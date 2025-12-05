  • Новость часаГлава белгородского села ранен ударом дрона ВСУ
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    5 декабря 2025, 19:52 • Новости дня

    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для Владимира Путина вегетарианский ужин

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийский лидер Драупади Мурму предложила российскому президенту Владимиру Путину разнообразные вегетарианские блюда и свежевыжатые соки в ходе официального ужина в Нью-Дели.

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для президента России Владимира Путина вегетарианский ужин, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованному меню, первое блюдо представляло собой легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.

    В качестве закусок предлагались фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и овощные паровые пельмени момо с водяным орехом.

    Основное блюдо включало рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат с пажитником и горошком, а также запеченный в тандуре картофель с йогуртово-пряным маринадом.

    Также гостям подавали мини-баклажаны в сладко-пряном соусе, бобы, тушеные с томатом и луком, и рис бамати, томленый с орехами и шафраном.

    На десерт были предложены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном.

    Напитки на ужине были представлены свежевыжатыми гранатным, апельсиновым и морковно-имбирным соками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индии устроила прием в честь визита в страну Владимира Путина. До этого Дроупади Мурму и Путин провели двухстороннюю встречу в Нью-Дели.

    Ранее Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал их полезными и конструктивными.

    4 декабря 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин объяснил, как отличить террористов от борцов за свободу

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что борьба за свободу возможна только законными методами, а противоправные действия недопустимы.

    Путину в интервью телеканалу India Today был задан вопрос о том, как разделить террористов и борцов за свободу.

    «За свободу надо бороться легальными средствами, – сказал Путин, – Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано. Для нас это вопрос, решенный давно».

    Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями «жесточайших актов террора» в новейшей истории. По его словам, в вопросе противодействия терроризму Россия рассматривает себя как полного союзника Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента на авиабазе Палам.

    5 декабря 2025, 11:38 • Новости дня
    Политолог: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону

    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Индийско-американские отношения вошли в острый конфликт после того, как администрация Дональда Трампа ввела пошлины против Индии и требовала от республики перестать закупать нефть из России. Теперь Нью-Дели подчеркнуто уважительным приемом Владимира Путина посылает сигнал Вашингтону: Штатам не по силам что-то изменить в растущем сближении стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Индия рассматривает Россию как очень близкого партнера. Подчеркнуто уважительный прием российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Нью-Дели призван послать сразу несколько сигналов», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Первый – адресован индийским гражданам. «Численность населения страны составляет почти 1,5 млрд человек. Они должны быть уверены, что внешняя политика руководства республики соответствует интересам народа. Поэтому власти разными способами доносят, для чего они так серьезно инвестируют в отношения с Россией», – уточнил собеседник.

    Второй – адресован США, продолжил эксперт. Ткаченко напомнил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Индия оказалась под жутким давлением со стороны Вашингтона. «В течение десятилетий считалось, что Китай настолько огромная угроза для индийской стороны, что последняя обречена на сотрудничество со Штатами. Но новая администрация, введя пошлины против Индии, вышла далеко за рамки этой стратегии вовлечения Дели в американскую внешнюю политику», – указал политолог.

    Отношения продолжили ухудшаться после того, как США потребовали от Нью-Дели перестать закупать нефть из России и угрожали вторичными санкциями в случае невыполнения условия, добавил спикер. «Индия – суверенная страна. Для местной политической культуры и самоуважения совершенно неприемлемы попытки оказать давление на республику. Поэтому индийско-американские отношения вошли в острый конфликт и продолжают пребывать в этом состоянии», – пояснил аналитик.

    «Пышный прием Путина – это сигнал Вашингтону: у Индии, что называется, есть «план Б». Наверное, безопасность страны можно обеспечивать с опорой на Штаты, но, по-моему, в республике решили, что Россия с миссией сглаживания конфликтности между Дели и Пекином справится лучше. Это очень важное изменение в дипломатии как Индии, так и всей Евразии в целом», – считает Ткаченко.

    Кроме того, республика поняла, что у нее нет технологической зависимости от США. К осознанию этого Дели привел недавний индийско-пакистанский кризис, в ходе которого очень хорошо были продемонстрированы возможности российского оружия, добавил собеседник. По его прогнозам, происходящее заставит Вашингтон пересмотреть политику в отношении некогда партнера.

