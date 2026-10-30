Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Над Смоленской областью сбили три украинских беспилотника
Губернатор Анохин: Над Смоленской областью сбили три украинских БПЛА
В течение дня над территорией Смоленской области были сбиты три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Сегодня в течение дня над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты три украинских БПЛА», – написал Анохин в своем канале в Max.
Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении местной жительницы в результате удара украинского беспилотника по зданию администрации в Погаре.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на регион.
В четверг оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении четырех мирных жителей в результате атак украинских беспилотников.