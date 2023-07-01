Гибель батискафа вскрыла работу секретной системы ВМС США

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1 июля, суббота  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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После Гребенщикова останутся песни

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Личную позицию и нынешние взгляды Гребенщикова трудно разделить. Лично мне точно. Это, впрочем, ещё с его выступления перед Саакашвили в Одессе весьма непросто. Но тем не менее он вошел в историю русского рока. Подробности...
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Без Родины я – ничто

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Мне кажется, это качество – «Россия во мне» – обычно даруется с рождения, как черты характера. Но сравнимо и с инстинктом. Родительским. У кого-то он есть, а кто-то ведь легко бросает своих детей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Может ли новый бунт обрушить Францию

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Наблюдая за тем, как Францию сотрясают массовые беспорядки, Россия может извлечь полезный урок, который пригодится ей в будущем. Подробности...
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Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Гибель батискафа вскрыла работу секретной системы ВМС США

    Так работает гидроакустик
    		  
    1 июля 2023, 19:40
    Фото: U.S. Navy
    Текст: Александр Тимохин

    Из океана продолжают доставать обломки батискафа «Титан», погибшего с туристами на борту при погружении к «Титанику». Казалось бы, эта трагедия никак не может быть связана с Россией. Но у гибели батискафа неожиданно обнаружилась военно-морская составляющая. И она имеет непосредственное отношение к работе российских подводных лодок.

    Батискаф погиб от разрушения корпуса внешним давлением. Легко представить себе, как это выглядело – структурная прочность корпуса почему-то нарушается, масса воды сжимает металл, происходит разгерметизация… Скрежет металла, шум от выдавливаемого из корпуса воздуха, и от врывающейся туда под давлением воды.

    Этот шум, безусловно, был неслабым. Но он не шел ни в какое сравнение с звуком взрыва или чего-то подобного, в конце концов, батискаф был маленьким. Тем удивительнее было то, что практически сразу ВМС США заявили, что они услышали звук сдавливания с помощью неназванной системы океанской акустической разведки.

    Более того. Прямо указано, что звук был обнаружен и распознан в ходе поисков, которые велись с помощью «секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок». И это очень важный факт.

    Начиная с 50-х годов ХХ века, ВМС США активно экспериментировали с донными гидрофонами, целью которых было обнаруживать советские подлодки в Мировом океане. Американцы предприняли огромные по масштабам систематические научные исследования в области гидроакустики с целью понять, как звуковые волны распространяются в толще воды.

    Удалось узнать массу интересных вещей. Так, помимо всего прочего, был установлен факт существования подводных звуковых каналов (ПЗК) – зон, на глубине которых звук мог распространяться на большие расстояния со скоростью большей, чем на других глубинах.

    Было установлено, что с глубиной условия акустической скрытности подлодки ухудшаются и что существуют глубоководные ПЗК, дальность распространения волн в которых исчисляется тысячами километров. Особенно это касается волн большой длины, то есть порождаемых движениями масс воды с небольшой частотой.

    С 60-х годов на боевое дежурство ВМС США встала система SOSUS – SOund SUrveillance System, Звуковая Система Наблюдения. Дальность обнаружения целей гидрофонами системы, способными считывать шумы с глубоководных ПЗК, была огромной. Уже в 60-х удалось отследить свою же американскую подлодку с более чем 6000 километров. Естественно, на таком расстоянии данные о местоположении цели были неточными. Но по крайней мере, теперь было ясно, где искать цель – весь океан стал «прозрачен» для США.

    Но все со временем меняется. Чем большими становились знания отечественных ученых в гидроакустике, и чем менее шумными становились советские подлодки, тем сильнее американцам были нужны новые системы обнаружения.

    И они появились – корабли гидроакустической разведки с гибкими буксируемыми протяженными антеннами (ГПБА)  для снятия гидроакустических сигналов и низкочастотными излучателями для «подсвета» целей. При «подсвете» акустический сигнал излучается в толщу воды, доходит до подводного объекта (например, подлодки), отражается от нее и обнаруживается либо самим кораблем-носителем ГПБА, либо какой-то другой тактической единицей.

    В отличие от SOSUS, системы, базирующиеся на активном подсвете, способны обнаруживать даже полностью бесшумные объекты. С их появлением значение прослушивания океана резко упало. Правда, преимуществом SOSUS было то, что она работала всегда, тогда как корабли гидроакустической разведки могли что-то обнаружить только будучи в море.

    С момента окончания Холодной войны  в открытой периодике стала распространяться информация о том, что SOSUS, а вернее давно уже IUSS – Integrated Undersea Surveillance System (Интегрированная система подводного наблюдения, переименована в 1985) частично выведена на консервацию. Но частично – по источникам близким к официальным. Можно было встретить и мнение о том, что система и вовсе уже не работает. Так или иначе, работа системы IUSS оказалась на периферии внимания экспертного сообщества в РФ.

    Все знают, что система вроде еще есть. А может быть, даже отчасти работает. Но принято считать, что это уже не главная проблема для отечественных подлодок, главная – быстро развертываемые мобильные системы гидроакустической разведки на кораблях потенциального противника… И тут внезапно выясняется, что такой шумовой эффект, как схлопывание металлической емкости размером с большую автоцистерну, американцы прекрасно слышат.

    Чем они засекли звуки, которыми сопровождалась катастрофа батискафа? Это могут быть как донные гидрофоны, так и буксируемые антенны (те же ГПБА), работающие в пассивном (без «подсвета») режиме с кораблей. Но по правде говоря, последний вариант куда менее вероятен – надо, чтобы такой корабль был в нескольких сотнях километров от места трагедии, и это максимум. А вот донный гидрофон работает всегда.

    И американцы не стали утверждать, что звук сдавливаемого корпуса был услышан с корабля. Они сослались на некую секретную неназванную систему.

    Судя по тому, что произошло, США имеют намного более эффективную стационарную систему подводной разведки, чем это от них ожидалось в 2023 году. Все разговоры о том, что что-то там законсервировано и деактивировано, оказались, так скажем, не совсем правдой.

    Это означает, что системы донных гидрофонов США работают и активно собирают информацию по всему мировому океану. По крайней мере - в северной части Атлантического океана. Теперь это не домыслы отечественных алармистов, как можно было ранее сказать, а доказанный факт. Доказанный трагедией американского батискафа.

    Наивно было бы полагать, что атомные подлодки ВМФ РФ не производят никакого шума. Хотя, конечно, по сравнению со старыми субмаринами новые «Ясени-М» должны быть более скрытными (но точно это знают только военные).


    А вот то, что проход над полем гидроакустических антенн приведет к обнаружению лодки противником, теперь стоит считать гарантированным. И хорошо поинтересоваться тем, где находятся американские подводные антенны и на каком расстоянии от себя они могут обнаружить цель.

    Америка снова прослушивает весь океан. Прослушивает хорошо. И нет сомнений, что в ВМФ России уже учитывают этот факт.
     
     
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