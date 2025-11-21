  • Новость часаВ Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    Старым врагом России прикроют позор Трампа
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Эксперт объяснил интерес европейских СМИ к рейтингу недружественных правительств
    Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    Путин сменил командующего группировкой «Юг»
    ВС России уничтожили в Купянске до 3 тыс. украинских солдат
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    21 ноября 2025, 10:37 • Новости дня

    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога

    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе, уступив место новым переговорщикам по украинскому урегулированию, сообщает Politico.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог, занимающий должность спецпосланника США по Украине, покинет свой пост в январе 2026 года, передает Politico.

    Решение принято на фоне продвижения в Белом доме нового мирного плана по завершению конфликта, предполагающего серьезные уступки со стороны Киева.

    Келлог был назначен Дональдом Трампом сразу после переизбрания в ноябре 2024 года. Однако уже к весне 2025 года его влияние на переговорный процесс уменьшилось – поводом стали симпатии Келлога к украинской стороне, которые не поддерживали ключевые сотрудники Белого дома.

    Главную роль в выработке мирного плана со временем заняли посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Мирная инициатива, разработанная группой Уиткоффа, уже была представлена Киеву и включает требования по передаче Украине значительных территорий и военным ограничениям.

    Европейские союзники оказались удивлены новыми условиями, так как ожидали другого подхода после недавних изменений в позиции американской администрации. Несмотря на это, американские военные лидеры заверяют, что нынешний план остается гибким и может быть доработан, однако переговорная команда активно работает над его согласованием с Владимиром Зеленским.

    Ранее четыре источника агентства Reuters сообщили, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог намерен покинуть администрацию в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Зеленского.

    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией

    Политолог Нечаев: Зеленский пытается «перебить» коррупционный скандал разговорами о мире

    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не стремится к реальным переговорам и не готов вести их добросовестно – его внезапный интерес к миру продиктован желанием отвлечь внимание от громкого коррупционного скандала, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Алексей Нечаев и Иван Лизан. Ранее Зеленский сообщил о намерении активизировать диалог по урегулированию конфликта на фоне публикации данных о том, что он связан с коррупционным делом Тимура Миндича.

    «Не так давно на Банковой отказались от ведения переговоров, однако после публикации пленок НАБУ и упоминания Зеленского в коррупционных делах тот резко передумал и изменил риторику: теперь он вновь радеет за мир и переговоры в Турции», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    По словам эксперта, Зеленскому необходимо «любой ценой перебить негативный информационный фон», а для этого «все средства хороши».

    «Поэтому он делает то, что ему подсказывает его "чуйка" как артиста, а медиамашина "95-го квартала" выполняет его поручение. В результате мы видим, что Зеленский фотографируется с детьми, ездит на участки фронта, где нет интенсивных боевых действий, подписывает пиар-сделки о "бумажных самолетиках" с Макроном, пытается что-то выторговать у испанского короля и внезапно готов к переговорам в Турции», – перечислил собеседник.

    «Но верить в искренность Зеленского не приходится. Он не стремится к полноценным переговорам и не будет вести их добросовестно. Думаю, американцы это тоже понимают. Однако они видят окно возможностей для того, чтобы навязать ему свою версию мирного соглашения. Не факт, что эта версия устроит нас. Но сама тенденция для России скорее благоприятна», – считает Нечаев.

    «Коррупционный скандал с участием Тимура Миндича заметно ослабил позиции Зеленского. Мы видим, что против него пока еще осторожно, но уже высказываются некоторые украинские оппозиционеры. На Западе эти перемены тоже ощущают, потому США решили актуализировать тему мирных переговоров со своей стороны», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Логика американцев проста: пока под Зеленским и его ближайшим окружением максимально расшатаны кресла, им можно навязать некое предложение. Возможно, Вашингтону действительно удастся добиться от Украины каких-либо подвижек в вопросе окончания конфликта, но надеяться на глобальные перемены не стоит», – добавляет он.

    «Наступление мира для Зеленского также станет окончанием пребывания у власти. Поэтому местное руководство заинтересовано в создании дипломатической "дымовой завесы".

