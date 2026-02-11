Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Лавров назвал позором позицию генсека ООН по Крыму и Донбассу
Глава МИД России Сергей Лавров назвал позором заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа права на самоопределение к Крыму и Донбассу.
Лавров сообщил, что российская сторона обратилась к Гутерришу с напоминанием о его многолетних заявлениях о необходимости уважения территориальной целостности Украины и задала вопрос о применении принципа самоопределения, передает РИА «Новости».
В ответ, по словам Лаврова, Гутерриш подтвердил позицию секретариата ООН о том, что право на самоопределение применимо для Гренландии, но не для Крыма, Донбасса и Новороссии. Министр иностранных дел назвал это заявление генерального секретаря ООН позором для всей организации.
Напомним, Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш, выступая против самоопределения Крыма и Донбасса, взял на себя роль вершителя судеб и превратился в проводника пропаганды Запада.
Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул Гутерриша в избирательном толковании Устава ООН.