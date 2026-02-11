Tекст: Валерия Городецкая

Лавров сообщил, что российская сторона обратилась к Гутерришу с напоминанием о его многолетних заявлениях о необходимости уважения территориальной целостности Украины и задала вопрос о применении принципа самоопределения, передает РИА «Новости».

В ответ, по словам Лаврова, Гутерриш подтвердил позицию секретариата ООН о том, что право на самоопределение применимо для Гренландии, но не для Крыма, Донбасса и Новороссии. Министр иностранных дел назвал это заявление генерального секретаря ООН позором для всей организации.

Напомним, Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш, выступая против самоопределения Крыма и Донбасса, взял на себя роль вершителя судеб и превратился в проводника пропаганды Запада.

Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН.