Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.2 комментария
Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у границ России
Финские войска запланировали совместные с НАТО учения до конца года
Сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года как минимум восемь совместных с НАТО военных учений, часть из которых пройдет вблизи российской границы.
Более 20 тыс. финских военнослужащих и представителей стран НАТО примут участие в серии военных учений с 23 октября по 4 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сухопутные силы республики.
Отмечается, что первые маневры начнутся 23 октября на западе страны. Серию откроют учения механизированных частей Mighty Hammer 26 в Ниинисало, где будет задействовано порядка 400 единиц техники, включая около 120 танков и бронемашин.
Крупнейшими по числу участников станут учения Karelian Spear 26 и артиллерийские маневры Lightning Strike 26. В них примут участие 4,5 тыс. и 4,1 тыс. военнослужащих соответственно. При этом учения Karelian Spear 26 и Northern Axe 26 состоятся в непосредственной близости от российских границ.
Также запланированы тренировки по противотанковой обороне, отражению атак в условиях радиоэлектронной борьбы и отработке контратак в районе Хельсинки и Вантаа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.
Ранее самолет-разведчик НАТО пролетел у границ России и Белоруссии.