    Им хочется показать американским партнерам, что они готовы к переговорам, поэтому им не стоит отдавать приказов о "расправе" над Зеленским», – поясняет собеседник.

    «Соответственно, Зеленский надеется растянуть этот период переговорной неопределенности как можно дольше. Он будет юлить, возмущаться предложенным условиям, уходить от конкретных действий, поскольку в реальном завершении конфликта он не заинтересован», – заключил Лизан.

    Ранее Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По его словам, у Киева якобы имеются наработки по возможному завершению конфликта, которые он готов предоставить партнерам на рассмотрение. Тем не менее еще недавно замглавы МИД Украины Сергей Кислица говорил об «исчерпании» переговорного формата в Стамбуле.

    Позже по итогам встречи с президентом Турции Зеленский заявил, что «сейчас активизировались многие процессы по мирному урегулированию войны на Украине», и выразил надежду на завершение конфликта.

    Между тем, как сообщает издание Politico, уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Как отмечал один из чиновников Белого дома: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Киев.

    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    Военный эксперт Кнутов: Российские военные показали высший класс в отражении ракетного удара по Воронежу

    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    Посол Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Госдепартамент также не идет на диалог о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, которые, по его словам, де-факто были конфискованы у России и перешли под контроль американских спецслужб.

    Он отметил, что эти объекты являются частной собственностью России, однако российские дипломаты и сам посол не могут попасть на их территорию, поскольку «американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов». По его словам, позиция Соединенных Штатов по вопросу авиасообщения сопряжена с урегулированием ситуации на Украине на условиях, которые их устраивают.

    Он добавил, что серьезные переговоры по этому поводу Соединенные Штаты готовы начинать только при условии, если будут реальные подвижки по вопросам, связанным с ситуацией на Украине.

    Напомним, 1 октября заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

    Ранее Россия передала США документы с предложениями по возобновлению прямого авиасообщения.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил об отсутствии отклика от США по возобновлению авиасообщения.

    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, идут «тайные» консультации с российской стороной, пишет Axios.

    По данным Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, «вдохновленном» сделкой по сектору Газа. Ведущую роль в подготовке инициативы играет спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, Уиткофф уже провел детальные консультации с Кириллом Дмитриевым, российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой РФПИ.

    «По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины», – приводит текст материала РИА «Новости»

    Портал также привел выдержки из интервью с Дмитриевым. Дмитриев рассказал, что в течение трех дней вел переговоры с Уиткоффом и другими американскими чиновниками во время визита в Майами в октябре. «Мы считаем, что российскую позицию по-настоящему услышали», – сказал он.

    Он пояснил, что основной замысел состоит в подготовке комплексного предложения не только по прекращению конфликта на Украине, но также по восстановлению диалога между Россией и США, а также снятию обеспокоенностей России в сфере безопасности. Документ предлагается подготовить к следующей очной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Он отметил, что США уже знакомят с этим подходом как украинскую сторону, так и европейских союзников. «Это происходит на фоне того, что Россия определенно добивается новых успехов на поле боя», – добавил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Турции. Зеленский заявил, что планирует провести в Турции переговоры по обмену пленными и мирным инициативам. Москва сообщила, что российские представители не примут участия в этих переговорах.

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение, сообщает американское издание Politicо со ссылкой на представителя Белого дома.

    Как пишет Politico, новый план урегулирования, судя по всему, был разработан без непосредственного участия Украины и европейских стран, передает ТАСС. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Один из чиновников Белого дома отметил: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Владимиру Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Украину. Источник издания добавил, что мнение Европы в данном вопросе не играет решающей роли.

    Ранее Reuters сообщило, что делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем провести переговоры с российскими официальными лицами, пишут Politico и Wall Street Journal.

    По данным Politico, Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж «стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими на Украину с необъявленной поездкой на этой неделе», передает РИА «Новости».

    Со среды делегация США намерена проводить встречи с Зеленским, украинскими военными и законодателями. Цель визита связана с американскими поисками способа ускорить завершение конфликта на Украине. Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет, вступивший в должность в январе, Киева пока не посещал.

