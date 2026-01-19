  • Новость часаПриставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    19 января 2026, 11:20 • В мире

    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику

    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику
    @ Johan Nilsson / Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Среди тех, кто больше всего переживает за судьбу Гренландии, внезапно оказались страны Прибалтики. Казалось, какое им дело до далекого арктического острова, который даже не входит в состав ЕС? Эксперты объясняют, почему прибалтийские страны так напуганы возможными последствиями этой аннексии и при чем тут их русофобия.

    Европа, как известно, обескуражена планами США по аннексии Гренландии – и уже готовит серию ответных мер, прежде всего в области торговых ограничений. Но в особенности паникуют политики из стран Прибалтики. Их общее мнение выразил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, ныне представитель Еврокомиссии по обороне. Кубилюс предупредил, что «если бы американская администрация решила применить силу для захвата контроля над Гренландией, это определенно стало бы концом всех трансатлантических связей и НАТО».

    Кубилюс надеется, что США воздержатся от силовых методов, ведь иначе «возник бы парадоксальный вопрос: если Соединенные Штаты применят военную силу против Гренландии, то что им делать, как члену НАТО? Ведь в соответствии с уставом альянса НАТО должно защищать одного из своих членов, то есть Данию и ее территории, от любой агрессии».

    По его словам, если Соединенные Штаты «хотят укрепить безопасность Гренландии или региона», они могут просто расширять свои военные базы на этой территории. «Такие возможности им предоставляются. Для этого совсем не нужно пугать или угрожать каким-либо захватом Гренландии», – умоляет еврокомиссар. Штаты, впрочем, хотят получить именно полный контроль над островом, аренда или какие-либо еще формы сотрудничества их не устраивают.

    А литовский премьер-министр Инга Ругинене призвала к «серьезному разговору с США и американским президентом». Она советует не забывать, что такой стратегический партнер, как Соединенные Штаты, очень важен для Евросоюза, а «общее понимание вопросов безопасности – это наша сила». Поэтому, по словам Ругинене, странам ЕС нужно поддерживать непрерывный контакт с Вашингтоном, вести с ним диалог и убеждать не делать резких шагов, способных поколебать «общезападное единство».

    Вслед за руководством Литвы примирительное заявление в отношении Вашингтона сделал и президент Латвии Эдгар Ринкевич. «Понимая легитимные потребности безопасности США, верю, что их разрешение возможно путем прямого диалога между Данией и США и в рамках коллективной обороны», – написал Ринкевич в соцсети. Председатель комиссии латвийского Сейма Инара Мурниеце (член русофобской партии «Национальное объединение») призвала «искать взаимоприемлемое и выгодное решение как для США, так и для Гренландии».

    Эстонский коллега Мурниеце Марко Михкельсон, глава комитета по внешним делам Рийгикогу, обратился к Рэнди Файну, автору законопроекта о присоединении Гренландии к США. «Уважаемый конгрессмен Файн, пожалуйста, помните, что Соединенные Штаты сильнее вместе со своими союзниками. Гренландия в безопасности и является частью нашего прочного общего альянса НАТО», – молит Михкельсон.

    Кстати, этот эстонский политик является отчаянным русофобом и неоднократно требовал «активно давить на Россию по всем фронтам». Но по отношению к США он придерживается совсем другого мнения. Иначе говоря, политики стран Прибалтики наперебой умоляют «не доводить дело до конфликта» между ЕС и США и отнестись к пожеланиям Вашингтона насколько это возможно «с уважением».

    Депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере (некогда правоверный член КПСС) требует от соплеменников, чтобы они уразумели: «США – это наш сильнейший партнер». Она тоже надеется, что Трамп воздержится от того, чтобы отбирать у датчан Гренландию силой – а если очень повезет, то быть может удастся натравить США на Россию и Китай.

    На самом деле все эти мольбы изначально обречены на неудачу. «Никакого равноправного диалога с Евросоюзом не предусмотрено: он теперь рассматривается Вашингтоном в качестве "еды", а не партнера по диалогу. Жалобные вопли «как же так, мы ведь так сильно дружили» администрацию Трампа не трогают», – говорит газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

    Политолог обращает внимание на то, что страны Прибалтики в случае с Гренландией придерживаются двойных стандартов.

