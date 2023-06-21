Вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса пропавшего батискафа

NBC: У корпуса пропавшего батискафа «Титан» имелись признаки «циклической усталости»

Корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости», сообщают американские СМИ со ссылкой на интервью основателя компании OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.

Раш в интервью изданию Geekwire в январе 2020 года говорил, что корпус предназначенного для экскурсий к «Титанику» батискафа «демонстрировал признаки циклической усталости». В результате, рассказывал он, максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. метров, в то время как обломки «Титаника» покоятся на глубине 3 тыс. 800 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Про ту же максимальную глубину погружения в 3 тыс. метров говорится и в презентации OceanGate от декабря 2019 года для специализированной океанографической лаборатории. Раш тогда заявлял, что компания приступила к новому этапу поиска финансирования, чтобы направить средства на постройку новых аппаратов, способных погружаться глубже «Титана».

NBC пишет, что в 2021 году OceanGate именно на «Титане» провели экскурсию к «Титанику», а на сайте компании в настоящее время указывается, что батискаф погружается на 4 тыс. метров.

Ранее сообщалось, что воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем четверга.