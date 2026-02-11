Опубликованные «файлы Эпштейна» начинают обретать черты землетрясения. До непосредственно посадок дело вряд ли дойдет, но репутационный удар по элитам западного (и не только, география контактов Эпштейна была весьма широка) мира нанесен более чем чувствительный.

А сейсмическая активность продолжает расти. Безос, Клинтоны в педофильском бизнесе, ползающий на карачках принц Эндрю, норвежская кронпринцесса Матте-Марит, в интимной переписке с Эпштейном выдающая ему семейные (финансовые, в том числе) секреты. Поднятая кронпринцем Хоканом со дна, любимица либеральной прессы Метте-Марит, пришедшая во дворец через бурную криминальную юность, наркотики, и, кажется, проституцию (плюс внебрачный сын – насильник и торговец наркотиками) полностью уничтожила репутацию норвежской короны. А за династическим кризисом открывается кризис государственный и конституционный…

Подобное сегодня переживают многие государства и мегакорпорации. Всемирный экономический форум ведет внутреннее расследование относительно своего гендиректора Борге Бренде в связи с его тесными связями с Эпштейном. Бывший министр финансов США и президент Гарварда (2001-2006) Ларри Саммерс, пережив классические «не в ту дверь», «стыд» и «сожаление», вынужден уйти из всякой общественной деятельности. И так далее. Но главный и самый красноречивый скандал – вокруг лорда Мандельсона, которого в Британии называют «радиоактивным изотопом», уже облучившим лейбористскую партию и продолжающим распространятся на всю властную элиту Британии.

Сегодня мало кто сомневается, что Стармеру и Лейбористской партии в целом пришел конец. Суть дела в том, что своего дружка Питера Мандельсона Стармер назначил послом в США в 2025 году, зная о его тесных связях с Эпштейном. И далеко не только в связях дело. Как оказалось, Мандельсон сливал дорогому другу Джефри всю какую только можно конфиденциальную информацию об английской политике и финансах. А это уже государственное преступление.

Особенно чувствительной была информация времени финансового кризиса 2008 года, который ударил по всей стране. И вот выясняется, что самая конфиденциальная информация оказывалась в руках Эпштейна, а через него – у Израиля и кого угодно.

Так, например, в 2009 году Мандельсон сообщил Эпштейну о предстоящей распродаже британских активов, в том числе золота, которое продали по смехотворным 275 долларов за унцию (сегодняшняя цена – более 4,5 тыс. долларов).

Стармер с трясущимися руками вынужден заявлять сегодня, что Мандельсон «предал нашу страну, наш парламент и мою партию». Но вряд ли это уже поможет.

Соответствующие службы Британии приступили к расследованию. Но уже понятно, что под ударом – верхушка не только Лейбористской, но и Консервативной партии. А также королевская семья. А также Палата лордов и Тайный совет, членом которых является Питер Мандельсон. Слишком уж широки и тесны связи этого человека во всем британском политикуме, и из слишком многих источников он мог черпать конфиденциальную информацию. Так что кому и как еще аукнутся расследования дела Мандельсона, никто еще не знает.

Под ударом может оказаться не только правительство Британии, но и верхушка Евробюрократии. Ведь с 2004 по 2008 год Мандельсон занимал пост комиссара ЕС по торговле. И лидер Партии реформ (Reform UK) Найджел Фарадж уже требует от Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF) начать расследование. И есть, что расследовать.

Стало известно, что в мае 2010 года, в самый разгар финансового кризиса, Мандельсон предупредил Эпштейна (за несколько часов до официального объявления) о предоставлении Евросоюзом финансовой помощи Греции в размере 500 млрд евро. Понятно, что это только начало, и только верхушка айсберга. Но пока что внимание наблюдателей сконцентрировано на крахе правительства Британии.

Под ударом не только сам Стармер (которого уже почти похоронили), но и его возможные преемники, такие как Уэс Стритинг (сам Мандельсон агитировал за него, как следующего лидера партии). Первые головы уже полетели. И какие!

На фоне скандала подал в отставку ключевой советник Стармера, фактически второй тяжеловес партии – Морган Максуини, он же – главный лоббист Мандельсона, продвигавший его на ключевые посты. Эта отставка – сокрушительный удар по Дейбористской партии и самому Стармеру.

Уже можно констатировать, что нынешнее британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и уходит на дно, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского. Кто же главный выгодоприобретатель нынешнего грандиозного скандала?

Конечно же, Партия реформ и ее лидер Найджел Фарадж – не просто единственная несистемная сила в стране, но и самая популярная. Массовый исход в партию Фараджа политиков из тонущего корабля британской политической системы продолжается уже давно, и никто не сомневается в том, что на следующих выборах победителем станет именно Фарадж. А, судя по событиям, ждать новых выборов осталось совсем не долго.

Кто же такой Фарадж? Это, если совсем коротко, британский Трамп, антиглобалист, выступающий за прекращение миграции, суверенитет страны, ослабление ее связей с НАТО и сотрудничество с Россией.

Если все пойдет по этому сценарию, то не останется ничего иного, как признать публикацию файлов Эпштейна блестящей операцией верхушки МАГА по сокрушению главных своих врагов – британских глобалистов и евробюрократии в целом.