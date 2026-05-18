  Reuters: Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть
    Польша превращается в танковый хаб Европы
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ
    Bild: Германия готовит систему гражданской обороны к военному сценарию
    Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира
    В Кремле анонсировали участие Путина в трех международных саммитах
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере
    Ушаков сообщил о планах Москвы и Пекина подписать около 40 документов
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин завершат рабочую программу чаепитием
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    18 мая 2026, 20:48 • Новости дня

    Российские средства ПВО сбили 35 украинских беспилотников за четыре часа

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами России и акваторией Азовского моря 35 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны России сообщило в Max, что с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

    Ранее дежурные расчеты ПВО ликвидировали 42 вражеских беспилотника над несколькими областями России.

    Днем ранее военные перехватили 89 украинских летательных аппаратов над девятью регионами и Черным морем.

    18 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по  объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в прошлую субботу Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 08:46 • Новости дня
    Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокая активность украинских войск зафиксирована в прошедшие выходные вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Высокая активность украинских войск была отмечена за минувшие выходные в районе Энергодара, а также на объектах, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила: «В целом за выходные отмечалась высокая активность ВСУ вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке украинских беспилотников.

    Ранее украинские войска около 20 раз за день атаковали Энергодар дронами.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о беспрецедентном росте интенсивности обстрелов города.

    18 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Красноармейском направлении, продвигаются для освобождения города Белицкое, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Активные боевые действия сейчас разворачиваются в районе Красноармейско-Добропольского направления, передают «Вести».

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что инициатива находится на стороне российской армии.

    «Красноармейско-Добропольское направление. Здесь мы видим боестолкновение в районе Белицкого. <…> Наши подразделения шаг за шагом продвигаются в плане освобождения данного населенного пункта», – заявил Пушилин.

    Политик добавил, что украинские военные безуспешно пытаются организовать контратаки на этом участке фронта. Одновременно с этим российские штурмовые отряды значительно улучшили свои позиции в западной части Константиновки. Там продолжаются ожесточенные бои около промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

    Кроме того, серьезные успехи зафиксированы на севере республики. Пушилин отметил продвижение военных около парка «Святые Горы», а также рядом с ранее освобожденными населенными пунктами Татьяновка и Пришиб. Все эти действия приближают полное освобождение Святогорска.

    Ранее Пушилин сообщил о формировании фланга охвата Константиновки.

    В конце марта российские штурмовики зашли на окраины населенного пункта Белицкое.

    Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России закрепились в селах Татьяновка и Пришиб на пути к Святогорску.

    18 мая 2026, 12:17 • Новости дня
    Военкоры сообщили об ударах 100 «Гераней» по объектам на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершили масштабный налет на позиции противника, предварительно, для поражения целей использовалось не менее 100 беспилотников «Герань», сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России совершили масштабный налет на позиции противника, передает проект WarGonzo. По предварительным данным, для поражения целей использовалось не менее 100 беспилотников «Герань».

    Под удар попала инфраструктура в Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областях. Местные паблики сообщали о серии мощных взрывов и последующем крупном пожаре в районе порта Одессы.

    Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Одессе на юге Украины.

    Накануне украинская армия совершила самую массовую атаку беспилотниками на российские регионы.

    Несколькими днями ранее российские военные запустили по целям на западе Украины около 800 дронов.

    17 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Балицкий сообщил об отключениях света в Запорожской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Запорожской области произошли новые перебои с подачей электричества, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «Аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области», – заявил глава региона в «Максе».

    По его словам, несмотря на возникшие трудности, вся критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. В настоящее время специалисты-энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи электричества потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее удары украинских войск нарушили электроснабжение части территории Запорожской области. Массовые отключения электроэнергии также были зафиксированы на всей территории Херсонской области.

    18 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР позволяет российским войскам сформировать восточный фланг вокруг Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Успехи на передовой открывают новые тактические перспективы, передают «Вести».

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения. «Начнем с Константиновского направления, где был освобожден населенный пункт Николаевка. Это позволяет сформировать восточный план охвата самого населенного пункта. Но в последующем это позволит продвинуться в направлении Дружковки», – заявил руководитель региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Николаевку в Донецкой народной республике.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев внутри населенного пункта Рай-Александровка.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вытеснении украинских подразделений из Николаевки под Константиновкой.

    17 мая 2026, 23:47 • Новости дня
    Foreign Policy спрогнозировал «опасный» для Европы период в отношениях с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Окончание боевых действий на Украине ознаменует начало опасного этапа для европейских государств в отношениях с Россией, пишет журнал Foreign Policy.

