскими штампами. Любой диалог с ними превращается в разговор с телевизором», – посетовал парламентарий.

    Собеседник также указал на лицемерный характер финский русофобии. «Я вижу, как в Калининград регулярно прилетают бизнесмены из Финляндии и потом направляются на материковую часть России по своим делам. При этом возвращаясь домой, они продолжают нас ругать», – заметил депутат.

    «Но я хочу напомнить, что Москва защищает русских в любой точке мира. К тому же в середине прошлого века на территории Финляндии действовала советская военно-морская база Порккала-Удд. У нас очень сильная историческая память, и неизвестно, к каким последствиям для Хельсинки это может привести», – резюмировал Колесник.

    Ранее в Финляндии количество преступлений на почве ненависти достигло рекордного уровня, сообщает Yle со ссылкой на доклад полицейской академии. В 2024 году было зарегистрировано 1,8 тыс. инцидентов, что на 13% больше, чем в 2023 году. Из них на первом месте по распространенности стоят словесные оскорбления и угрозы, на втором – физические нападения.

    Причем если не брать в расчет коренных финнов, а рассматривать гражданство или страну рождения жертв, то наиболее распространенными объектами преступлений стали граждане России, Эстонии, а также родившиеся в бывшем СССР. Исследователи указали, что причиной может быть украинский кризис.

    Мотивом преступлений на почве ненависти чаще всего становится расизм. Почти 70% сообщений были связаны с инцидентами, мотив которых был связан с этнической или национальной принадлежностью жертвы. Кроме того, конфликты провоцируют сексуальная ориентация и религиозная принадлежность людей.

    В прошлом месяце посольство России в Хельсинки выразило обеспокоенность уровнем русофобии в Финляндии, подчеркнув ее проявление в спортивной сфере, включая недавний инцидент на футбольном матче в Турку, который был прерван из-за оскорбительных выкриков на национальной почве в адрес игроков клуба «Яро» российского происхождения.

    Комментарии (17)
    12 ноября 2025, 09:27 • Новости дня
    В армии России созданы войска беспилотных систем

    Полковник Иштуганов: В армии России создали войска беспилотных систем

    В армии России созданы войска беспилотных систем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вооруженных силах России завершено формирование войск беспилотных систем, также определена структура нового рода войск, сообщил замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.

    В Вооруженных силах России официально созданы войска беспилотных систем, сообщил полковник Сергей Иштуганов, пишет «Комсомольская правда».

    Он отметил, что определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, а также созданы органы военного управления на всех уровнях.

    По словам Иштуганова, «сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск». Он добавил, что эта структура позволяет повысить эффективность боевого применения беспилотников.

    Ранее во всех соединениях Воздушно-десантных войск России создали специальные подразделения для использования и обслуживания беспилотных систем.

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил создать базу данных с результатами применения дронов против противника.

    В России решили развернуть сеть спутников для управления беспилотниками.

    Российские военные научились эффективно использовать дроны в современных военных операциях.

    Комментарии (11)
    12 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Я думаю, что тот же Стив Уиткофф услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал», – заявил он РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Трамп также мог узнать нечто подобное в Анкоридже. В частности, речь шла о преследовании канонической Украинской православной церкви на Украине.

    «Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», – подчеркнул дипломат.

    Встреча Путина и Трампа на Аляске, состоявшаяся 15 августа, была посвящена путям  урегулирования украинского конфликта. По итогам саммита Трамп заявил о возможности достижения завершения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании. В октябре состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после которого было объявлено о подготовке новой встречи в Будапеште, но она была отменена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет. Эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухой Яр в ДНР
    Российские войска освободили Сухой Яр в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, четырех десантно-штурмовых, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии под Белицким, Шевченко, Вольным, Торецким, Розы Люксембург, Добропольем и Родинским в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активное наступление в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

    Отражены девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино, в том числе на бронетехнике, с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 бронемашин.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 450 военнослужащих, машина пехоты, четыре бронетранспортера, девять бронемашин, восемь пикапов и станция РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Алексеевки, Видновки и Юнаковки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Высоким, Пролетаркой, Синельниково и Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, радиолокационную станцию и четыре склада матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Петропавловки и Куриловки в Харьковской области, Святогорска, Коровьего Яра и Дроновки в Донецкой народной республике, отчитались в Минобороны.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Была отражена атака штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии у Петровки в Харьковской области.

    В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, канадская бронемашина Senator, миномет, четыре станции РЭБ и четыре пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 215 военнослужащих, две бронемашины и 21 автомобиль. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций РЭБ.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Звановки, Славянска, Краматорска и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 75 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронеавтомобиль «Казак», четыре станции РЭБ и склад матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Орлов, Орестополя, Нечаевки, Даниловки, Великомихайловки в Днепропетровской области, Зеленого Гая и Сладкого в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области. До этого они освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 05:04 • Новости дня
    Диетолог Гинзбург сообщил о сокращении жизни на три года из-за веганства
    Диетолог Гинзбург сообщил о сокращении жизни на три года из-за веганства
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что веганский тип питания может привести к сокращению продолжительности жизни в среднем на два-три года из-за ускоренного развития различных заболеваний.

