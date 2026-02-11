  • Новость часаВ Таиланде стрелявший в школе взял в заложники более 300 человек
    В Прибалтике ищут виновных за растрату миллиардов на «дорогу в никуда»
    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»
    Грузинский эксперт призвал Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США
    Эксперт по судебной экспертизе допустил убийство Курта Кобейна
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа
    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине
    Токаев намерен подписать указ о проведении референдума по новой конституции
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    Греф назвал себя чемпионом мира по количеству ошибок
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 февраля 2026, 15:07 • Новости дня

    Лавров назвал позором позицию генсека ООН по Крыму и Донбассу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал позором заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

    Лавров сообщил, что российская сторона обратилась к Гутерришу с напоминанием о его многолетних заявлениях о необходимости уважения территориальной целостности Украины и задала вопрос о применении принципа самоопределения, передает РИА «Новости».

    В ответ, по словам Лаврова, Гутерриш подтвердил позицию секретариата ООН о том, что право на самоопределение применимо для Гренландии, но не для Крыма, Донбасса и Новороссии. Министр иностранных дел назвал это заявление генерального секретаря ООН позором для всей организации.

    Напомним, Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш, выступая против самоопределения Крыма и Донбасса, взял на себя роль вершителя судеб и превратился в проводника пропаганды Запада.

    Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН.

    10 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – указал глава ведомства, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что необходимо восстановить права русских, которые останутся под властью Киева, а также устранить угрозы национальной безопасности России, исходящие от Украины.

    Ранее Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. Поскольку в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не планирует признавать новые юридические реалии, а лишь временно остановит боевые действия, получая увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Кроме того, он напомнил, что в 2019 году на саммите, организованном президентом Франции, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины. Но «ничего этого не сделано».

    Франции Эммануэль Макрон организовал саммит, на котором стороны заявили о планах дать Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.При этом ничего подобного сделано не было. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала СВО признали, что никто на Западе не собирался выполнять эти договоренности.

    11 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    10 февраля 2026, 18:44 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики оказался под стражей по подозрению в убийстве Валентина Балахничева.

    Как передает ТАСС, в Московской области задержан сын экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева по подозрению в убийстве собственного отца. По информации пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

    «По подозрению в убийстве бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева задержан его сын. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей», – сообщили в ведомстве.

    В настоящее время задержанный находится под стражей, расследование продолжается. Другие подробности происшествия пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев умер на 77-м году жизни.

    10 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва неизвестного устройства в автомобиле на железнодорожном переезде во Фрязине мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с применением общеопасного способа после инцидента с хлопком неустановленного устройства в автомобиле во Фрязине, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области уточнили, что дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Инцидент произошел на железнодорожном переезде, когда в машине с мужчиной сработало неустановленное устройство. В результате происшествия мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован в медицинское учреждение.

    Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и изымаются необходимые улики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ДПС на улице Елецкой в Москве заметили подозрительного человека у служебного автомобиля полиции.

    11 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Студент открыл стрельбу в техникуме Анапы

    МВД сообщило о задержании стрелявшего в техникуме Анапы студента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой студентом в одном из техникумов Анапы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили в МВД.

    Студент открыл стрельбу в холле одного из техникумов Анапы. В результате пострадали три человека. Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    Напавший, который является студентом данного учебного заведения, был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уфе задержали подозреваемого в нападении на четверых студентов и полицейского в общежитии высшего учебного заведения. В результате нападения на общежитие в Уфе пострадали двое сотрудников полиции и несколько студентов. Подозреваемого подростка решили отправить под домашний арест.


    10 февраля 2026, 20:32 • Новости дня
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нарушение правил сжигания чучел на Масленицу может привести к уголовной ответственности, предупредил юрист в сфере энергетики и жилищного права, научный сотрудник отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.

    Балакаев в беседе с «Постньюс» напомнил, что разводить открытый огонь запрещено вблизи дорог, железнодорожных путей, в охранных зонах и лесах.

    Эксперт уточнил, что поджог в публичных местах может быть квалифицирован как мелкое хулиганство, а в отдельных случаях – даже как преступление. Кроме того, по словам Балакаева, изготовление чучел, напоминающих представителей определенных социальных групп, может расцениваться как разжигание вражды.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием, а также о том, что готовить и как отмечать каждый день.