    По мнению Foreign Policy, «конфликт может приблизиться к прекращению огня, пусть и временному, к концу этого года или в 2027 году». В связи с этим «европейские политики должны ясно понимать, что как только боевые действия на Украине прекратятся, Европа вступит в свой самый опасный период в отношениях с Россией», пишет издание.

    Военный потенциал европейских стран окажется на самом низком уровне по сравнению с российской мощью. Они столкнутся с армией, которая значительно увеличилась в размерах и получила почти пять лет реального боевого опыта, говорится в материале.

    Россия создала серьезные преимущества, к которым западные страны адаптируются слишком медленно. Европейским государствам потребуются годы, чтобы сократить это отставание, особенно в сфере дистанционного ведения боя и динамического целеуказания за линией фронта, пишет Foreign Policy.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил об отсутствии у Европы желания восстанавливать прежние связи с Москвой. Страны Евросоюза открыто признавали невыгодность заключения мира на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России.

    18 мая 2026, 06:17 • Новости дня
    Полянский заявил о полной утрате Швейцарией статуса нейтрального государства
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария окончательно утратила статус нейтрального государства из-за присоединения ко всем антироссийским санкциям, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Дипломат обратил внимание, что в статусе председателя ОБСЕ страна пытается демонстрировать беспристрастность, однако эти усилия остаются лишь формальностью, передает РИА «Новости».

    «Нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идет о нейтральной стране», – подчеркнул Полянский. По его словам, швейцарские власти боятся обвинений в уступках Москве, поэтому их нейтралитет сохраняется исключительно на словах.

    Представитель России добавил, что швейцарцы продолжают называть себя нейтральными, но одновременно осуждают действия России на Украине и заявляют о невозможности поддержать определенные решения.

    «И вот нет ответа на то, все-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале посол России Сергей Гармонин исключил возможность беспристрастного посредничества Берна. В конце 2025 года дипломат сообщил об окончательной утрате швейцарского нейтралитета из-за совместных учений с НАТО. Из-за поддержки антироссийских санкций Москва отвергла кандидатуру Швейцарии для проведения мирных переговоров по Украине.

    18 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Командование ВСУ отправило украинских солдат в российский плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» рассказал, что их командование отправило военнослужащих на уже занятые российскими силами позиции, не обладая реальной оперативной обстановкой.

    Боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» оказались в плену из-за неосведомленности собственного руководства об оперативной обстановке, передает РИА «Новости».

    Пленный украинский солдат Вадим Кимаковский рассказал, что его вместе с сослуживцем вели на позиции по рации с помощью разведывательного дрона.

    «Как может такое быть, чтобы мой командир «Призрак» не знал, куда нас заводит, не знал, что в этом доме уже кто-то есть? Вот этого я не могу понять», – возмутился пленный военнослужащий.

    По словам Кимаковского, бойцы Южной группировки войск России были сильно удивлены тому, что противник сам пришел к ним в руки. Российский солдат, бравший украинцев в плен, признался, что не понимает логики командования ВСУ, отправившего людей на полностью контролируемую территорию фактически на верную гибель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ содержало мобилизованных бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» взаперти в здании школы.

    Отправленные в контратаку украинские военнослужащие сдались в плен бойцам российской группировки войск «Юг» под Закотным.

    Группа солдат противника по ошибке приехала на занятые российскими военными позиции в Новониколаевке.

    18 мая 2026, 06:29 • Новости дня
    Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА над Таганрогом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны отразили ночную атаку дронов на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

    Беспилотные летательные аппараты были сбиты в Таганроге, Каменском и Азовском районах Ростовской области, сообщил Слюсарь в «Максе».

    Он уточнил, что «информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА сдетонировал на парковке во дворе жилого дома в Энергодаре.

    15 мая дежурные расчеты противовоздушной обороны отразили массированный налет более 40 украинских беспилотников на Ростовскую область.

    18 мая 2026, 14:22 • Новости дня
    Fighterbomber: Новая украинская авиабомба не повлияет на ход спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Рекламируемая украинской армией управляемая авиабомба представляет собой доработанный американский боеприпас 1950-х годов и не способна изменить ход специальной военной операции, считает эксперт.

    Появление в арсенале Вооруженных сил Украины нового боеприпаса не окажет влияния на ситуацию на фронте, пишет эксперт Telegram-канала Fighterbomber.

    По словам военного аналитика, украинская разработка создана на базе старой американской бомбы М-82 и лишена управляемого двигателя.

