Гибель батискафа вскрыла работу секретной системы ВМС США

Из океана продолжают доставать обломки батискафа «Титан», погибшего с туристами на борту при погружении к «Титанику». Казалось бы, эта трагедия никак не может быть связана с Россией. Но у гибели батискафа неожиданно обнаружилась военно-морская составляющая. И она имеет непосредственное отношение к работе российских подводных лодок.

Батискаф погиб от разрушения корпуса внешним давлением. Легко представить себе, как это выглядело – структурная прочность корпуса почему-то нарушается, масса воды сжимает металл, происходит разгерметизация… Скрежет металла, шум от выдавливаемого из корпуса воздуха, и от врывающейся туда под давлением воды.

Этот шум, безусловно, был неслабым. Но он не шел ни в какое сравнение с звуком взрыва или чего-то подобного, в конце концов, батискаф был маленьким. Тем удивительнее было то, что практически сразу ВМС США заявили, что они услышали звук сдавливания с помощью неназванной системы океанской акустической разведки.

Более того. Прямо указано, что звук был обнаружен и распознан в ходе поисков, которые велись с помощью «секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок». И это очень важный факт.

Начиная с 50-х годов ХХ века, ВМС США активно экспериментировали с донными гидрофонами, целью которых было обнаруживать советские подлодки в Мировом океане. Американцы предприняли огромные по масштабам систематические научные исследования в области гидроакустики с целью понять, как звуковые волны распространяются в толще воды.



Удалось узнать массу интересных вещей. Так, помимо всего прочего, был установлен факт существования подводных звуковых каналов (ПЗК) – зон, на глубине которых звук мог распространяться на большие расстояния со скоростью большей, чем на других глубинах.

Было установлено, что с глубиной условия акустической скрытности подлодки ухудшаются и что существуют глубоководные ПЗК, дальность распространения волн в которых исчисляется тысячами километров. Особенно это касается волн большой длины, то есть порождаемых движениями масс воды с небольшой частотой.

С 60-х годов на боевое дежурство ВМС США встала система SOSUS – SOund SUrveillance System, Звуковая Система Наблюдения. Дальность обнаружения целей гидрофонами системы, способными считывать шумы с глубоководных ПЗК, была огромной. Уже в 60-х удалось отследить свою же американскую подлодку с более чем 6000 километров. Естественно, на таком расстоянии данные о местоположении цели были неточными. Но по крайней мере, теперь было ясно, где искать цель – весь океан стал «прозрачен» для США.

Но все со временем меняется. Чем большими становились знания отечественных ученых в гидроакустике, и чем менее шумными становились советские подлодки, тем сильнее американцам были нужны новые системы обнаружения.

И они появились – корабли гидроакустической разведки с гибкими буксируемыми протяженными антеннами (ГПБА) для снятия гидроакустических сигналов и низкочастотными излучателями для «подсвета» целей. При «подсвете» акустический сигнал излучается в толщу воды, доходит до подводного объекта (например, подлодки), отражается от нее и обнаруживается либо самим кораблем-носителем ГПБА, либо какой-то другой тактической единицей.

В отличие от SOSUS, системы, базирующиеся на активном подсвете, способны обнаруживать даже полностью бесшумные объекты. С их появлением значение прослушивания океана резко упало. Правда, преимуществом SOSUS было то, что она работала всегда, тогда как корабли гидроакустической разведки могли что-то обнаружить только будучи в море.

С момента окончания Холодной войны в открытой периодике стала распространяться информация о том, что SOSUS, а вернее давно уже IUSS – Integrated Undersea Surveillance System (Интегрированная система подводного наблюдения, переименована в 1985) частично выведена на консервацию. Но частично – по источникам близким к официальным. Можно было встретить и мнение о том, что система и вовсе уже не работает. Так или иначе, работа системы IUSS оказалась на периферии внимания экспертного сообщества в РФ.



Все знают, что система вроде еще есть. А может быть, даже отчасти работает. Но принято считать, что это уже не главная проблема для отечественных подлодок, главная – быстро развертываемые мобильные системы гидроакустической разведки на кораблях потенциального противника… И тут внезапно выясняется, что такой шумовой эффект, как схлопывание металлической емкости размером с большую автоцистерну, американцы прекрасно слышат.

Чем они засекли звуки, которыми сопровождалась катастрофа батискафа? Это могут быть как донные гидрофоны, так и буксируемые антенны (те же ГПБА), работающие в пассивном (без «подсвета») режиме с кораблей. Но по правде говоря, последний вариант куда менее вероятен – надо, чтобы такой корабль был в нескольких сотнях километров от места трагедии, и это максимум. А вот донный гидрофон работает всегда.

И американцы не стали утверждать, что звук сдавливаемого корпуса был услышан с корабля. Они сослались на некую секретную неназванную систему.

Судя по тому, что произошло, США имеют намного более эффективную стационарную систему подводной разведки, чем это от них ожидалось в 2023 году. Все разговоры о том, что что-то там законсервировано и деактивировано, оказались, так скажем, не совсем правдой.

Это означает, что системы донных гидрофонов США работают и активно собирают информацию по всему мировому океану. По крайней мере - в северной части Атлантического океана. Теперь это не домыслы отечественных алармистов, как можно было ранее сказать, а доказанный факт. Доказанный трагедией американского батискафа.

Наивно было бы полагать, что атомные подлодки ВМФ РФ не производят никакого шума. Хотя, конечно, по сравнению со старыми субмаринами новые «Ясени-М» должны быть более скрытными (но точно это знают только военные).

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А вот то, что проход над полем гидроакустических антенн приведет к обнаружению лодки противником, теперь стоит считать гарантированным. И хорошо поинтересоваться тем, где находятся американские подводные антенны и на каком расстоянии от себя они могут обнаружить цель.

Америка снова прослушивает весь океан. Прослушивает хорошо. И нет сомнений, что в ВМФ России уже учитывают этот факт.