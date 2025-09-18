Солдаты ВСУ приехали на позиции ВС России и сдались в плен в Новониколаевке

Tекст: Вера Басилая

Солдаты Вооруженных сил Украины были захвачены в плен в селе Новониколаевка Днепропетровской области после того, как по ошибке прибыли на уже занятые российскими военными позиции, передает ТАСС.

Заместитель командира штурмовой роты 37-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Пресс сообщил, что группа из шести украинских солдат приняла российские позиции за свои.

«Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек», – рассказал офицер.

Военнослужащие Украины не оказали никакого сопротивления и добровольно сложили оружие. Командир отметил, что этот случай был единичным и произошел из-за ошибки в ориентировании.

Ранее боец ВС России рассказал о мародерстве ВСУ в Новониколаевке. Минобороны России показало видеозапись зачистки населенного пункта Новониколаевка от украинских боевиков.

Напомним, российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.