    Веганство как форма питания ускоряет развитие ряда заболеваний и ухудшает общее состояние здоровья, заявил Гинзбург ТАСС.

    «Если все это сложить и поделить на всех, получается, что такое питание сокращает продолжительность жизни в среднем на два-три года», – отметил он.

    Среди основных рисков для здоровья, связанных с веганством, специалист выделил дефицит витамина B12, который необходим для регенерации клеток крови. Гинзбург подчеркнул, что естественным источником этого витамина являются продукты животного происхождения, включая мясо и молоко.

    По его словам, первым признаком нехватки B12 является анемия, которая быстро прогрессирует. Диетолог отметил, что запаса витамина B12 в организме хватает на три-пять лет, после чего веганы могут почувствовать ухудшение самочувствия.

    «В грибах, мол, есть витамин B12, еще в лисичках каких-то. Нет его там. Витамин B12 есть только в мясе животных. И в молоке, кстати, тоже», – добавил он.

    В то же время Гинзбург рекомендовал обратить внимание на оволактовегетарианство и пескетарианство. Эти формы питания, при которых отказываются от мяса теплокровных, но употребляют рыбу, молоко и яйца, оказывают оздоровительный эффект.

    «Исследуя его [питания] воздействие, увидели, что в среднем, за счет снижения риска тех же, кстати, сердечно-сосудистых заболеваний, удается увеличить продолжительность жизни в среднем на те же самые три года», – заключил диетолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, диетолог Ольга Григорьян объяснила переход веганов обратно в мясоеды. Исследование развенчало миф о добрых и лояльных вегетарианцах. Нутрициолог Шураева перечислила способы компенсировать дефицит железа.


    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков заявил о понимании донорами Украины разворовывания денег Киевом
    Песков заявил о понимании донорами Украины разворовывания денег Киевом
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Доноры киевского режима начинают осознавать, что значительная часть выделяемых средств разворовывается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, доноры Киева, в первую очередь страны Евросоюза и США, все больше осознают, что значительная часть выделяемых Украине средств используется не по назначению, передает ТАСС.

    «Это очевидно совершенно. И все больше и больше людей это понимают», – подчеркнул представитель Кремля.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что история с коррупцией вокруг Зеленского привлекла внимание не только Кремля, но и союзников Киева.

    На Украине по делу о коррупции в энергетике задержали пять человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского может иметь серьезные последствия для его власти.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 11:06 • Новости дня
    Уничтожившим Abrams российским военным выплатили 10 млн рублей

    Охлобыстин: Уничтожившим Abrams российским военным выплатили 10 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Актер и сценарист Иван Охлобыстин сообщил о передаче 10 млн рублей российским военным из 15-й бригады «Черные гусары» за уничтожение танка Abrams.

    Охлобыстин сообщил, что российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили обещанную им награду в размере 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams, передает ТАСС.

    По словам артиста, вся сумма была передана военнослужащим, однако награды выдавались частями по 5 млн рублей.

    Ранее добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил о вознаграждении в 12 млн рублей за каждый исправный трофейный немецкий танк Leopard, американский Abrams или британский Challenger.

    Напомним, актер и сценарист Иван Охлобыстин учредил премию в 10 млн рублей за подбитый танк Abrams. Он также поздравил российских военнослужащих, которые уничтожили американский танк возле Авдеевки.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 11:27 • Новости дня
    Навроцкий: Польша не позволит ставить интересы Украины выше собственных
    Навроцкий: Польша не позволит ставить интересы Украины выше собственных
    @ Tomasz Kluczynski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша не намерена ставить интересы Украины выше своих собственных.

    Он в интервью изданию Wpolsce24 подчеркнул, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на паритетной основе, с учетом баланса интересов двух стран, и подчеркнул: «Нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины», передает РИА «Новости».

    Навроцкий отметил, что Польша продолжает оказывать поддержку Киеву, но при этом подчеркнул, что будет руководствоваться национальными приоритетами. По словам Навроцкого, если кто-либо, в том числе Владимир Зеленский, ожидает, что польский лидер не станет действовать в интересах своей страны, то эти ожидания будут напрасными.

    Ранее Bloomberg сообщило, что поддержка украинцев в Польше резко снизилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неприязнь к украинцам может стать решающим фактором на предстоящих выборах в Польше.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 05:59 • Новости дня
    Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму

    Tекст: Катерина Туманова

    Эта зима может стать решающей, так как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну, даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день, отмечает журнал Foreign Affairs.

    «В настоящее время отопление работает, но температура падает, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в холодные месяцы», – пишет автор статьи Foreign Affairs, старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг.

