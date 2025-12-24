Tекст: Антон Антонов

На Харьковском направлении «Северяне» при поддержке авиации, «Гераней», «Солнцепеков» и тяжелой артиллерии пробивают оборону ВСУ практически по всему фронту, нарушая логистику противника.

«В лесу западнее Лимана Воины Севера захватили пять опорных пунктов противника, отразив одну контратаку 58 омпбр ВСУ. В ходе отражения атаки вражеская штурмовая группа полностью уничтожена. Продвижение составило до 350 м», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В районе Старицы российские подразделения за сутки продвинулись до 400 м по лесополосам. В Волчанских Хуторах занята часть леса с продвижением до 200 м.

В районе Меловое-Хатнее продолжается зачистка лесных массивов и расширение российской зоны контроля около границы; продвижение составило до 600 м, а экипажи ВКС нанесли удары по позициям ВСУ в Колодезном.

На Липцовском участке фронта изменений не зафиксировано, ВСУ активных действий не предпринимали.

Российская авиация усилила интенсивность ударов по позициям ВСУ на Сумском направлении, что помогло штурмовым подразделениям группы «Север» продвинуться более чем на 600 м.

Российские войска развивают наступление сразу на десяти участках севернее Сум, включая Андреевку, и на трех участках западнее города.

На Теткинском и Глушковском направлениях линия фронта осталась без существенных изменений, российские ВКС нанесли авиационные удары по опорным пунктам ВСУ в районе Волфино.

«За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 65 в Сумской области и свыше 75 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» взяла в плен 13 военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Высокое на Сумском направлении. Среди пленных оказался командир роты.