    В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что после переговоров в Киеве Дрисколл планирует провести встречу с представителями России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Axios, американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что Вашингтон ведет консультации с российской стороной по этому вопросу.

    FT: Украинским чиновникам не понравился план США по урегулированию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чиновники киевского режима выразили свое недовольство американским планом урегулирования украинского конфликта, пишет Financial Times.

    Ознакомившиеся с планом урегулирования конфликта чиновники в Киеве заявили, что не согласуют план и не пропустят его реализацию без существенных изменений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Один из собеседников заявил, что план, по его мнению, «очень однотипный».

    В прессе указывали, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы дал добро по тайному плану мирного урегулирования конфликта на Украине, в плане есть 28 пунктов.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову вести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, его комментарии якобы включили в этот план из 28 пунктов.

    Эксперт спрогнозировал отстранение Зеленского по новому плану США по Украине

    Эксперт Шимо: Американский мирный план предусматривает смену власти на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо считает, что план Вашингтона по Украине направлен на замену Зеленского прозападным кандидатом и частичное удовлетворение российских требований, пишут СМИ.

    Основные положения американского плана по урегулированию конфликта на Украине посвящены отстранению Зеленского от власти. Об этом заявил в интервью ТАСС руководитель неправительственной организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо.

    Эксперт отметил, что мирный план США, состоящий из 28 пунктов, является только инициативой Вашингтона. Россия его не одобряла, однако он не исключает некоторых российских требований.

    «Скорее, его цель – отстранить Зеленского от власти и поставить на его место другого прозападного человека, а заодно убедить европейские страны НАТО в том, что хотя бы частичное удовлетворение российских требований неизбежно», – считает Шимо.

    Он выразил мнение, что документ приближает западные страны к переговорам по ряду вопросов, но его нельзя назвать уступкой России. Он напомнил, что Москва ранее направляла США и НАТО свои требования в сфере безопасности, которые были отвергнуты Западом, а цели России включают денацификацию, демилитаризацию и нейтралитет Украины.

    Эксперт также высказал мнение о вероятности промежуточных договоренностей по Украине, но считает, что при отсутствии устранения первопричин конфликта мирное соглашение может быть отложено. Шимо пояснил, что план США не содержит прямого устранения причин противостояния, хотя такую возможность и не исключает.

    По его словам, окружение Зеленского убеждено в том, что выполнение американского плана приведет к капитуляции страны. Однако Зеленскому, добавил Шимо, уже дали понять, что план должен быть принят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский спецпосланник Стивен Уиткофф допустил возможность случайной утечки деталей мирного плана по урегулированию конфликта на Украине в СМИ.

    Многие европейские и украинские чиновники не знают подробностей мирного плана команды Трампа по Украине, который может предусматривать значительные территориальные уступки.

    Кремль считает любое время подходящим для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

    Reuters: США потребовали от Зеленского принять их мирный план

    Tекст: Вера Басилая

    США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна поддержать их план по мирному урегулированию, предусматривающий уступки территорий и сокращение армии, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна поддержать их план по мирному урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в материале агентства, план подразумевает согласие Украины на уступки по территории и некоторому вооружению, а также сокращение численности Вооруженных сил страны.

    По информации агентства, Вашингтон считает ключевым условием согласия Киева выполнение основных пунктов предложенного плана. В материале также подчеркивается, что окончательное решение по соглашению должно быть принято на условиях США.

    СМИ писали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не провел переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Американский портал Axios сообщил, что Соединенные Штаты ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    Постпред США при НАТО призвал Европу быть агрессивнее к российским активам

    Постпред США при НАТО Уитакер: Европа должна смело изъять российские активы

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна «смело действовать» и быть более агрессивной в процессе изъятия российских зарубежных активов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По мнению Уитакера, конфискация российских активов стала бы важным шагом не только для экономической и военной поддержки Украины на ближайшие годы, но и ознаменовала бы более «агрессивный» подход со стороны европейских властей, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Дипломат указал, что Соединенные Штаты часто делают замечание, что Европа «недостаточно агрессивна». «Я думаю, что сейчас пришло для них самое время смело действовать», – сказал Уитакер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подготовило проект мер для ответа на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Глава Euroclear Валери Урбан сообщила, что в бельгийском депозитарии находится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России. Урбан также предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи этих активов европейскими властями.

