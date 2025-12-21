Подоляка: Российские войска заняли село Грабовское

Tекст: Антон Антонов

Украинские СМИ пишут, что российские войска «зашли в пограничное село Грабовское, расположенное непосредственно на линии границы». При этом военные источники украинских СМИ подтверждают, что боевые действия «в районе Грабовского продолжаются несколько дней».

Подоляка пишет в Telegram, что «вслед за занятием нами приграничного н.п. Высокое, подразделения группировки «Север» заняли и соседнее Грабовское».

Кроме того, по данным украинских СМИ, поступает информация о дальнейшем движении российских подразделений в направлении села Рясное.

Подоляка указывает, что российские войска, по некоторым сообщениям, уже вошли в Рясное.

«Местные паблики пишут, что такого тумана в декабре не было никогда. И стоял он с утра до вечера», – отмечает блогер, комментируя информацию о «быстром продвижении» российских сил в Краснопольском районе Сумской области.

«Армия России начала наступление на новом участке, перешла границу и практически освободила Грабовское», – пишут «Военкоры Русской Весны», отмечая, что «российскими бойцами были взяты в плен боевики ВСУ и эвакуированы из-под огня жители».

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» освободили Высокое в Сумской области.