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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    19 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    1 июля 2026, 08:18 • Новости дня

    МИД: НАТО активно использует наступательные сценарии учений у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабы учений НАТО у границ России растут, наступательные сценарии задействуют все активнее, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масштабы учений Североатлантического альянса у границ России продолжают расти, при этом все активнее задействуются наступательные сценарии, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «В целом, бросается в глаза рост масштабов натовских учений, особенно вблизи российских границ, все более активное задействование в них наступательных сценариев», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Накануне стартовали совместные военно-морские учения Breeze, в которых принимают участие Военно-морские силы Болгарии и корабли стран НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона внимательно отслеживает военно-морские маневры Breeze в акватории Болгарии.

    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовском направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировка «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    29 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения

    Китайские военные показали перспективный истребитель шестого поколения J-36

    Bloomberg: Китай показал прототип истребителя шестого поколения
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Национально-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения, способного составить конкуренцию американским стелс-разработкам.

    Китайские военные показали кадры с новым боевым самолетом в видеоролике, посвященном десятилетию транспортника Y-20, передает Bloomberg.

    В опубликованном материале военные обсуждают дозаправку самолетов, упоминая бомбардировщик H-6 и загадочный «Маленький шестой», после чего в кадре появляется аппарат с характерным крылом в форме листа гинкго, напоминающий разрабатываемый J-36.

    «Капитан, кого мы сегодня заправляем? Сначала «Шестого мастера» (H-6), затем «Маленького шестого» (шестое поколение)», – говорится в видео.

    Этот ролик стал первым официальным намеком на реализацию программы создания истребителя следующего поколения, о которой ранее судили лишь по неофициальным материалам из соцсетей. В конце 2024 года появление подобных кадров уже вызвало рост акций оборонных компаний.

    Ожидается, что новые истребители превзойдут пятое поколение благодаря улучшенной малозаметности, увеличенной дальности полета и возможности взаимодействия с беспилотниками. Эксперты полагают, что Китай разрабатывает два прототипа: более крупный J-36 от AVIC Chengdu и компактный J-50 от AVIC Shenyang, хотя официально Пекин не подтверждал существование ни одного из них.

    Прогресс Китая происходит на фоне аналогичных разработок в США и Европе. Американские ВВС планируют поднять в воздух свой F-47 к 2028 году, а европейская программа Future Combat Air System столкнулась с трудностями из-за разногласий между подрядчиками. Тем временем Британия, Япония и Италия продолжают работу над проектом Global Combat Air Program.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Китай продемонстрировал боевую машину шестого поколения Chengdu J-36.

    В том же месяце американская компания Boeing приступила к производству новейшего истребителя F-47 для ВВС США.

    В начале июня лидеры Германии и Франции объявили о прекращении совместного европейского проекта по созданию аналогичного самолета FCAS.

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    29 июня 2026, 10:36 • Новости дня
    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем

    Белоусов: Эффективность войск беспилотных систем втрое выше обычных расчетов

    Белоусов оценил эффективность войск беспилотных систем
    @ Александр Казаков/ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

    По словам Белоусова, войска беспилотных систем в составе Вооруженных сил России продемонстрировали высокую результативность, передает РИА «Новости».

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Кроме того, Белоусов сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По его словам, дополнительные средства направлены на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Ранее в мае министру обороны Андрею Белоусову доложили о кратном увеличении расчетов операторов дронов в группировке «Восток».

    В создаваемых войсках беспилотных систем появятся опытные казачьи подразделения.

    В прошлом году Министерство обороны сформировало специальные управления этих войск в зоне проведения спецоперации.

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    29 июня 2026, 10:54 • Новости дня
    Министр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками

    Белоусов: В России активно внедряются мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Министр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия активно внедряет мобильные огневые группы для защиты от БПЛА и формирует общую цифровую среду для повышения осведомленности войск на поле боя, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.

    По словам Белоусова, ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений для противодействия беспилотникам, передает ТАСС.

    «Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Кроме того, с апреля в стране формируется единая информационная база для отслеживания атак дронов. По словам министра, сейчас действует жесткое правило: радиолокационная станция считается неэффективной, если ее данные не поступают в общую сеть.

    Войска уже получают специальное программное обеспечение, позволяющее на тактическом уровне находить цели и управлять боем. Командирам расчетов и в боевые машины выдано большое количество планшетов, которые связывают всю технику и пункты управления в единый цифровой контур.

    Ранее Белоусов сообщил о приоритетном внедрении искусственного интеллекта в армии.

    Отечественные FPV-перехватчики «Елка» вынудили украинских военных увеличить высоту полета беспилотников.

    Также Белоусов сообщил, что созданные в Вооруженных силах России подразделения беспилотных систем продемонстрировали эффективность, в три раза превышающую результативность обычных расчетов.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    30 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия увеличит военный бюджет на 27% до 80 млрд фунтов стерлингов (105 млрд долларов) в год к 2029 году, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

    «До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

    После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

    В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

    Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    29 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Хирург «Авиценна» объяснил редкость пулевых ранений в зоне спецоперации

    Хирург «Авиценна»: Бойцы СВО крайне редко получают пулевые ранения

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе специальной военной операции военнослужащие крайне редко получают пулевые ранения, так как все чаще врачи встречаются с осколочным травмам из-за активного применения беспилотников, рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным «Авиценна».

