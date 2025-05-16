Западный ИИ направили против российских подводных лодок

Tекст: Александр Тимохин

Все виды поиска подлодок можно условно поделить на активные и пассивные. Активными можно назвать те виды поиска, когда противолодочные силы сами ищут лодку. Например, корабли, имеющие буксируемые низкочастотные излучатели, выполняют «подсвет» – излучение в толщу воды низкочастотных акустических волн. Отражаясь от корпуса даже самой бесшумной подлодки, эти волны возвращаются или на приемную акустическую антенну корабля, или принимаются гидроакустической станцией (ГАС) другой противолодочной единицы – например подлодки, или противолодочного вертолета, или радиогидроакустического буя, сброшенного с самолета.

Распределение небольшого числа кораблей с буксируемыми ГАС и излучателями, принимающих сигналы, отраженные подлодками-целями других тактических единиц, способно создать огромные по площади зоны так называемого «акустического освещения». Внутри этих зон невозможно скрыться даже абсолютно бесшумной подлодке.

Но держать большой наряд сил везде, где могут появиться подлодки противника, невозможно. Поэтому помимо таких активных способов поиска существуют и пассивные – прежде всего, прослушивание толщи Мирового океана с помощью донных гидроакустических станций.

Долгое время этим занимались только США с помощью системы SOSUS/IUSS. Много лет после окончания Холодной войны и распада СССР американская пропаганда распускала слухи о том, что система в основном деактивирована. Но катастрофа батискафа Titan, когда ВМС США почти сразу не только сообщили, что батискаф погиб от сжатия корпуса давлением и его последующего разрушения, но и указали место трагедии, показала, что ничего у них не деактивировано и океан они прослушивают.

Рекордной дальностью обнаружения донным гидрофоном подлодки является величина более чем в 6 тыс. км. Это, конечно, относилось к старым, весьма шумным подлодкам, но с тех пор гидрофоны появились во многих местах Мирового океана, и не только американские. В настоящий момент, например, свои донные станции освещения подводной обстановки имеет Норвегия, в Норвежском, и, возможно, Баренцевом морях, там же размещают свои средства американцы.

В целом, на пути любой подлодки Северного флота несколько мощных барьеров из гидроакустических станций – прежде всего недалеко от наших баз. Потом в соседних с прибрежными морях, потом на Фареро-исландском барьере, в проливе Нэрса, между Канадой и Гренландией и потом вдоль американского берега. При этом союзники по НАТО обмениваются данными об обстановке под водой в режиме реального времени. На Тихом океане обстановка похожая, с той лишь разницей, что там нет узкостей, которые можно перекрыть гидрофонами, и поэтому у американцев больше донных станций распределено по самому океану.

Океан сегодня в значительной степени прозрачен для ВМС США и тех их союзников, с кем они захотят делиться данными.

Проще спрятать надводный корабль, ведя его через непросматриваемые в текущий момент из космоса зоны и пряча от радиолокаторов в торговом трафике, чем подлодку – если знать орбиты разведывательных спутников противника, и иметь хорошую скорость и дальность хода, то такое вполне возможно.

Однако, есть еще закрытые моря, типа Балтийского или Черного. И там никакие американские донные системы ничего не слышат. В отдельных местах есть национальные системы разведки, например, есть основания считать, что какие-то похожие возможности есть у Турции в Черном море. Но, во-первых, они ограничены, во-вторых, есть далеко не у всех стран и не везде, а, в третьих, не факт, что та же Турция будет делиться всей информацией, которую имеет.

А если, например, нужно «мониторить» обстановку на Балтике и в Северном море? Тут-то и появляется Lura.

Lura – это созданная немецкой компанией Helsing система управления подводными датчиками с использованием средств искусственного интеллекта. В качестве датчиков используются так называемые «глайдеры» – подводные планеры SG-1 Fathom с пассивной, неизлучающей ГАС, созданные компанией Blue Ocean Marine Tech Systems из Австралии. Британская пресса прямо пишет, что система предназначена для охоты за российскими подводными лодками.

Глайдер – торпедообразная машина с крыльями, использующая воду и подводные течения также, как летающий планер использует воздух. Глайдер ныряет, набирая скорость, а потом, используя крылья, наоборот, взмывает вверх, к поверхности воды, «добирая» потерю высоты за счет работы встроенной балластной цистерны или вообще энергии подводного течения.

Такие устройства способны месяцами находиться в воде, и Fathom как раз на три месяца автономки и рассчитан. Потом его надо подбирать из воды и менять на новый, а поднятому на борт – менять или заряжать батарею и проводить обслуживание.

В память глайдера заложены акустические сигналы сотен разных судов, кораблей и подлодок, возможно, и необитаемых подводных аппаратов. Обнаружив такой звук, он должен немедленно всплыть и передать информацию в центр управления. Искусственный интеллект начинает применяться уже на этом этапе, в программном обеспечении в управляющем компьютере подводного «дрона», именно ИИ отвечает за классификацию (опознавание) целей.

Как утверждает разработчик, глайдер способен выделять сигналы даже наводных судов, что сложнее, чем подлодки. Более того, способен различить два однотипных судна по уникальным различиям в акустической сигнатуре. Раньше для этого нужна была подлодка с живыми акустиками, и то она могла гарантированно различать только однотипные подлодки.

Lura, как управляющая система, за счет средств искусственного интеллекта ускоряет обработку получаемых с глайдеров данных и управление ими, давая им управляющие сигналы и снимая информацию при каждом выходе на поверхность. Утверждается, что ИИ системы работает в 40 раз быстрее живого оператора, выполняя те же задачи.

Сам глайдер это бесшумная машина длиной в 195 см, с диаметром корпуса всего в 28 см и массой 60 кг, у него нет двигателей и он ничего не излучает, шум при его работе минимален, ни подлодка, ни корабль в пассивном, не излучающем (а следовательно, не демаскирующем) режиме работы ГАС не могут.

Сеть из десятков таких глайдеров способна перекрыть огромные пространства. Средств эффективной и быстрой борьбы с этой напастью на сегодня нет.

Самое неприятное, что испытания системы уже близки к завершению, демонстрация работы системы уже была проведена на базе ВМС Великобритании в Портсмуте, и летом планируется выпуск серии прототипов глайдера в количестве 20 единиц. А в третьем квартале этого года уже поставка готовой системы Lura c сотней глайдеров, Этого хватит для гарантированного закрытия для наших подлодок западной части Балтийского моря, а возможно и не только ее.

Еще одним неприятным фактором является участие компании Helsing в боевых действиях на Украине. Ее БЛА HX-2 Karma (аналог нашего «Ланцета»), также управляемый искусственным интеллектом и неуязвимый для средств радиоэлектронной борьбы, уже поставляется на Украину и применяется против наших войск.

Доставить глайдеры для мониторинга местоположения наших подлодок на Черное море проблемой не будет, а тяжелые квадрокоптеры, способные нести малогабаритную торпеду, у англичан уже есть. И они тоже могут оказаться на Украине.

Так или иначе, с этого лета обстановка для нашего подплава опять изменится не в лучшую сторону. Командованию ВМФ России стоит иметь в виду эту новую угрозу.