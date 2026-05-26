    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    РАН анонсировала новые школьные учебники по физике, химии и биологии
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев
    ВСУ начали подготовку Одессы к круговой обороне
    ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
    Лукашенко заявил об «ужасе» от слов о потере суверенитета Молдавией
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    11 комментариев
    26 мая 2026, 14:01 • Новости дня

    Бойцы «Севера» за неделю уничтожили 15 узлов связи ВСУ под Харьковом

    Группировка «Север» ликвидировала 15 узлов связи и пять роботов снабжения ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области.

    Военнослужащие группировки «Север» нанесли массированные удары по средствам связи и логистике украинской армии, передает РИА «Новости».

    При обнаружении целей проводится дополнительная разведка, после чего расчеты поражают сами станции, питающие их генераторы и личный состав.

    «Операторы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области», – сообщил командир взвода с позывным Белый.

    Кроме того, за сутки на сумском направлении военные ликвидировали пять наземных робототехнических комплексов. Командир батальона с позывным Скат пояснил, что эти аппараты применялись для доставки материальных средств на опорные пункты противника.

    Маршруты движения техники выявили с помощью беспилотника Supercam. В результате скоординированных атак снабжение украинских подразделений на линии боевого соприкосновения было успешно пресечено.

    С начала мая операторы беспилотников группировки «Север» ликвидировали более 70 украинских средств связи в Харьковской области.

    В середине месяца российские расчеты FPV-дронов поразили 15 станций связи и терминалов Starlink украинской армии.

    На этом же направлении военные уничтожили более десяти роботизированных комплексов для перевозки грузов.

    25 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого предупредил американскую сторону о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве и напомнил о рекомендациях Москвы обеспечить иностранным диппредставительствам эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По поручению президента России Владимира Путина, Лавров довел до американской стороны позицию Москвы о том, что в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» российские Вооруженные силы «приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

    Отдельно министр обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам, имеющим дипломатическое присутствие в Киеве, рекомендовано «обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

    В ходе разговора Лавров также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года по инициативе США, и выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые, как отмечается, могли бы стать основой долгосрочного урегулирования конфликта.

    Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по ситуациям в Ормузском проливе и вокруг Кубы. При этом, как подчеркнули в МИД РФ, Лавров и Рубио подтвердили готовность, несмотря на разногласия, «активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».

    Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Эксперт Козюлин: ЕС превращает своих дипломатов в Киеве в «живой щит»

    Tекст: Олег Исайченко

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    25 мая 2026, 23:22 • Новости дня
    Полянский назвал ответ ОБСЕ по Старобельску провокационным и лицемерным

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона получила ответ швейцарского председательства ОБСЕ на требование осудить удар ВСУ по Старобельску, который не содержит намека на осуждение, но включает провокационные формулировки, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «В ответ на наше письмо с требованием осудить теракт ВСУ в Старобельске, направленное незамедлительно после удара по общежитию, только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ. Английские слова подобраны очень тщательно, но и намека на осуждение там нет», – заявил Полянский в Telegram.

    Он добавил, что в ответе подчеркивается, будто место, по которому «по сообщениям» нанесен удар, находится на «временно оккупированной территории Украины».

    Кроме того, швейцарская сторона созывает специальное заседание для обсуждения «ударов с воздуха», что, по словам постпреда, произошло после реакции России и с подачи западных стран. Заседание созвано по пункту повестки дня о «пресловутой «российской агрессии».

    «Вот такие лицемеры сегодня «правят бал» в ОБСЕ!» – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на трагедию в Старобельске.

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    26 мая 2026, 00:59 • Новости дня
    Фицо назвал условие получения Украиной статуса ассоциированного члена Евросоюза

    Tекст: Антон Антонов

    Tекст: Антон Антонов

    Для получения статуса «ассоциированного члена Евросоюза» киевским властям необходимо продемонстрировать стремление к мирному урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если Украине должен быть дан такой статус, то мы должны что-то ожидать в обмен на это от Украины. Нужно ожидать, чтобы Украина сделала какие-то шаги к миру», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Полноправными членами европейского сообщества раньше Киева должны стать Сербия, Албания и Черногория, добавил он.

    Инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении украинской стороне специального статуса без права голоса в Братиславе восприняли сдержанно.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини согласился с недопустимостью ускоренного продвижения украинских интересов без выполнения определенных условий. Глава государства пояснил, что преждевременное присоединение Киева пошлет крайне негативный сигнал странам западной части Балкан, которые продвинулись в евроинтеграции значительно дальше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Европейские дипломаты встретили идею Берлина с большим скепсисом.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу.

    26 мая 2026, 03:49 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Ленобласти
    Tекст: Антон Антонов

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушные цели сбиты на подлете к границам Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Режим воздушной опасности на территории региона снят, сообщил Дрозденко в «Максе».

    «Цели поражены на подлете к границам региона», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области.

    Сообщалось, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    Комментарии (0)

    26 мая 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Запселье и Рясное в Сумской области
    Tекст: Мария Иванова

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны около Писаревки, Иволжанского и Ободов в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Бугаевкой, Терновой, Белым Колодезем, Грановым и Избицким.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны возле Егоровки, Новониколаевки, Дружелюбовки, Великой Шапковки, Подлимана Харьковской области, Красного Лимана, Святогорска и Пришиба Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, американские бронетранспортер М113 и две бронемашины HMMWV. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Куртовки, Рай-Александровки, Дружковки, Тихоновки, Артема, Николаевки, Краматорска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял более 85 военнослужащих, два американских бронетранспортера Stryker, три бронемашины, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Доброполья, Новониколаевки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Белицкого, Василевки ДНР, Ивановки, Водолажского и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, три броемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области.

    Ранее они освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области, а до этого взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области.

    25 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Удар «Орешником» сравнили на Украине с прилетом 36 «Гераней»

    Defense Express: Удар ракетой «Орешник» сопоставим с прилетом 36 «Гераней»

    Tекст: Антон Антонов

    Удар неядерной ракетой «Орешник» можно сравнить по мощности с прилетом 36 БПЛА «Герань», пишет украинский портал Defense Express.

    Уточняется, что речь идет о «Герани» с усиленной боевой частью. В Defense Express объяснили такой вывод результатом анализа последствий ударов «Орешника», передает RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины. В том числе состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был использован для удара по Белой Церкви (Киевская область), где находится авиаремонтный комплекс.

    25 мая 2026, 22:40 • Новости дня
    Местный житель погиб при ударе украинского БПЛА по автомобилю в Энергодаре
    Местный житель погиб при ударе украинского БПЛА по автомобилю в Энергодаре
    Tекст: Антон Антонов

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского БПЛА на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар погиб местный житель, сообщили в пресс-службе администрации города.

    Во время налета дронов ВСУ на город беспилотник нанес удар по автомобилю, в которой ехал мужчина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подвергли массированному налету беспилотников Энергодар. Были зафиксированы удары по гражданским автомобилям в пределах населенного пункта.

    Ппостпред России в Вене Михаил Ульянов заявил о значительном увеличении интенсивности обстрелов объектов Запорожской АЭС.

    25 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах завершить горячую фазу боевых действий до ноября

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский рассматривает возможность прекращения активных боевых действий до ноября текущего года при условии получения гарантий безопасности, сообщила народный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

    О намерениях украинского лидера рассказала депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, передают «Вести». По ее словам, соответствующее заявление прозвучало на встрече Зеленского с парламентариями.

    «Львиная доля времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при предоставлении гарантий безопасности, завершить горячую фазу», – написала Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условием для переговоров вывод украинских войск из Донбасса.

    Зимой глава киевского режима анонсировал окончание боевых действий в течение полугода.

    Позже Зеленский сообщил о давлении США ради завершения конфликта к лету.

    26 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области
    Tекст: Антон Антонов

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области действует режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», – говорится в сообщении, опубликованном Дрозденко в «Максе».

