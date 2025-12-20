Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям егерской бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Алексеевки, Искрисковщины, Никольского, Рыжевки и Хотени Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ возле Старицы, Терновой, Избицкого и Волчанских Хуторов.

При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в ДНР и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом с Водянским, Вольным, Грузскоим, Завидо-Кудашево, Новоалександровкой, Новокриворожьеми Самарским ДНР.

Потери противника составили до 525 военнослужащих, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады нацгвардии у Ковшаровки, Купянска-Узлового, Моначиновки, Парноватого, Самборовки Харьковской области и Краснлого Лимана ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при эжтом составили более 240 военнослужащих, танк, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155 самоходная артиллерийская установка Paladin. Уничтожены станция РЭБ и десять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии поблизости от Кирово, Константиновки, Краматорска, Кривой Луки и Миньковки ДНР.

Противник потерял свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция РЭБ и четыре склада матсредств.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Андреевкой Днепропетровской области, Гуляй-полем, Косовцево и Терноватым Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих и бронемашину, отчитались в Минобороны.

Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.