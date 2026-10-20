Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у границ России

Финские войска запланировали совместные с НАТО учения до конца года

Tекст: Мария Иванова

Более 20 тыс. финских военнослужащих и представителей стран НАТО примут участие в серии военных учений с 23 октября по 4 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сухопутные силы республики.

Отмечается, что первые маневры начнутся 23 октября на западе страны. Серию откроют учения механизированных частей Mighty Hammer 26 в Ниинисало, где будет задействовано порядка 400 единиц техники, включая около 120 танков и бронемашин.

Крупнейшими по числу участников станут учения Karelian Spear 26 и артиллерийские маневры Lightning Strike 26. В них примут участие 4,5 тыс. и 4,1 тыс. военнослужащих соответственно. При этом учения Karelian Spear 26 и Northern Axe 26 состоятся в непосредственной близости от российских границ.

Также запланированы тренировки по противотанковой обороне, отражению атак в условиях радиоэлектронной борьбы и отработке контратак в районе Хельсинки и Вантаа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

Ранее самолет-разведчик НАТО пролетел у границ России и Белоруссии.