    «На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения – нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», – передает слова врача-хирурга ТАСС с представленного Минобороны видео.

    Доктор пояснил, что хирург должен обладать решительностью, чтобы моментально определить, куда направить пациента: на операцию или ожидать.

    «Решительность требуется постоянно, потому что если задеты сосуды, то каждая секунда на счету», – добавил «Авиценна».

    В оборонном ведомстве отметили, что медики группировки «Центр» каждый день спасают бойцов на Добропольском направлении. Система оказания помощи выстроена в несколько этапов.

    На линии соприкосновения санитары и фельдшеры работают под огнем противника: они останавливают кровь, накладывают жгуты и ставят капельницы прямо на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО. Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации. Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ.

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    30 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ

    Bloomberg: Лондон направит 5 млрд фунтов на новые военные беспилотники

    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы подготовить стареющую армию к вероятным конфликтам к 2030 году, Соединенное Королевство радикально пересмотрит свою стратегию оборонных инвестиций, пишет Bloomberg.

    Британия планирует трансформировать свои вооруженные силы, сделав упор на дроны и искусственный интеллект наряду с истребителями и ядерным оружием, сообщает Bloomberg.

    Уходящий премьер-министр Кир Стармер представит план оборонных инвестиций во вторник. Проект предусматривает выделение 5 млрд фунтов стерлингов на развитие беспилотников в течение следующих четырех лет для подготовки военных к возможной войне к 2030 году.

    «Характер ведения войны быстро меняется. На Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Эти крупнейшие в истории Британии инвестиции в развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам оставаться на шаг впереди наших противников», – заявил новый министр обороны Дэн Джарвис.

    Публикация документа происходит на фоне пристального внимания к военным расходам страны. Предыдущий черновик плана привел к отставке Джона Хили с поста министра обороны. Правительство лейбористов обещало увеличить расходы на оборону до 2.6% от ВВП в следующем году и до 3.5% к 2035 году. Из-за жестких бюджетных ограничений некоторые проекты, такие как эсминец Type 83 и закупка 12 американских истребителей F35-A, будут отменены или отложены.

    Министерство финансов согласилось выделить Минобороны около 15 млрд фунтов стерлингов дополнительного финансирования, чтобы закрыть дефицит в 28 млрд фунтов. Британские власти стремятся извлечь уроки из российско-украинского конфликта. Инвестиции позволят приобрести до 24 вооруженных беспилотников к 2030 году, а также создать гибридный флот из пилотируемых и беспилотных кораблей, включая как минимум шесть новых боевых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за урезания военного бюджета.

    Британский военно-морской флот приобретет шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

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    29 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами

    Bloomberg: Британия построит шесть гибридных кораблей для управления дронами

    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами
    @ Rob Arnold/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо классических эсминцев британский флот пополнится новыми гибридными судами, которые с начала 2030-х станут плавучими центрами управления беспилотниками.

    Британия решила отказаться от планов по замене стареющих боевых кораблей новыми эсминцами, вместо этого планируется закупить не менее шести так называемых универсальных боевых судов для подготовки вооруженных сил к современной войне, передает Bloomberg.

    Новые гибридные корабли придут на смену нынешнему флоту эсминцев Type 45, их поставки ожидаются с начала 2030-х годов. Прежние планы по созданию эсминца Type 83 реализованы не будут.

    В заявлении министерства обороны отмечается сдвиг в сторону использования дронов вместо традиционной техники. Новое судно будет выступать в качестве центра управления беспилотными системами в воздухе, на поверхности и под водой. Цель состоит в расширении радиуса действия, устойчивости и огневой мощи Королевского флота без пропорционального увеличения экипажа или затрат.

    «Эти универсальные боевые суда предоставят нашим преданным морякам гибридные корабли, которые спроектированы и построены с учетом возрастающих угроз, с которыми мы сталкиваемся», – заявил министр обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Великобритании закупят как минимум шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

    Ранее премьер-министр страны Кир Стармер планировал выделить на финансирование вооруженных сил дополнительные средства в размере до 15 млрд фунтов стерлингов.

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    29 июня 2026, 08:19 • Новости дня
    Латвия и Украина решили построить завод дронов на границе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Латвия и Украина совместно построят завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией, об этом, как сообщает портал LSM, заявил премьер прибалтийской республики Андрис Кулбергс в ходе посещения военной базы в Латгалии.

    Латвия совместно с Украиной намерена построить предприятие по выпуску беспилотников вблизи границы с Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал премьер-министр прибалтийской страны Андрис Кулбергс во время визита на военную базу в Латгалии.

    «Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе», – цитируют СМИ слова главы правительства.

