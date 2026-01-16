  • Новость часаБелый дом прокомментировал переброску европейских войск в Гренландию
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    Венесуэльская оппозиционерка подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Небензя призвал Запад снизить градус истерии вокруг Ирана
    Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании
    Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию
    В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    10 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    6 комментариев
    16 января 2026, 11:36 • В мире

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО
    @ Karlheinz Irlmeier/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу?

    По итогам состоявшейся на этой неделе встречи министров иностранных дел Дании и Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио не удалось преодолеть принципиальных разногласий с администрацией президента Дональда Трампа по вопросу будущего острова.

    «Это была непростая встреча, и я хотела бы поблагодарить двух министров за четкое и ясное изложение позиции королевства и за опровержение американских претензий. Это было важно», – сказала датский премьер-министр Метте Фредериксен.

    По итогам переговоров было принято решение о создании двусторонней рабочей группы по поиску взаимопонимания между странами по вопросу Гренландии. Трамп в свою очередь подчеркнул, что стратегически расположенный и богатый полезными ископаемыми остров имеет жизненно важное значение для безопасности США. Американский лидер считает, что Штаты должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить его «захват» Россией или Китаем. По его словам, Дания не может противостоять влиянию России и Китая в Арктическом регионе.

    По информации гренландской радиостанции KNR, встреча в Вашингтоне продлилась менее полутора часов. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после переговоров в Белом доме. «Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее», – призналась министр, добавив, что ее ведомство прилагало все усилия для обеспечения безопасности жителей острова.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил в четверг, что остров не хочет, чтобы им управляли или владели Соединенные Штаты, и что он останется частью Дании и альянса НАТО.

    Ведущие страны Евросоюза поддержали Данию, предупредив, что захват Гренландии американскими военными может фактически означать конец НАТО. Сейчас на территории Гренландии, население которой составляет около 57 тыс. человек, дислоцировано около 200 американских военнослужащих.

    После переговоров в Вашингтоне стало известно, что Германия возглавит европейское военное присутствие на территории Гренландии. Ее военные прибудут в столицу Нуук уже на этой неделе, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными.

    С этой целью Берлин отправил на остров по просьбе Копенгагена 13 солдат. К миссии по защите от возможных действий США также присоединились Франция (15 военных), Швеция (несколько офицеров), Норвегия (два человека) и Британия (один военный).

    «Первая группа французских военнослужащих уже находится на месте и в ближайшие дни будет усилена наземными, воздушными и военно-морскими силами», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В начале недели датское министерство обороны направило в Гренландию самолет Challenger с военной техникой. Также на нем мог находиться передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства. В Минобороны сообщили, что в ближайшие недели вооруженные силы страны совместно с рядом арктических и европейских союзников «изучат практическую реализацию мер по усилению присутствия и проведению учений в Арктике».

    В экспертной среде сходятся во мнении: ситуация вокруг Гренландии после возвращения Трампа в Белый дом стала лакмусовой бумажкой для оценки единства НАТО и реальных стратегических целей альянса в Арктике.

    «Перед нами разыгрывается грандиозный спектакль по подчинению Европы Трампом. Еще до начала СВО реализовывалось множество программ по военному присутствию стран НАТО в Арктике. На это тратились деньги, но ничего конкретного не строилось – ни военных баз, ни ледоколов», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, заявления Дании о защите суверенитета Гренландии от «чрезмерного влияния США» вступают в противоречие с логикой пятой статьи Устава НАТО, «потому что США – это единственное государство, которое может ввести ее в действие». «Претензии Вашингтона на остров известны давно: там уже размещена американская база и РЛС системы предупреждения о ракетном нападении. США также пытались строить на острове секретные объекты, но проекты забрасывались из-за сурового климата», – напомнил Леонков.

    Другой точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. С учетом того, что США пересматривают внешнюю политику и фокусируются на Западном полушарии, «процесс угасания партнерства НАТО в Европе будет длительным», считает он. «Хоронить альянс преждевременно – он вполне состоятелен, потому что Трамп – это не норма, а скорее исключение в этих союзнических отношениях», – полагает спикер.

    В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов считает, что заявления европейских лидеров о конце НАТО в случае присоединения Гренландии к США имеют под собой основания. «Я полагаю, Дания согласовала эту точку зрения с рядом стран ЕС. Поэтому вопрос стоит именно так – сохранится альянс или нет», – пояснил он.

    Кнутов напомнил, что во время первого срока Трамп уже поднимал вопрос о возможном выходе США из НАТО. «Трампа не устраивает, что европейцы развивают отношения с Китаем. Он заинтересован в ослаблении и развале ЕС как организации, что, с его точки зрения, лишит Китай крупного рынка сбыта», – рассуждает эксперт.

    Алексей Леонков полагает, что попытки США усилить контроль над Гренландией продиктованы не страхом перед Россией или Китаем, а стремлением Трампа получить контроль над будущими транспортными арктическими коридорами.

    При этом прецеденты прямого столкновения внутри НАТО уже существуют.

    «Были военные инциденты между Турцией и Грецией, но полномасштабный конфликт вряд ли произойдет. Трамп просто совершит сделку и заставит Европу взять на себя все расходы по безопасности Гренландии», – прогнозирует Леонков.

    Он также подчеркивает, что ключевые европейские страны – Франция, Германия, Британия – не обладают инфраструктурой для длительного сухопутного присутствия в условиях экстремального Севера. «У них нет необходимой техники и кораблей арктического класса. Даже американские F-35 на Аляске большую часть времени проводят в обогреваемых ангарах. Постоянное военное присутствие в высоких широтах демонстрирует сегодня только Россия», – заключил Леонков.

    Вадим Козюлин считает, что размещение сухопутных сил в Гренландии было бы дешевле военно-морского присутствия. «Там не требуется мощная армия, а конфликт с жертвами стал бы нонсенсом… Поэтому стремление Трампа объясняется желанием монополизировать доступ к редкоземельным металлам и другим ресурсам», – отметил он.

    По словам Козюлина, перемещение европейских войск – это «демонстрация флага», вынужденный ответ на риторику Трампа. «Все понимают, что в Арктике сосредоточены будущие транспортные пути и природные кладовые. Трамп хочет контролировать доступ к ресурсам, за это идет борьба. Сама Гренландия ему не столь интересна», – предположил эксперт.

    Он не исключает, что за кулисами уже ведутся интенсивные переговоры между Вашингтоном и европейскими столицами, чтобы разрешить эту «странную для НАТО конфликтную ситуацию». «В итоге найдут решение, чтобы Трамп был доволен, а европейцы не потеряли лицо», – прогнозирует Козюлин.

    Юрий Кнутов согласен, что интерес Трампа продиктован в первую очередь доступом к ресурсам и стратегическим расположением острова. «В Гренландии можно разместить ключевые элементы системы ПРО «Золотой купол», но там же – огромные запасы полезных ископаемых, нефти, золота, редкоземельных металлов», – резюмировал Кнутов.

