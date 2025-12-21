  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    21 декабря 2025, 02:50 • Новости дня

    Появились сообщения об успехах российских войск в сумском селе Грабовское

    Подоляка: Российские войска заняли село Грабовское

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ и военный блогер Юрий Подоляка сообщают, что российские войска зашли в село Грабовское в Сумской области Украины.

    Украинские СМИ пишут, что российские войска «зашли в пограничное село Грабовское, расположенное непосредственно на линии границы». При этом военные источники украинских СМИ подтверждают, что боевые действия «в районе Грабовского продолжаются несколько дней».

    Подоляка пишет в Telegram, что «вслед за занятием нами приграничного н.п. Высокое, подразделения группировки «Север» заняли и соседнее Грабовское».

    Кроме того, по данным украинских СМИ, поступает информация о дальнейшем движении российских подразделений в направлении села Рясное.

    Подоляка указывает, что российские войска, по некоторым сообщениям, уже вошли в Рясное.

    «Местные паблики пишут, что такого тумана в декабре не было никогда. И стоял он с утра до вечера», – отмечает блогер, комментируя информацию о «быстром продвижении» российских сил в Краснопольском районе Сумской области.

    «Армия России начала наступление на новом участке, перешла границу и практически освободила Грабовское», – пишут «Военкоры Русской Весны», отмечая, что «российскими бойцами были взяты в плен боевики ВСУ и эвакуированы из-под огня жители».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» освободили Высокое в Сумской области.

    20 декабря 2025, 16:49 • Новости дня
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS

    @ kostnews

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры уцелевшего Антоновского моста, подвергшегося многочисленным ударам из американской высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал новые кадры состояния Антоновского моста после многочисленных обстрелов. Как отметил Коц в Telegram-канале, что американская система HIMARS нанесла порядка 150 прямых ударов по мосту.

    Коц уточнил, что видео было снято спустя несколько часов после отвода российских военных с западного берега Днепра. Несмотря на интенсивность обстрелов, мост не был полностью разрушен.

    «Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий в одну воронку. При этом несущие конструкции моста целы», – заявил Коц в своем материале.

    Журналист подчеркнул, что основные конструкции Антоновского моста сохранили свою целостность, хотя покрытие пострадало от многочисленных ударов. Видео, опубликованное военкором, демонстрирует крупные выбоины и повреждения дорожного полотна, однако опоры и несущие элементы моста чувствительных разрушений не получили.

    Ранее Россия нанесла повторный удар беспилотником по автомобильному мосту на трассе М-15 на Днестре в селе Маяки в Одесской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия отсекает Украину от выхода к Дунаю.

    20 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы предстает перед всеми в разных образах.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание Зеленского о том, что «Путиных много»: один общается с США, другой произносит речи, а третий «делает что-то другое».

    «Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», – сыронизировала дипломат.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года», говоря о фейковом видео с Зеленским в Купянске, заявил, что тот обладает артистическим талантом.

    Также он отметил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 19:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил неудовлетворение работой украинской противовоздушной обороны в Одессе после разрушительных атак российской армии по энергообъектам и инфраструктуре, сообщили местные СМИ.

    Во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, Владимир Зеленский обвинил лиц, ответственных за работу ПВО, в разрушениях в Одессе, передает РИА «Новости».

    «Это диалог между мной и Сырским», – заявил Зеленский.

    В субботу Минобороны России сообщило о мощном ударе по энергообъектам, которые использует ВСУ, в том числе по объектам в Одессе. Компания ДТЭК отметила повреждение 20 электроподстанций в Одесском регионе.

    Ранее стало известно, что власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты после закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени в результате взрывов.

    Российские войска усилили удары по инфраструктуре Одесской области, включая объекты судоходства.

    20 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины испугались появления квадрокоптера с российским флагом в Киеве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

    По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

    После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

    Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

    «С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

    Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.

    20 декабря 2025, 08:01 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные из двух бригад оставили свои позиции после того, как по ним ударили российские войска, сообщил источник в силовых структурах России.

    Бегством с передовых позиций на Харьковском направлении отметились подразделения 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ, сообщил собеседник ТАСС.

    Он уточнил, что бойцы ВСУ побежали в результате комплексного огневого поражения их позиций.

    Ранее российские военные нашли в освобожденном Красноармейске заброшенный пункт управления FPV-дронами ВСУ с оборудованием и боеприпасами.

    Также сообщалось, что украинские солдаты в Гуляйполе жалуются на невозможность сбежать из города.

