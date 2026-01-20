Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

Страсти вокруг Гренландии еще раз заставляют нас внимательно взглянуть на феномен Трампа и всерьез подкорректировать наше к нему отношение. Привычный для СМИ образ нынешнего американского президента как взбалмошного сумасброда и клоуна едва ли будет работать долго. А увидеть продуманную и дальновидную программу человека, который знает, чего он хочет и уверенно, но в тоже время и осторожно и осмотрительно идет к своей цели – более чем своевременно.

Конечно, Трамп эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу, на что нынешний американский лидер большой мастак. Но ограничивать Трампа этой ролью, как делают это глобалистские СМИ, и что часто бездумно воспроизводят у нас, было бы большой ошибкой.

Вообще, бурное начало 2026 года очень в этом смысле показательно. Еще в конце прошлого года штаб Трампа без всякого шума выкатил новую внешнеполитическую стратегию, которая вызвала настоящий шок в среде евробюрократов.

Но Стратегия лишь предварила практические шаги американской администрации. Это ясно показали события в Венесуэле. В еще большей степени то же относится к Гренландии. Овладевание самым большим островом на планете сулит Трампу невероятные дивиденды – как внешне- так и внутриполитические. Причем, при минимуме затрат и усилий с его стороны.

Прежде всего, Гренландия позволяет США (арктической державе) стать вторым после России игроком в Заполярье, выдавив отсюда всех своих конкурентов (кроме, опять же, России и отчасти Норвегии).

Более того, с Гренландией США становятся второй по величине мировой державой (после России). Наконец, Гренландия открывает Америке стратегическое направление на Канаду. С приобретением Гренландии Трамп выходит на геополитический «оперативный простор» построения американской империи XXI века. Появление Канады на столе Трампа становится с этого момента лишь делом времени: окруженная со всех сторон гегемоном Канада станет полностью зависима от США.

Что все это означает для самого Трампа? Прежде всего, Трамп золотыми буквами вписывает свое имя в историю Соединенных Штатов. Он становится не больше и не меньше – новым отцом-основателем новой американской империи. Важно ли это для него? Думаю, более чем важно.

Отсюда понятно и стремление Трампа подружится с Россией. Трамп не видит в России экономического соперника. Еще менее выгодно ему расчленение России (золотая мечта Лондона). А вот в союзнике на севере Евразии Трамп очень нуждается. Россия – естественный партнер Америки в Арктике. Причем, партнер, обладающий такой мощью (прежде всего речь о северных территориях и ледокольном флоте), которую Америка нарастит еще очень нескоро.

Стратегический союз США с Россией в Арктике выдавливает из региона Китай, что также принципиально для Трампа. А для нас? С новыми позициями в Арктике Россия получает мощный козырь в своих отношениях с Китаем.

Часто указывают на то, что приобретение Гренландии испортит отношения Трампа с Европой, потрясет НАТО и Евросоюз. Справедливо. Однако, вряд ли Трампа это сильно огорчит. С его точки зрения конфликт с ЕвроЗападом – «не баг, но фича», как сегодня выражаются.

Ни сегодняшнее НАТО, ни Евросоюз Трампа категорически не устраивают. Он считает, что систему безопасности в Европе нужно менять – и без России, как это ясно сказано и в новой внешнеполитической стратегии США, построить рабочую систему безопасности невозможно. А значит НАТО в том виде, в каком существует, более неактуально.

Еще меньше Трампа устраивает сегодняшний Евросоюз, представляющий собой, по сути, штаб глобализма – то есть самых одиозных его врагов. Расшатать НАТО и Евросоюз – это лишь дополнительный бонус сделки. Как бы это ни шокировало европейцев. Потому и столь решителен ответ Трампа на слабую попытку Евросоюза защитить Гренландию, направив туда еще пару «собачьих упряжек» к двум уже там имеющимся.

Вводя неиллюзорные тарифы (фактически, санкции против европейских стран), Трамп говорит тем самым, что намерен и дальше измываться над Европой, возя евробюрократов мордой по грязи, пока те не запросят пощады. И он может себе это позволить, лишь увеличивая тем самым свои дивиденды. А внутри Евросоюза будет расти протестный потенциал и силы дезинтеграции. Что, опять же, на руку Трампу, который поддерживает правых внутри Европы и будет рад, если те придут к власти, сломав нынешнюю евросистему.

Итак, не будем недооценивать американского лидера, развешивая уши и слушая глобалистские СМИ, рисующие Трампа претенциозным дурачком.

Разумеется, Трамп – циничный капиталист, нарцисс и отчасти самодур. Все это, однако, ничуть не отменяет его политической интуиции, умения заключать сделки, амбициозных планов и воли для достижения поставленных целей. А цели эти поистине грандиозны.

Сегодня Трамп через колено ломает западный мир со всеми его международными институтами. Очевидно, что и ООН, и мировая торговля, как мы ее знали, с МВФ и транснациональными корпорациями, доживают последние дни. А завтра, когда дело дойдет до строительства мира нового на останках почившего, станет еще интереснее.

Самое глупое что можно сделать в такой ситуации – недооценить такого противника как Трамп. Тем более, противника, которого вполне можно иметь в качестве ситуативного союзника.