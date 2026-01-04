Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
В жилом доме в Первоуральске произошел взрыв газа
В городе Первоуральске в Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа, после чего вспыхнул пожар, сообщило МЧС России.
Инцидент случился в одной из квартир четырехэтажного здания, огонь перекинулся сразу на три квартиры, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По информации спасателей, предварительно пострадал один человек.
Пожарным удалось спасти двух жильцов, еще пятеро смогли эвакуироваться самостоятельно. На месте работают 16 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.
В ноябре в Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа.
В июле взрыв газа стал причиной обрушения подъезда дома в Астрахани.
В июне взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Архангельске.