    20 декабря 2025, 18:13 • Новости дня
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет и оно может не появиться вовсе.

    На пресс-конференции с главой правительства Португалии Владимир Зеленский высказал мнение о том, что соглашения по урегулированию на Украине может не быть, передает РИА «Новости».

    По его словам, соглашения сегодня нет. «Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена», – заявил Зеленский.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина может столкнуться с продолжением боевых действий в 2026 году при отсутствии мирного соглашения этой зимой.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Власти США и представители Украины планируют провести переговоры в Майами в ближайшие два дня.

    Президент России Владимир Путин на передаче  «Итоги года» подчеркнул готовность России завершить конфликт мирным путем при устранении причин кризиса и указал на отсутствие диалога по территориальному вопросу.

    20 декабря 2025, 16:28 • Новости дня
    Над Киевом заметили дрон с российским флагом

    @ novynylive

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные запустили над центром Киева беспилотник с флагом России, воздушная тревога в украинской столице не действовала, сообщили украинские СМИ.

    Неизвестные запустили над центром Киева дрон с российским флагом, передает ТАСС. Как сообщает украинское издание «Новости. Live», инцидент произошёл в отсутствие воздушной тревоги в городе.

    На опубликованном в телеграм-канале издания видеоролике видно, как небольшой квадрокоптер летит по небу с большим триколором России, закреплённым на тросе. Видео снято одним из жителей украинской столицы.

    Информации о том, кто запустил этот беспилотник, нет. Украинские власти к настоящему моменту официально не комментировали ситуацию.

    20 декабря 2025, 10:23 • Новости дня
    @ Cold River Productions/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Миллионы беженцев с Украины стали причиной всплеска инфекционных заболеваний в Европе, ситуация усугубилась из-за отсутствия вакцинации и работы биолабораторий, заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию микробиолог Игорь Никулин.

    Сразу после Майдана на Украине был ликвидирован санэпиднадзор, а людей не прививали от опасных болезней, сказал Никулин, передает «Царьград».

    Украинские власти запретили использование российских вакцин по политическим причинам, а западные препараты оказались слишком дорогими. Страна вышла на первое место в Европе по заболеваемости корью, ботулизмом и бешенством. Никулин подчеркнул, что появление биолабораторий привело к критическому росту числа особо опасных инфекций.

    Генерал-майор Минобороны Игорь Ртищев ранее сообщал, что агентство USAID могло участвовать в тестировании фармакологических препаратов на украинском населении. Эта информация неоднократно подтверждалась должностными лицами США, такими как Джон Кирби, Виктория Нуланд и Роберт Кеннеди-младший.

    Эксперт указал, что при администрации предыдущего президента США Джо Байдена было создано более 30 военно-биологических лабораторий в крупнейших городах Украины.

    По его словам, именно после их появления начались вспышки эпидемических заболеваний, особенно опасных в очагах как Винница, где причиной гибели десятков людей стала атипичная пневмония, связанная с деятельностью американской лаборатории.

    Никулин отметил, что у украинских военных были обнаружены антитела к различным опасным инфекциям, это свидетельствует о проведении незаконных экспериментов. Он также отметил, что с началом боевых действий на Донбассе все чаще фиксировались вспышки неизвестных болезней.

    Ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявлял, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.

    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Высокое в Сумской области, а группировка «Центр» освободила населенный пункт Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям егерской бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Алексеевки, Искрисковщины, Никольского, Рыжевки и Хотени Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ возле Старицы, Терновой, Избицкого и Волчанских Хуторов.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в ДНР и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом с Водянским, Вольным, Грузскоим, Завидо-Кудашево, Новоалександровкой, Новокриворожьеми Самарским ДНР.

    Потери противника составили до 525 военнослужащих, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады нацгвардии у Ковшаровки, Купянска-Узлового, Моначиновки, Парноватого, Самборовки Харьковской области и Краснлого Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при эжтом составили более 240 военнослужащих, танк, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155 самоходная артиллерийская установка Paladin. Уничтожены станция РЭБ и десять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии поблизости от Кирово, Константиновки, Краматорска, Кривой Луки и Миньковки ДНР.

    Противник потерял свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция РЭБ и четыре склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Андреевкой Днепропетровской области, Гуляй-полем, Косовцево и Терноватым Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих и бронемашину, отчитались в Минобороны.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.

