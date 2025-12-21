Tекст: Антон Антонов

Продвижение штурмовых подразделений «Северян» на Сумском направлении прошло сразу на нескольких участках фронта при поддержке авиации, реактивных систем «Солнцепек» и артиллерии. В Сумской области удалось продвинуться более чем на километр, заняв несколько лесополос. В районе Кондратовки попытка выдвижения боевой группы ВСУ была сорвана комплексным огневым поражением.

На Теткинском и Глушковском участках фронта российская авиация нанесла удары по позициям украинских сил в районе Рыжевки, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Харьковском направлении «Северяне» активно продвигались на большинстве участков, авиация и тяжелая реактивная артиллерия наносили точечные удары. Возле Старицы отмечено продвижение в лесных массивах, общее продвижение составило до 450 м; в районе Лимана заняты три опорных пункта ВСУ, продвижение составило до 300 м. В Вильче российские штурмовики заняли более 25 домовладений, личный состав ВСУ начал отступление, подвергаясь ударам как российских, так и украинских FPV-дронов.

Реактивная артиллерия нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Волчанских Хуторах, зафиксировано продвижение «Северян» на 200 м. На участке Меловое-Хатнее российские бойцы заняли лесной массив, общее продвижение достигло 350 м. Существенных изменений на Липцовском участке фронта не отмечено.

«За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской), 13 взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» освободили Высокое в Сумской области. Появились сообщения, что российские войска зашли в село Грабовское в Сумской области.