    «Летит она примерно на 40-50 километров, ибо Су-24 имеет сверхзвук, но не имеет большой высоты, собственно поэтому дальность применения падает, самолет попадает в зону поражения ЗРК средней и большой дальности, а также истребителей», – отмечает эксперт.

    Специалист подчеркивает, что замена советских самолетов на западные истребители Mirage или F-16 не решит проблему. Он пояснил, что однодвигательные машины не способны долго летать на сверхзвуковых скоростях и больших высотах с тяжелой бомбовой нагрузкой. Учитывая общее состояние украинской авиации, применение подобных снарядов не принесет противнику стратегического преимущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Украины заявило о получении первых управляемых боеприпасов собственного производства.

    В прошлом году киевский режим анонсировал создание аналога российских корректируемых авиабомб с дальностью действия до 60 километров.

    Эксперты отмечали критическую зависимость дальности применения планирующих боеприпасов от высоты полета самолета-носителя.

    17 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 36 украинских дронов над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку вражеских летательных аппаратов самолетного типа сразу в нескольких регионах страны.

    Отечественные зенитные комплексы нейтрализовали 36 беспилотных аппаратов противника, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении министерства говорится: «В период с 14.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

    Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областей. Кроме того, вражеские объекты уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая силы противовоздушной обороны перехватили 556 украинских дронов.

    Днем ранее отечественные системы ПВО ликвидировали 89 вражеских аппаратов над девятью областями и Черным морем.

    Пятнадцатого мая дежурные средства уничтожили 56 беспилотников над центральной частью страны и южными территориями.

    18 мая 2026, 00:32 • Новости дня
    Антикризисный центр Литвы заявил о падении украинского беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Упавший неподалеку от литовской деревни Самане дрон является, скорее всего, украинским, сообщил директор национального центра Литвы по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

    Инцидент произошел в Утенском районе страны. Аппарат рухнул в поле, о чем профильным ведомствам рассказали местные жители, передает ТАСС.

    «Согласно первичным данным, по тому, что мы видим по обломкам, это, скорее всего, украинский дрон», – заявил директор ведомства Вилмантас Виткаускас.

    Специалисты продолжают обследование территории. Признаков детонации боевой части при столкновении с землей зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Литвы Гитанас Науседа выступил против использования воздушного пространства республики для транзита иностранных беспилотников. Кроме того, налеты украинских БПЛА фактически привели к политическому кризису в Латвии.

    18 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Ветеран СВО рассказал о подвиге троих бойцов перед операцией «Поток» в Судже

    Российские военные вызвали огонь на себя перед операцией «Поток» в Судже

    Tекст: Вера Басилая

    Во время боев в Курской области трое раненых военнослужащих вызвали огонь на себя, пожертвовали жизнями ради остановки наступления противника и обеспечения успеха масштабного маневра, заявил ветеран специальной военной операции Максим Даглы с позывным «Даг».

    Героический поступок совершили три российских солдата для предотвращения прорыва украинских сил, передает РИА «Новости».

    Ветеран специальной военной операции Максим Даглы сообщил, что военные взяли под контроль стратегически важный маршрут.

    «Трое ребят поднялись на высоту и в ходе продолжительного штурма забрали очень важный участок пути. Как раз перед операцией «Поток», когда по трубе в Суджу заходили», – рассказал боец.

    Позднее началось массированное наступление противника на позиции раненых россиян. Не желая сдаваться в плен, военные запросили удар тяжелой артиллерии по собственным координатам. Солдаты погибли, однако смогли сдержать продвижение вражеских подразделений.

    Операция «Поток» сыграла ключевую роль в освобождении населенного пункта. Около 800 военнослужащих прошли 15 километров по заброшенному газопроводу и ударили в тыл украинских формирований. Начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину, что внезапная атака привела к обрушению обороны противника.

    На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.

    Освобождение Курской области стало самым значимым военным событием прошлого года.

    Президент России Владимир Путин назвал участников операции «Поток» настоящими героями.

    Выступление студентов ГИТИСа в Тбилиси вызвало политический скандал
    Внебиржевой курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 2023 года
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    Аукцион по продаже небоскреба РЖД в Москва-Сити сорвался из-за отсутствия заявок
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    Федерация лыжных гонок России получила новое название
    Бывшего киллера ореховской ОПГ заметили на работе в такси в Крыму

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США

    Израиль создал секретные военные объекты на территории государства, которое не является ни союзником, ни противником – Ирака. Причем сами иракские военные узнали о наличии чужих военных на своей территории совершенно случайно. Почему перед нами пример крайней политической самоуверенности Израиля и кто помог в реализации такой политики Тель-Авиву? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