    10 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь обход санкций через альтернативные финансовые механизмы, пишет The Financial Times (FT).

    Газета FT ознакомилась с внутренним документом ЕК, в котором Брюссель предлагает ввести всеобъемлющий запрет на деятельность российских криптовалютных платформ, передает РБК.

    ЕК рассматривает такой подход, как более эффективную альтернативу точечному внесению отдельных компаний в санкционные списки, говорится в материале. В документе отмечается, что подобные «адресные» меры не работают, поскольку приводят лишь к появлению новых структур для обхода ограничений. В ЕК считают, что российские криптоплатформы используются для «содействия торговле товарами, которые могут применяться в конфликте на Украине».

    Согласно новым предложениям, Евросоюз намерен запретить любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Под ограничение должны попасть все платформы, созданные в России для перевода и обмена криптовалютой. В ЕК подчеркивают, что цель запрета – обеспечить максимальную эффективность санкционной политики против Москвы.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    11 февраля 2026, 14:57 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в одном из колледжей Анапы погиб один человек – охранник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, еще два человека получили ранения средней тяжести. Информация о количестве пострадавших уточняется.

    Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что охранник техникума оперативно отреагировал на происшествие, вызвал правоохранительные органы и не позволил нападавшему проникнуть дальше в здание.

    Напомним, в среду студент открыл стрельбу в техникуме Анапы.

    10 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральная антимонопольная служба сообщила, что намерена проверить тарифы на электричество, тепло, воду и газ из-за сообщений о превышении допустимого роста.

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена провести проверку тарифов на коммунальные услуги. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

    С 1 января 2026 года ставка НДС увеличилась на 2 п. п., что должно привести к корректировке стоимости коммунальных услуг на 1,7%, а не полностью на уровень роста налога, отметили в ведомстве. Это изменение касается только налогообложения, а не утвержденных регулируемых тарифов.

    Поводом для проверки стали сообщения в СМИ и обращения граждан о росте тарифов выше указанного показателя. В связи с этим ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные мероприятия.

    С начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС ведет проверки в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу экономической обоснованности расходов, включаемых в тарифы. Плановые проверки также затронут Сахалинскую область, Псковскую область и Республику Удмуртия.

    Кроме того, в течение года территориальные органы ФАС проведут отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба начала проверку методов формирования комиссий и тарифов на маркетплейсах с учетом страны происхождения товара.

    ФАС также проводит проверку сообщений о потенциальном повышении тарифов на услуги сотовой связи. Ранее служба запрашивала разъяснения у крупнейших торговых сетей по поводу высоких наценок на отдельные продукты питания.

    11 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Лавров пообещал честное международное наблюдение на выборах в Госдуму
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности МИД обеспечить честное международное наблюдение на выборах в Госдуму.

    Лавров подчеркнул, что поддержка будет оказана на всей территории России, в том числе в Крыму, Севастополе, Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

    «Разумеется, окажем содействие в обеспечении честного международного наблюдения на выборах внутри России, в том числе в Крыму, в Севастополе, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», – заявил министр.

    Лавров также сообщил, что МИД сделает все необходимое для организации голосования на избирательных участках в российских загранучреждениях на предстоящих выборах в Госдуму. Он отметил, что министерство обеспечит четкое проведение голосования за рубежом, как это было и в прошлой избирательной кампании.

    Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что депутаты Государственной думы России будут выбраны в третье воскресенье сентября 2026 года.

    11 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф на конгрессе госуправления пошутил о звании чемпиона мира по ошибкам, подчеркнув, что не боится принимать решения.

    Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Первом Международном конгрессе государственного управления пошутил, что можно считать его чемпионом мира по количеству совершенных ошибок, передает РИА «Новости».

    Греф подчеркнул: «Если вы мне скажете, в чем я чемпион мира, я чемпион мира только в одном – в количестве совершенных ошибок».

    Он объяснил это тем, что не боится принимать решения, а это, по его мнению, неизбежно ведет к ошибкам. Греф также отметил, что президент страны всегда предоставлял свободу и доверие, а также анализировал, почему произошла та или иная ошибка.