    «Для индийской экономики сотрудничество с Россией в энергетической сфере, а также в области военно-морского флота исключительно важно. В Госдепе не могут не признать масштабы партнерства Москвы и Дели. И тем более Штатам не по силам что-то изменить в этом растущем сближении и сотрудничестве», – заключил Ткаченко.

    Ранее телеканал India Today показал мультфильм с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди. По сюжету российский президент и индийский премьер-министр едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют известную в Индии песню о дружбе. На заднем плане показывают зенитно-ракетные системы С-400, которые Москва поставляет Нью-Дели.

    Далее в кадре возникают две бензоколонки, над одной из которых написано «Россия», над другой – «США». Рядом с этой бензоколонкой стоит Дональд Трамп, смотрящий на мотоцикл Путина и Моди. Индийский лидер заправляет мотоцикл из бензоколонки с надписью «Россия», после чего уезжает, оставляя главу Белого дома на месте, передает РИА «Новости».

    Напомним, российский президент 4 декабря прилетел в Нью-Дели с двухдневным официальным визитом. По пути из аэропорта в город установили более 200 плакатов с портретом Путина и надписью «Добро пожаловать» на русском языке. Улицы индийской столицы украсили флагами России, отмечает агентство.

    В четверг вечером Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в резиденции индийского премьера. Встреча продлилась более 2,5 часов, сообщил помощник главы России Юрий Ушаков. Уточняется, что президент рассказал премьеру Индии о событиях на украинском направлении.

    Моди в свою очередь отметил, что Москва и Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине. «Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений», – сказал политик.

    В пятницу проходит основная часть переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее сообщил, что на встрече будет подписан важный пакет документов. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    5 декабря 2025, 13:10 • Новости дня
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией

    Моди: Россия и Индия введут 30-дневный безвизовый режим для туристических групп

    @ Egon Bomsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

    Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, пишут «Ведомости». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Хайдарабадском дворце в Дели.

    Моди также рассказал, что Россия и Индия договорились усилить сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах. По его словам, 25 лет назад Путин заложил фундамент стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи стороны обменялись соглашениями, направленными на развитие сотрудничества.

    Президент России Владимир Путин отметил, что туристический обмен между Россией и Индией продолжает расти с каждым годом, передает ТАСС.

    «Наши народы на протяжении веков проявляют искренний интерес к традициям, истории и духовным ценностям друг друга. Активно развиваются научно-образовательные контакты, обмены по линии молодежных и общественных кругов. Неизменным успехом пользуются регулярно проводимые перекрестные фестивали российского и индийского кино», – заявио Путин.

    Кроме того, президент России сообщил, что сегодня в Индии начинает работу российский телеканал RT. По его мнению, запуск канала позволит индийским зрителям ближе познакомиться с Россией, ее культурой и текущими событиями.

    Ранее президент России отменил визы для граждан Китая.

    Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов.

    Напомним, Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

    Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что торжественный прием Путина в Индии стал сигналом для Вашингтона.

    5 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники гостиницы в Дели, где остановился президент России Владимир Путин, попросили его сфотографироваться.

    Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин не отказал в просьбе.

    После того как президент согласился сделать снимок, сотрудники отеля сразу принялись рассматривать сделанные фотографии.

    Напомним, Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Моди лично встретил Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    5 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear Урбен: Депозитарию грозит банкротство из-за плана ЕС по активам России

    @ Euroclear/YouTube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава крупнейшего европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в реализуемости предложенного Еврокомиссией плана экспроприации российских активов.

    В интервью бельгийскому телеканалу RTBF она заявила, что нынешний вариант решения является нереалистичным, передает ТАСС.

    Урбен отметила, что такой подход способен привести к банкротству самого Euroclear и создать масштабные финансовые риски для Бельгии. «В том виде, в котором оно представлено сегодня, решение по активам, которое на столе переговоров, нереалистично», – подчеркнула она.

    Урбен добавила, что если саммит ЕС, запланированный на 18–19 декабря, все же примет этот спорный документ, Euroclear намерен добиваться пересмотра такого решения в суде.

    Ранее Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов.

    СМИ писали, что страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов.

