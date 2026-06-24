Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Депутат Рады Дмитрук раскрыл выдуманную победу Зеленского над Белоруссией
Дмитрук: У Зеленского в ход пошли победы над своими фантазиями
Бывший украинский парламентарий Артем Дмитрук, выехавший с Украины в 2024 году, заявил о создании главой киевского режима Владимиром Зеленским фиктивной угрозы БПЛА для имитации военных успехов на фоне отсутствия реальных достижений.
Владимир Зеленский в среду заявил о прекращении работы с 22 июня неких ретрансляторов сигналов БПЛА, якобы бы установленных на территории Белоруссии, как только он потребовал этого.
Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в фабрикации данных. Он считает, что украинский лидер намеренно выдумал историю про установленные в Белоруссии ретрансляторы сигнала беспилотников.
«Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. <...> Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», – приводит РИА «Новости» слова Дмитрука в Telegram-канале.
Ранее Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии. Росгвардия уничтожила два украинских ретранслятора на харьковском направлении.