    Он допускает, что Россия в случае ускорения успехов на фронте сможет взять курс на продавливание своих интересов в 2026 году. Но это не предрешено, так как Украина может объединиться с западными кураторами и надавить на российскую экономику и энергетическую инфраструктуру, считает Уотлинг.

    «Прекращение огня может быть достигнуто к концу следующего года», – полагает он.

    Уотлинг призывает Европу сменить риторическую воинственность на действия с  четкой политикой, чтобы реплики и обещания обернулись реальными действиями.

    «Украина все еще может выиграть время для оказания давления на Россию, чтобы добиться успеха. Но она не может сопротивляться бесконечно», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

    Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой. В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Песков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с Россией

    Песков: Москва видит подготовку Европы к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Наше видение совпадает. Действительно, очень такие сильные промилитаристские настроения в европейских странах», – сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 04:35 • Новости дня
    Кузнецов: На прямой линии с Путиным обсудят соцсферу и поддержку участников СВО
    Кузнецов: На прямой линии с Путиным обсудят соцсферу и поддержку участников СВО
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопросы социальной сферы, поддержки семей и участников спецоперации станут основными темами на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, считает руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

    Большинство обращений граждан на прямой линии с президентом России будет посвящено вопросам социальной сферы, а также поддержке семей и участников СВО, заявил ТАСС руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

    С 2019 года перед прямой линией с Владимиром Путиным в «Народном фронте» открывается кол-центр для приема обращений и вопросов граждан. По итогам прямого эфира движение продолжает обрабатывать обращения россиян, которые не успели прозвучать в ходе трансляции. Как отметил Кузнецов, работа с обращениями граждан не прекращается ни на день.

    Он отметил, что государство работает над решением проблем, но некоторые системы требуют донастройки.

    «Например, система ОМС не покрывает стоматологические услуги, необходимые участникам СВО после тяжелых травм. Ранее стоматология считалась сферой красоты, а теперь бойцам требуется сложное вмешательство, часто в частных клиниках. Этот вопрос уже обсуждается на площадке Госсовета», – сказал Кузнецов.

    По его словам, из года в год есть традиционный набор вопросов, связанных с социальной сферой и мерами социальной поддержки. Также в числе самых частых тем – вопросы, касающиеся проведения спецоперации. Эти обращения стабильно входят в пятерку наиболее значимых проблем, с которыми люди обращаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом. Прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.

    Песков рассказал о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным, отметив, что президент знает о применения ИИ на прямой линии.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 06:31 • Новости дня
    Командиры ВСУ приказали солдатам бежать от армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские командиры отдавали приказы своим подчиненным покинуть позиции и бежать от штурмовиков группировки «Восток» в районе Сладкого, рассказал командир штурмового взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Хаттаб.

    По его словам, украинские командиры отдавали своим подчинённым приказы покидать позиции и отступать при приближении российских штурмовых подразделений в районе населённого пункта Сладкое, передает ТАСС. Хаттаб рассказал, что российские военные перехватили переговоры украинских бойцов по рации. «В нашем подразделении перехватили переговоры по рации ВСУшников. И в одном сеансе мы услышали одного из их командиров, который отдал приказ – русские пошли на штурм, эвакуируйтесь. Они приказы дают сбегать оттуда. Они боятся против нас выходить», – отметил он.

    Военнослужащий подчеркнул, что по его наблюдениям, уровень подготовки российских пехотинцев значительно опережает возможности противника, что обеспечивает российским войскам существенное преимущество на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Гнатовка в районе Красноармейска. Военные также взяли под контроль запорожские села Новое и Сладкое.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 14:27 • Новости дня
    Сальдо заявил о планах ВСУ выгнать с Карантинного острова его жителей

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно превращают Карантинный остров, расположенный в Херсоне, в укрепленную базу для сопротивления Вооруженным силам России, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, боевики ВСУ прилагают усилия, чтобы превратить Карантинный остров в Херсоне в базу для противодействия российским вооруженным силам, вытесняя оттуда местных жителей, передает РИА «Новости».

    «Боевики делают все для того, чтобы превратить остров в базу противодействия Вооруженным силам России», – сказал Сальдо в ходе прямой линии с жителями региона.

    Сальдо ранее заявил, что Вооруженные силы Украины предпринимают действия, чтобы вытеснить жителей Херсона на запад и обезлюдить город.

    Также Сальдо заявил, что начало боевых действий за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове стало полной неожиданностью для украинского командования.

    Российская армия разбиралась, как будет штурмовать Херсон и как организована его оборона ВСУ.

    Комментарии (2)
    Сальдо заявил о планах ВСУ выгнать с Карантинного острова его жителей
    Мишустин предложил новое название для «белых хакеров»
    В Москве в 2026 году запустят беспилотное такси
    Песков заявил о понимании донорами Украины разворовывания денег Киевом
    Над Россией начала формироваться зона интенсивных полярных сияний
    В Москве старшеклассник напал на учителя
    Главная новогодняя ель России найдена в Подмосковье (фото)

    Ставки по ипотеке привяжут к количеству детей

