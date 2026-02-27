Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.11 комментариев
Жительница Белгородской области предложила Гладкову выкупить ее дом
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков посетил женщину, предложившую властям приобрести ее жилье из-за постоянной угрозы украинских беспилотников.
Гладков во время рабочей поездки встретился с Мариной Гайвасенко, которая пожаловалась на сложную обстановку в Грайвороне. Об этом губернатор рассказал в своем Telegram-канале.
Женщина через социальные сети обратилась к главе региона с предложением выкупить ее недвижимость, так как оставаться там опасно.
«Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить и растить детей в таких условиях – невозможно. Конечно, надо искать решение», – указал Гладков.
Он также обсудил с силовиками и военными меры защиты населения от беспилотников противника. По его словам, речь шла об установке специального оборудования, усилении огневого воздействия и улучшении связи между подразделениями.
В начале прошлого года власти Белгородской области приняли решение об отселении жителей села Терезовка из-за сложной оперативной обстановки. В августе жительницы Грайворонского округа погибла после попадания сброшенного с дрона снаряда в частный дом.