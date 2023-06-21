Российский глубоководник обсудил с режиссером Кэмероном трагедию батискафа у «Титаника»

Океанолог Сагалевич: Режиссер Кэмерон допустил гибель батискафа у «Титаника»

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон считает, что потерявшийся на месте гибели «Титаника» батискаф погиб, рассказал российский океанолог Анатолий Сагалевич.

Сагалевич является создателем российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», которые использовались на съемках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» и был лично знаком с пилотом пропавшего батискафа «Титан» Полем Наржеоле. В среду Сагалевич провел телефонный разговор с Кэмероном, передает РИА «Новости».

«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полем Наржеоле… Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», – рассказал океанолог.

По мнению Сагалевича, пилот пропавшего батискафа «Титан» Поль-Анри Наржеоле не мог зацепиться за обломки лайнера «Титаник», поскольку ообладал колоссальным опытом. Он добавил, что дружит с Наржеоле 30 лет, этот пилот порядка 35 раз погружался на «Титаник», поэтому версию про то, что батискаф зацепился с затонувшим лайнером можно исключить.

Сагалевич отметил, что Наржеоле много работал на французском аппарате «Наутиле», который способен погружаться на глубину 6 тыс. метров, в то время как «Титаник» находится на глубине около 3,8 тыс. метров. Океанолог допустил, что на батискафе случилось «что-то трагическое».

Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем воздуха на пропавшем в батискафе осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем в четверг.