Tекст: Катерина Туманова

Специальный представитель президента Трампа – это временная должность, и теоретически такие посланники должны быть утверждены сенатом, чтобы оставаться на своих должностях более 360 дней. По словам источников Reuters, Келлог дал понять, что январь станет финальной точкой, учитывая действующее законодательство.

«Его уход станет неприятной новостью в Киеве. Келлог – генерал-лейтенант в отставке пользовался широким признанием среди европейских дипломатов, в том числе и украинских, как благожелательный слушатель в администрации США, которая порой склонялась к точке зрения Москвы относительно причин войны на Украине», – сообщает агентство.

Келлог решительнее осуждал российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, чем другие чиновники администрации Трампа. Он порой конфликтовал со специальным посланником по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом, который повторял некоторые тезисы президента России Владимира Путина и выступал за односторонний территориальный обмен в рамках долгосрочного мирного соглашения.

Среди успехов Келлога было содействие освобождению десятков заложников в Белоруссии в обмен на частичное ослабление санкций.

Один источник, знакомый с позицией Келлога, заявил, что, по его мнению, слишком много чиновников администрации работают над украинским вопросом, а внутри администрации не признают, что именно Россия, а не Украина, тормозит мирные переговоры.

Другой источник, знакомый с решением Келлога, заявил, что тот никогда не намеревался долго оставаться в администрации.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» І степени спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога во время его визита в Киев в августе. Тогда же охране пришлось особо охранять американца от повышенного внимания к его персоне со стороны украинцев.