    Урбен сообщала, что Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    5 декабря 2025, 15:59 • Новости дня
    Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57

    Чемезов: Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57

    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов рассказал в интервью Первому каналу, что соответствующие предложения уже направлены индийской стороне, передает ТАСС.

    «Мы предложения свои направили… [по] Су-57. В том числе и производить здесь, с локализацией. Они сказали: «Подумаем», – заявил Чемезов.

    В сентябре Россия предложила Индии поставку и локализацию производства Су-57.

    Ранее стало известно, что официальный Дели обсуждает закупку истребителей пятого поколения и отдает предпочтение российскому Су-57.

    5 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    @ HARISH TYAGI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры между Россией и Индией прошли в конструктивной и дружественной атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эти переговоры были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что между ним и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сложились тесные рабочие и личные отношения. Российский лидер рассказал: «Отмечу, что у нас с господином премьер-министром налажен тесный рабочий и личный контакт. Мы встречались в текущем году в сентябре на саммите ШОС, регулярно общаемся по телефону, держим на постоянном личном контроле развитие российско-индийского сотрудничества по всем его стратегическим направлениям».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.

    Моди во время встречи с Путиным отметил символичность этого события.

    5 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Индия выразила готовность производить российские беспилотники «Ланцет»

    Чемезов: Индия выразила готовность производить российские беспилотники «Ланцет»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет», сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов

    Чемезов в интервью Первому каналу отметил, что индийская сторона проявляет значительный интерес к российским беспилотным системам, передает ТАСС.

    «Интерес у них к «Ланцетам», вообще ко всем российским беспилотникам, большой. И они готовы, в том числе, их производить», – сказал он.

    По словам главы Ростеха, сейчас обсуждается возможность размещения сборочных мощностей непосредственно на территории Индии и интеграции производства на местных предприятиях.

    Ранее Чемезов сообщил, что Россия и Индия начали обсуждать производство самолета Ил-114.

    5 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пресненском суде Москвы экс-супруга заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова отметила, что не советовала ему работать в Минобороны из-за «низкой моральной обстановки» в ведомстве.

    Рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его родственникам продолжается в Пресненском районном суде Москвы, передает РБК. Бывшая супруга Иванова, телеведущая Светлана Захарова, рассказала, что не рекомендовала мужу идти на службу в Минобороны, поскольку считала коллектив ведомства крайне распущенным с низкой моральной обстановкой.

    Захарова отметила: «Несмотря на мое убеждение, что это разрушит наши семейные отношения из-за крайне распутной и низкой моральной обстановки внутри этого коллектива, в котором ему уже довелось работать в администрации Московской области». Она также добавила, что в 2018 и 2019 годах узнала о внебрачных детях мужа, официально признанных им, а также о наличии скрытых от нее при разводе средств и большого количества имущества.

    Захарова попросила суд исключить из иска 13 ювелирных украшений, которые находятся у нее и у несовершеннолетней дочери, а также две пары часов и три автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких.

    Практически все имущество Иванова и третьих лиц на сумму свыше 1,2 млрд руб. решено обратить в доход государства, за исключением автомобиля Bentley экс-супруги.

    Арбитражный суд Москвы ранее признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Иванов был приговорен к 13 годам заключения и крупному штрафу.

    5 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких.

    Речь идет об активах на общую сумму 1,232 млрд рублей, передает РИА «Новости». Часть этого имущества будет обращена в доход государства.

    «Исковое заявление Генпрокуратуры о взыскании имущества Иванова... удовлетворить частично», – огласила решение судья Тереза Жребец. После этого она начала перечислять активы, подлежащие изъятию в пользу государства.

    Ответчиками по иску вместе с Ивановым проходили его бывшая супруга Светлана Захарова и гражданская жена Мария Китаева. Также в списке значатся отец экс-чиновника, его доверенное лицо, водитель и несколько связанных с ними компаний.

    Данные о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. По другому делу, о растрате, экс-замминистра в июле был приговорен к 13 годам колонии.

    Ранее Иванов заявил о непонимании сути иска об изъятии имущества.

    Напомним, арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

    5 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Захарова сравнила Евросоюз с «воровской группировкой»

    Захарова: ЕС перешел к бандитизму в попытке украсть активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что, по ее мнению, объединение легализует «абсолютно бандитские идеи и решения», хотя никаких правовых оснований для изъятия российских активов нет, передает ТАСС.