    20 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь средства ПВО сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что по десять дронов были уничтожены над Белгородской и Воронежской областями. Кроме того, два БПЛА были сбиты над Курской областью и столько же – над Липецкой областью. Еще два беспилотника были перехвачены над акваторией Азовского моря. Над территорией Брянской области был уничтожен один украинский дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    20 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где вскоре начнутся переговоры по украинскому урегулированию с участием Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где состоятся переговоры с США по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Дмитриев прибыл в Майами в субботу вечером, его кортеж уже заехал на территорию клуба.

    Со стороны США в переговорах, как ожидается, примут участие спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, а также Джаред Кушнер – предприниматель и по совместительству зять хозяина Белого дома. Встреча проходит в неформальной обстановке, на фоне продолжающихся обсуждений путей разрешения конфликта на Украине.

    Иные детали и повестка предстоящих переговоров пока не раскрываются. Ожидается, что участники обсудят возможности для продвижения мира и обсуждение условий урегулирования украинского кризиса.

    Ранее в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Утром сообщалось, что Дмитриев направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    20 декабря 2025, 06:18 • Новости дня
    Guardian назвала жесткой позицию Путина по Украине в программе «Итоги года»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные СМИ прокомментировали программу «Итоги года», в ходе которой президент России Владимир Путин ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    «Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы», – пишет Guardian.

    В обзорах американского телеканала NBC и французской газеты Parisien подчеркивается, что российский лидер в ходе прямой линии говорил на разнообразные темы – от украинской до обсуждения инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог, передает РИА «Новости»

    Газета Politico подчеркнула интерес к самому формату мероприятия, а также отметила, что Путин не изменил заявленные ранее цели России в рамках специальной военной операции. Издание также указало, что вопрос урегулирования лидер России перенес на ответственность Запада, говоря, что теперь «мяч на их стороне».

    Кроме того, Politico и CNN, обратили внимание на заявление Путина о готовности России подумать о гарантиях безопасности на выборах на Украине.

    Американское издание Washington Post подчеркнуло, что Путин, помимо украинского кризиса, сделал акцент на экономической ситуации в стране, опираясь на статистику. В ответ на позицию Европы он отметил несоответствие жесткой линии в отношении России новым сигналам, поступающим из Вашингтона, где наметился более «дружелюбный к Москве» последовательный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4,5 часа. Как сообщили телеведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин, число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов. Этот разговор стал одним из самых продолжительным за все время существования формата.

    20 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области в результате спецоперации уничтожен капитан ВСУ Александр Соколовский, ранее воевавший в националистическом батальоне и участвовавший во вторжении в Курскую область, сообщили в силовых структурах.

    Командир роты из 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ капитан Александр Соколовский был уничтожен в Сумской области, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, он принимал участие во вторжении на территорию Курской области. Собеседник агентства пояснил, что Соколовский был добровольцем с начала так называемой антитеррористической операции на Украине, воевал в составе нацбата «Днепр» и был ликвидирован на теткинско-глушковском направлении.

    Также, как сообщили в силовых структурах, командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Владимир Фокин проводит «чистку» среди офицеров, отправляя неугодных на штурмовые позиции.

    Фокин, по данным силовых структур, вместо решения проблем бригады, занимается саморекламой, введением ритуалов и продвижением своих родственников на высокие должности. Офицерские места, освободившиеся в результате этих «чисток», отдаются бойцам из запрещенного в России формирования «Азов».

    Ранее отмечалось, что после назначения Фокина командиром 125-й бригады, он дистанцировался от управления подразделением и больше времени уделял соцсетям и самопиару.

    В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ внедрили фашистское приветствие после назначения новым командиром майора Владимира Фокина.

    20 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основная часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро ляжет на Германию, крупнейшего донора бюджета Евросоюза, сообщает газета Bild.

    Источники в правительстве ФРГ сообщили Bild, что Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС для Украины, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что Еврокомиссия планирует занять 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии сообщества. Кредит будет обеспечен с использованием «запаса прочности» бюджета ЕС – средств, которые государства уже пообещали Евросоюзу, но пока не выплачены.

    Источник Bild уточнил, что Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю расходов по кредиту для Украины. Формально национальные бюджеты сразу не пострадают, однако в любой момент ЕС может потребовать эти средства для покрытия обязательств и выплаты процентов.

    По данным Bild, Венгрия, Чехия и Словакия добились того, чтобы их взносы не использовались для финансирования кредита Украине. Поэтому основная нагрузка ляжет на крупнейшие экономики, где лидерство по объему взноса удерживает Германия с 27 миллиардами евро в 2024 году.

    Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.

    Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

