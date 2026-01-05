В чеченском городе Шали начали доследственную проверку после хлопка газа

Tекст: Катерина Туманова

«По предварительной информации утечка газа произошла из-за неисправности газовой плиты. В результате происшествия пострадали пять человек, из них двое малолетних детей 2025 года рождения. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести», – сказано в сообщении.

Как сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Адам Алханов, пострадавшие при взрыве бытового газа доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени А. А. Кадырова и Детскую клиническую больницу №2 в Грозном.

«Пятеро пострадавших в результате взрыва бытового газа в городе Шали получили ожоги различной степени тяжести – I, II и III», – уточнил он.

Алханов добавил, что среди пострадавших есть дети в возрасте до года, в связи с чем в понедельник запланирована телемедицинская консультация с ожоговым центром Нижегородского НИИ для определения тактики лечения.

