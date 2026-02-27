Жительница Белгородской области предложила Гладкову выкупить ее дом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Гладков во время рабочей поездки встретился с Мариной Гайвасенко, которая пожаловалась на сложную обстановку в Грайвороне. Об этом губернатор рассказал в своем Telegram-канале.

Женщина через социальные сети обратилась к главе региона с предложением выкупить ее недвижимость, так как оставаться там опасно.

«Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить и растить детей в таких условиях – невозможно. Конечно, надо искать решение», – указал Гладков.

Он также обсудил с силовиками и военными меры защиты населения от беспилотников противника. По его словам, речь шла об установке специального оборудования, усилении огневого воздействия и улучшении связи между подразделениями.

В начале прошлого года власти Белгородской области приняли решение об отселении жителей села Терезовка из-за сложной оперативной обстановки. В августе жительницы Грайворонского округа погибла после попадания сброшенного с дрона снаряда в частный дом.