    «Они хоть на словах и не одобряют аннексию Гренландии, но признают наличие у США оборонных интересов, которыми в Вашингтоне обосновывают претензии на остров. В то же время прибалты наотрез отказываются признавать, что потребности в сфере безопасности есть и у России.

    – говорит Еремина. – Именно грубый отказ признавать за Россией ее право на безопасность и привел к нынешнему геополитическому кризису. Не менее лицемерным выглядит тот факт, что СМИ стран Балтии пишут о страданиях, которым датчане подвергли жителей Гренландии – демонстративно не замечая того, что у них под носом построены режимы угнетения русскоязычных общин Прибалтики».

    Одним из немногих прибалтийских политиков, раскритиковавших унижение прибалтийских лидеров перед США, оказался оппозиционный депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин. Его возмутило, в частности, то, что Эстония отказалась подписывать обращение некоторых государств ЕС, осудивших претензии США на Гренландию.

    Выступая в эстонском парламенте, Чаплыгин указал, что Евросоюз стремительно теряет свой суверенитет. Он раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, выразившего надежду на то, что США продолжат совместно с Данией «обеспечивать защиту Гренландии», а конкретная форма «оборонного сотрудничества» будет определена в ходе переговоров.

    «Я не пойму: Мерц действительно дурак или просто притворяется? США заявили о намерении аннексировать Гренландию, а он рассуждает о каком-то сотрудничестве»,

    – говорит Александр Чаплыгин. Депутат негодует: «Нас унижают и нас используют... А мы послушно выносим все эти унижения, пытаясь сохранить хорошие отношения с гегемоном. Хотя его истинная цель – не помогать нам, а продвигать свои собственные интересы». В конечном же счете, по его мнению, не исключено, что крупнейшие, входящие в ЕС страны придут к выводу, что «Евросоюз нужно будет распустить: слишком откровенно интересы Брюсселя противоречат национальным интересам входящих в союз государств».

    Но для стран Прибалтики распад ЕС окажется катастрофическим. Если НАТО держит над регионом так называемый зонтик безопасности, то Евросоюз питает его – страны Прибалтики во многом выживают за счет того, что получают крупные финансовые вливания из европейских фондов.

    «Сейчас Литва, Латвия и Эстония видят себя лишь в составе ЕС и НАТО, поскольку данные организации помогают поддерживать жизнедеятельность этих государств. Убрать ЕС и НАТО – и страны Балтии уподобятся организмам, внезапно лишившимся скелета. Вот поэтому они сейчас так и паникуют»,

    – говорит Еремина.

    Это подтверждают высказывания депутата Европарламента от Эстонии Свена Миксера, бывшего министра иностранных дел этой страны. «Если США... заявляют, что все происходящее в Западном полушарии относится к их привилегированной сфере интересов, а другие отношения к этому не имеют..., то нет ни малейших оснований полагать, что другие крупные державы не попытаются сделать то же самое в своих ближайших регионах. К сожалению, мы являемся ближайшим соседом одной значительно более злой и враждебной по отношению к нам державы, и это, разумеется, вызывает у нас тревогу», – поясняет Миксер.

    На самом деле, говорит Наталья Еремина, именно Вашингтон (а не Москва) предназначил Евросоюзу роль жертвы. Поэтому сегодня прибалты, так отважно плевавшие в сторону России в уверенности, что НАТО, если что, за них заступится, теперь пребывают в состоянии шока и трепета. Сейчас у Евросоюза нет мужества признать, что именно Россия предлагала строительство надежной архитектуры безопасности. Они это предложение отвергли, вот и остались у разбитого корыта.

    «Трамп очевидным образом не заинтересован в поддержании структур НАТО в прежнем виде. А сильнее всего от развала НАТО пострадает именно Прибалтика», – говорит эксперт, Такие крупные страны, как Франция и Германия, самодостаточны, они способны выжить и без НАТО. А в случае государств Прибалтики ни о какой самодостаточности говорить не приходится. «Экономически это карлики, демографически – убывающие величины. Все, что у них осталось – лишь всепоглощающая русофобия», – резюмирует Наталья Еремина.

