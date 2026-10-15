НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии

ВС Финляндии: НАТО провела учения с 8 тыс. военных у границы с Россией

Tекст: Мария Иванова

Маневры проходили с 5 по 15 октября на базе штаба регионального командования сухопутных сил альянса, который находится в 140 км от российской границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сухопутные силы Финляндии.

В учениях приняли участие до 8 тыс. военнослужащих и гражданского персонала из всех 32 государств блока. Сам многонациональный штаб в Миккели открылся в сентябре 2025 года.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отмечал, что финская сторона наращивает масштаб маневров в непосредственной близости от границы и интенсифицирует тренировочную активность армии. Он подчеркивал, что Москва будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии.

Летом МИД заявил об активном использовании НАТО наступательных сценариев учений у российских границ.

Военные Польши предупредили о маневрах вблизи рубежей страны.