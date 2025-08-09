Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?7 комментариев
Жительница Белгородской области погибла от сброса снаряда с БПЛА ВСУ на дом
Жительница села Почаево Грайворонского округа погибла от сброшенного с БПЛА ВСУ снаряда, детонация которого полностью уничтожила частный жилой дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Произошло самое страшное – погибла мирная жительница <...> Раненых родителей погибшей бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки. Его супруга получила баротравму», – написал губернатор.
Гладков уточнил, что пострадавших после оказания необходимой помощи переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате очередного террористического удара со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель, которого атаковал FPV-дрон.
Также при атаке беспилотников в Казинке и районе Устинки Белгородской области ранения получили женщина и мужчина, были повреждены здания и автомобиль.