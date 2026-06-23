Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.0 комментариев
Росгвардия уничтожила два украинских ретранслятора на харьковском направлении
Российские военнослужащие с помощью ударных дронов ликвидировали два ретранслятора, которые обеспечивали связь и увеличивала дальность полета беспилотников ВСУ, сообщила Росгвардия.
Расчеты БПЛА Росгвардии, применив радиотехническую разведку, выявили два украинских ретранслятора на харьковском направлении, которые использовались ВСУ для увеличения зоны полета ударных FPV-дронов и обеспечения связи между подразделениями, передает ТАСС.
После успешного обнаружения целей бойцы задействовали дроны-камикадзе. Точными попаданиями обе установки связи были полностью выведены из строя.
В конце мая операторы FPV-дронов группировки «Север» ликвидировали 15 узлов связи ВСУ в Харьковской области.
Несколькими неделями ранее российские военные уничтожили на этом же направлении более 55 станций Starlink.
В России создали новейшего робота-ПВО для перехвата вражеских дронов.