    Власти предупредили жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета из-за возникшей угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца над Ленинградской областью военные ликвидировали 59 дронов.

    Картина налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на то, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    Комментарии (0)

    26 мая 2026, 07:50 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных аппаратов самолетного типа в нескольких регионах страны, сообщили в Минобороны.

    В ночь на 26 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников, передает Минобороны. Атака продолжалась с 20:00 25 мая до 7:00 26 мая по московскому времени.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областей. Кроме того, беспилотные летательные аппараты уничтожены в небе над Республикой Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне отечественные зенитчики уничтожили 14 вражеских летательных аппаратов в небе над тремя приграничными регионами.

    Несколькими днями ранее российская ПВО отразила массированную атаку почти двухсот украинских дронов.

    До этого дежурные средства сбили 35 беспилотников самолетного типа над территорией России и акваторией Азовского моря.

    25 мая 2026, 16:26 • Новости дня
    Минобороны объяснило значение освобождения Добропасово

    Минобороны: Взятие Добропасово важно для наступления бойцов «Востока» на север

    Tекст: Валерия Городецкая

    Населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области имеет важное значение для дальнейшего наступления группировки «Восток» на север, сообщило Минобороны.

    «Населенный пункт представлял собой крупный узел обороны украинских формирований. Освобождение Добропасово – важный шаг для дальнейших наступательных действий в северном направлении наших штурмовых подразделений», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В министерстве уточнили, что штурм населенного пункта выполняли подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

    Напомним, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области.

    25 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Угроза атаки беспилотников отменена в Калининградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Калининградской области отменили угрозу атаки беспилотников, жители региона впервые с начала спецоперации России на Украине получили оповещение об угрозе атаки БПЛА, сообщают информационные агентства.

    «Внимание! Сигнал «Беспилотная опасность», – говорилось в сообщении от РСЧС. Спустя несколько минут экстренные службы объявили отбой тревоги, передает РИА «Новости».

    Ради обеспечения безопасности полетов местный аэропорт Храброво временно ограничивал прием и отправку самолетов. Данные ограничения продлились около часа, после чего их отменили, следует из сообщения Росавиацияи в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Росавиация предупреждала о возможных корректировках расписания рейсов в калининградском аэропорту Храброво из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.

    Комментарии (0)


    26 мая 2026, 02:38 • Новости дня
    Госдеп сообщил об обсуждении Лавровым и Рубио Украины и Ирана

    Представитель Госдепа Пиготт: Лавров и Рубио обсудили Украину и Иран

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, двусторонние связи и обстановку вокруг Ирана, сообщил официальный представитель Госдепа Томми Пиготт.

    «Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», – приводит слова Пиготта РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    В начале мая руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие и иранскую проблематику.

    Главное
    Российские войска освободили сумские Запселье и Рясное
    Глава ФСБ назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия
    Воронежский студент взял академический отпуск ради службы оператором БПЛА
    Прибалтика начала переговоры о закупке украинских бомбоубежищ
    Ростех передал ВКС новую партию истребителей Су-35С
    Саакашвили предстал в суде с чубом и в вышиванке
    Стали известны цены на новые автомобили Volga

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую

    У России уже в следующем году появится долгожданная замена самых массовых самолетов Ан-2. История создания «Байкала» была непроста, однако все невзгоды позади. Теперь у него есть собственный отечественный двигатель, и разработчики готовы начать сертификационные испытания. Это серьезный шаг к первым поставкам серийных самолетов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Перейти в раздел

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну

    «Украина намеренно создает взрывоопасную ситуацию», «Минск и Москва не поддаются на пустые провокации», – так опрошенные эксперты оценивают резкое обострение ситуации вокруг Белоруссии. Пока Эммануэль Макрон проводит первый за четыре года телефонный разговор с Александром Лукашенко, Украина, Польша и Прибалтика наращивают военную активность у границ республики. В чем причины и цели этого давления? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

