Латвия анонсировала военные учения на границе с Россией и Белоруссией

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащие отработают развертывание подразделений в приграничной зоне, а также проведут разведку государственной границы и элементов «Балтийской линии обороны» в дневное и ночное время, передает РИА «Новости» со ссылкой на страницу латвийских ВС в X (бывший Twitter).

ВС Латвии совместно с Государственной пограничной охраной и полицией проверят скорость обмена информацией и координации действий в случае возникновения угрозы безопасности в приграничной зоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД России сообщил о наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

В понедельник около 3 тыс. военных многонациональной бригады альянса приступили к маневрам Resolute Reforger 2026 вблизи российских рубежей в Латвии.

До этого сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение до конца года как минимум восьми совместных с НАТО военных учений вблизи российской границы.