    Reuters: США потребовали территориальных уступок Украины и сокращения ВСУ

    Reuters: США требуют от Зеленского территориальных уступок и двукратного сокращения ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти настояли на принятии Киевом рамочного соглашения, которое включает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии почти вдвое, пишет агентство Reuters.

    Представители администрации США призвали Владимира Зеленского согласиться на подготовленное Вашингтоном рамочное соглашение по урегулированию украинского кризиса. В документе прописаны требования к Киеву о территориальных уступках, отказе от ряда видов вооружений и значительном сокращении Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона, как отмечается в публикации, выразила жесткую позицию, заявив, что Киев «должен принять» предложенные условия. В качестве одной из мер в соглашении указывается сокращение численности ВСУ минимум вдвое.

    Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X ( заблокирована в России) сообщил, что по новому плану численность военных должна сократиться с 880 до 440 тыс. бойцов. На начало 2025 года Владимир Зеленский называл именно такое количество военнослужащих в украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico указало, что обстоятельства вынудят Владимира Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине.

    Делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации Дональда Трампа для обсуждения прекращения боевых действий.

    Проект мирного плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов и включает гарантии безопасности для Украины и Европы.

    Уитакер заявил о новом «сокрушительном» пакете санкций США против России

    Уитакер: Готов законопроект о новом, сокрушительном пакете санкций США против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Готовый проект новых американских санкций против России находится в Конгрессе и ожидает окончательного согласования, при полном одобрении президента Трампа, заявил в СМИ постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил Bloomberg о завершении работы над новым законопроектом о санкциях против России. Документ уже готов и сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США.

    Уитакер уточнил, что законопроект «просто ждет зеленого света», акцентировав поддержку инициативы со стороны президента Дональда Трампа. По его словам, это мощный и сокрушительный набор ограничительных мер.

    Кроме того, Уитакер отметил, что Вашингтон не намерен приостанавливать усилия по диалогу с Россией и продолжит искать возможности для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Уитакер призвал европейские страны действовать агрессивнее в отношении российских активов.

    До этого США расширили санкционные списки против граждан России и зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Во вторник источник в Белом доме сообщил, что американский президент Дональд Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    Sky News: Уиткофф заявил об утечке в СМИ предложений США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американский спецпосланник Стивен Уиткофф предположил, что детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине попали в СМИ из-за случайной утечки информации, сообщает телеканал Sky News.

    По данным Sky News, публикация о новых предложениях Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине стала результатом утечки, передает ТАСС.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сделал соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), но вскоре удалил свою публикацию.

    В своем удаленном посте Уиткофф написал: «Должно быть, он получил это от К.», обращая внимание на источник появления информации в СМИ. Sky News выдвинул версию, что Уиткофф мог ошибочно опубликовать запись, предназначенную для личного общения.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    СМИ сообщали, что США ведут с Россией «тайные консультации» по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не предпринималось.

    Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева.

    Названа цель визита военной делегации США в Киев

    Reuters: Военная делегация США обсудит в Киеве завершение конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий, сообщило агентство Reuters.

    Агентство Reuters со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов США, полковника Дэвида Батлера сообщает, что военная делегация США во главе с Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

    По информации Reuters, команда прибыла в украинскую столицу утром для установления фактов и обсуждения с украинскими официальными лицами путей завершения вооруженного конфликта.

    Газета Politico сообщила, что в состав американской делегации вошел и начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж. Он также отправился в Киев для переговоров по соглашению, предполагающему передачу Вашингтону технологий по производству беспилотников.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не планирует контакты с Дрисколлом после его визита в Киев.

    Также Песков заявил, что Москва не ведет с Вашингтоном переговоров о новых вариантах урегулирования на Украине.