    Политик также рассказал о намерениях противостоять беспилотным аппаратам на рубежах с Россией и Белоруссией, используя дроны-перехватчики. По его словам, это позволит избежать постоянного применения дорогостоящей авиации в случае угрозы. Ранее, в середине июня, глава правительства уже упоминал о неком секретном решении, касающемся залетающих на территорию страны украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня глава латвийского правительства Андрис Кулбергс заявил о секретных договоренностях с Киевом для защиты воздушного пространства.

    За несколько дней до этого Латвия и Украина подписали договор о всестороннем партнерстве в области беспилотных систем.

    В мае Служба внешней разведки России сообщила о планах украинского командования запускать дроны с прибалтийской территории.

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    28 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    FT сообщила о переходе США к конвейерной сборке ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборонные компании в США пытаются перейти к производственной модели, позволяющей быстро, массово и дешево собирать ракеты для восполнения арсенала страны в условиях военных действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на производителей и чиновников.

    Американские предприятия пытаются внедрить производственную модель для быстрого и дешевого создания боеприпасов, пишет Financial Times. Недавние конфликты выявили недостатки медленного производства сложных систем, поэтому Вашингтон активно ищет способы ускорить пополнение запасов.

    Глава компании Co-Aspire Дуг Деннени сравнил новый процесс с работой McDonald's, где сотрудника можно обучить за один месяц. «Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале», – подчеркнул руководитель предприятия. Для удешевления фирма использует детали от радиоуправляемых игрушек, а стартап Castelion применяет автомобильные запчасти.

    Бывший сотрудник Пентагона Майкл Хоровиц отметил необходимость отказа от исключительно дорогостоящих систем вооружения. Компания Castelion уже получила контракт на выпуск более 12 тыс. гиперзвуковых ракет за пять лет. Ожидается производство 6 тыс. единиц в год стоимостью около 400 тыс. долларов каждая.

    Новая стратегия призвана подготовить страну к затяжным боевым действиям, хотя военным придется смириться со снижением точности оружия. Ранее Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на сумму до 35 млрд долларов. Соглашение подразумевает ежегодный выпуск сотен перехватчиков THAAD для восполнения потерь.

    Весной The Washington Post сообщала об использовании Вашингтоном примерно половины арсенала THAAD при защите Израиля. Всего американские силы запустили свыше 200 таких перехватчиков, а также более 100 ракет с кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство объявило о планах приобрести свыше десяти тысяч недорогих крылатых ракет. После массового применения дорогих боеприпасов против Ирана Пентагон переключился на создание более простых аналогов. Министр армии США Дэн Дрисколл потребовал от оборонных компаний представить дешевые ракеты-перехватчики в течение года.

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    29 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    Военкоры предложили Белоусову расширить меры поддержки участников СВО
    @ vk.com/mil

    Tекст: Вера Басилая

    Военные корреспонденты на встрече с министром обороны Андреем Белоусовым выступили с инициативами по оказанию психологической помощи родным военнослужащих и улучшению снабжения подразделений.

    Представители прессы встретились с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым для обсуждения актуальных проблем, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало совершенствование механизмов социальной поддержки бойцов.

    Участники беседы затронули широкий круг тем, включая развитие беспилотных систем в войсках. Отдельное внимание уделили вопросам материально-технического обеспечения подразделений, находящихся на линии соприкосновения.

    Кроме того, прозвучали предложения по организации качественной психологической помощи для родственников военнослужащих.

    В декабре прошлого года Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами для обсуждения вопросов снабжения войск.

    В ноябре прошлого года министр обороны поручил разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки бойцов СВО.

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    30 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Прощание с Сергеем Ивановым прошло с высшими воинскими почестями

    Прощание с Сергеем Ивановым посетили Путин, Медведев, Набиуллина и Володин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центральной клинической больнице в Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, церемония прошла с государственными и воинскими почестями в присутствии первых лиц страны.

    В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, она прошла с государственными и воинскими почестями, передает РИА «Новости». В зале был выставлен почетный караул, играл военный оркестр, у гроба дежурили часовые.

    По уставу гарнизонной и караульной служб сводный расчет роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей и высших офицеров. Процессию сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. По бокам стояли венки от министерства обороны, президента, различных ведомств и семьи Иванова.

    Церемонию в ЦКБ посетил президент России Владимир Путин: он возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.

    Проститься с Ивановым пришли заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.

    Также присутствовали спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра обороны Павел Фрадков, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков и артист Сосо Павлиашвили.

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на церемонию траурный венок. Венки также прислали министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Дмитрий Медведев во время прощания в ЦКБ лично возложил цветы к гробу Иванова.

    На сайте Госдумы сообщили, что Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и выразил соболезнования его близким. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким», – говорится в сообщении. Володин отметил, что Иванов посвятил жизнь служению Родине и внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности страны.

    Согласно траурному ритуалу, перед погребением военный оркестр исполнит государственный гимн России, затем прозвучит троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

    Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральную клиническую больницу и возложил цветы.


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