    Ранее в среду Греф заявил о необходимости реформирования системы доходов сотрудников министерств для борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни.

    Он также сообщил, что Сбербанк остановил процесс сокращения неэффективных сотрудников, после увольнения 20% работников в прошлом году.

    Напомним, в ноябре Греф объявил, что искусственный интеллект Сбербанка выявил 20% неэффективных сотрудников.


    10 февраля 2026, 18:33 • Новости дня
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Генрих Павлович был златоустом, очень любил свою профессию, много уделял ей внимания», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена, комментируя смерть известного российского адвоката Генриха Падвы.

    «Я помню Генриха Павловича очень хорошо, потому что начинал свою деятельность именно в 1993 году, когда Генрих Павлович уже активно работал и практиковал. Могу сказать с достоинством, что учился у него, потому что теми делами, в которых он тогда участвовал, я тоже интересовался», – говорит Кучерена.

    Он рассказывает, что общался с Падвой и в неформальной обстановке, в том числе был гостем на его днях рождения. По его словам, Генрих Павлович был особенным человеком в профессии, который всегда четко придерживался принципов традиционной адвокатуры.

    «Генрих Павлович был златоустом, очень любил свою профессию, много уделял ей внимания. Он был человеком, который руководствовался исключительно принципами традиционной адвокатуры, которая на сегодняшний день, конечно, уже не та, что в девяностых», – делится собеседник.

    Кучерена ставит Падву наравне с адвокатом Ильей Резником и рядом других известных правозащитников, подчеркивая, что Генрих Павлович вместе с ними многое «заложил в адвокатуру» и многое для нее сделал в целом.

    «Именно его позиция по конкретным делам, его отношение к жизни, людям, адвокатуре – все это свидетельствует о том, что он был человеком с большой буквы. Человеком, который действительно был очень-очень высококвалифицированным специалистом в нашей среде», – заключил Кучерена.

    Известный российский адвокат Генрих Падва скончался на 95-м году жизни. Отмечается, что смерть наступила в результате инсульта. Прощание с правозащитником пройдет 12 февраля в Москве.


    10 февраля 2026, 17:32 • Новости дня
    Один человек погиб при атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области погиб местный житель, шесть человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили власти региона.

    ВСУ нанесли удар по похоронной процессии в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области, один человек погиб, еще шесть получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

    «По оперативной информации, противник атаковал похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб», – написал Балицкий.

    Губернатор уточнил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее во вторник в Запорожской области после удара украинских беспилотников погибли два человека.

    Предыдущие жертвы после атак ВСУ в регионе отмечались в январе - в селе Васильевка 31 января погиб мужчина после атаки украинского дрона. А 28 января в Энергодаре украинский БПЛА стал причиной гибели женщины.

    10 февраля 2026, 18:12 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия выразила готовность рассмотреть варианты восстановления экономических связей с Молдавией, которые были ослаблены после смены власти в Кишиневе, сообщил посол Олег Озеров.

    Россия готова рассмотреть возможность возобновления сотрудничества с Молдавией. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Он подчеркнул, что разрушение связей происходит со стороны Кишинева.

    «Мы могли бы рассмотреть различные пути восстановления наших экономических связей. Ну для начала хотя бы провести заседание межправкомиссии», – заявил Озеров в интервью. По его словам, после прихода к власти президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности экономические отношения между странами значительно ухудшились.

    Озеров привел статистику, согласно которой экспорт молдавской продукции в Россию в 2025 году снизился вдвое и составил 273,6 млн долларов. Он также отметил, что импорт российской продукции в Молдавию составляет 1,7 млрд долларов, хотя эти данные не признаются молдавской стороной. По словам дипломата, расхождения связаны с использованием альтернативных логистических маршрутов для поставок.

    Ранее Озеров отмечал, что жители Молдавии не видят в России врага. Однако до этого Министерство иностранных дел России подтвердило закрытие Русского дома в Кишиневе по инициативе президента Майи Санду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдавии проводит политику, вредящую интересам граждан страны.

