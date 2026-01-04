Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
После взрыва газа в доме в Первоуральске возбуждено уголовное дело
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Первоуральске.
Дело возбуждено по статье 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье в городе Первоуральске в Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа, после чего вспыхнул пожар. Пострадали три человека.