Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Латвия анонсировала военные учения на границе с Россией и Белоруссией
Вооруженные силы Латвии проведут с 2 по 10 ноября учения по развертыванию подразделений на границе с Россией и Белоруссией.
Военнослужащие отработают развертывание подразделений в приграничной зоне, а также проведут разведку государственной границы и элементов «Балтийской линии обороны» в дневное и ночное время, передает РИА «Новости» со ссылкой на страницу латвийских ВС в X (бывший Twitter).
ВС Латвии совместно с Государственной пограничной охраной и полицией проверят скорость обмена информацией и координации действий в случае возникновения угрозы безопасности в приграничной зоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД России сообщил о наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.
В понедельник около 3 тыс. военных многонациональной бригады альянса приступили к маневрам Resolute Reforger 2026 вблизи российских рубежей в Латвии.
До этого сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение до конца года как минимум восьми совместных с НАТО военных учений вблизи российской границы.