    «Если эти действия будут совершены, а именно, давайте говорить как оно есть, – воровство, если будут попытки бандитизма и изъятия российских активов, то да, могу подтвердить, действительно проработка ответных мер в межведомственном формате идет», – подчеркнула Захарова. Она добавила, что ответ со стороны России будет не только на словах, но и реальными действиями, а союзники ЕС «вертятся как ужи на сковородке», прекрасно осознавая возможные последствия.

    Особое внимание Захарова уделила Бельгии, назвав поведение страны противоречивым. По ее словам, Брюссель признает отсутствие законных оснований для подобных мер, однако предлагает разделить ответственность за это между всеми странами ЕС. Она считает такой подход признаком «круговой поруки» и нелегитимности, подчеркивая, что страны ЕС действуют как «паханы, которые вне закона, а теперь уже вне понятий».

    Ранее Захарова назвала присвоение Бельгией доходов от активов России воровством.

    Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.

    4 декабря 2025, 22:49 • Новости дня
    Путин указал, что Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны

    Путин: Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Оборонное сотрудничество России и Индии выходит за рамки обычных поставок, Москва делится технологиями, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы не просто продаем, мы делимся технологиями [с Индией], а это очень редкий случай в сфере военно-технического сотрудничества, который говорит об уровне нашего доверия межгосударственного и доверия между народами, я бы так сказал», – приводит слова Путина ТАСС со ссылкой на India Today.

    Президент подчеркнул, что номенклатура совместных оборонных проектов очень широка и охватывает кораблестроение, ракетостроение и производство самолетов.

    Путин охарактеризовал Индию как «надежного и особо доверительного партнера» России в оборонно-промышленном комплексе. Он отдельно выделил, что отношения Москвы и Дели носят особое качество, выходящее за стандартные схемы торговли.

    Отдельно Путин указал, что партнерство России и Индии в энергетике «не связано с текущей конъюнктурой» и началось еще до событий на Украине. По его словам, такие связи строились годами – инвестиции российских компаний в перерабатывающий сектор Индии стали одной из причин, которые сделали страну крупным поставщиком нефтепродуктов на европейский рынок. Президент добавил, что давление по ограничению индийских возможностей носит исключительно политический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил, что поставки российских энергоресурсов в Индию осуществляются стабильно, а индийские покупатели считаются надежными партнерами. Министры обороны двух стран во время переговоров обсудили вопросы по развитию сотрудничества в сфере военной техники и доверительных стратегических отношений.

    5 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа

    Ушаков: Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершилась спустя более двух с половиной часов личного диалога, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди продолжалась более двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал об этом журналистам, комментируя продолжительность переговоров в узком формате.

    Подробности обсуждавшихся тем пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину копию древнеиндийского текста «Бхагавадгита» на русском языке.

    До этого Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    5 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Озвучены планы по строительству новых тральщиков для ВМФ

    Замглавкома ВМФ Мухаметшин: До 2050 года в Петербурге построят не менее 20 тральщиков для ВМФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средне-Невский судостроительный завод намерен продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением вплоть до 2050 года, заявил замглавкома ВМФ Игорь Мухаметшин.

    На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в Петербурге планируется построить не менее 20-30 морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для Военно-Морского флота. Об этом заявил ТАСС заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин после спуска на воду 11-го тральщика «Дмитрий Лысов».

    «Серийность будет продолжена. Эти корабли будут служить на всех наших четырех флотах и на Каспийской флотилии. И будет еще несколько десятков их построено. <…> Не менее двух-трех десятков», – подчеркнул Мухаметшин.

    Заместитель главкома ВМФ сообщил, что программа строительства рассчитана минимум до 2036 года, а в перспективе – до 2050 года. Серия тральщиков будет обновляться и совершенствоваться по мере производства.

    Тральщики получат более современное вооружение, на них активно реализуются процессы импортозамещения и улучшаются эксплуатационные характеристики. Все это, по словам Мухаметшина, позволяет говорить о значительном росте возможностей современного российского флота по разминированию и обеспечению безопасности на морских путях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Северодвинске спустили на воду транспорт ледового класса «Академик Макеев».

    А весной 2021 года на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов» для Военно-морского флота.

    Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые можно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте без входа в опасную зону.

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

