    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    13 февраля 2026, 11:25 • Новости дня

    Дмитриев заявил, что левое движение на Западе стало «слишком левым»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал результаты опроса CNN, согласно которым большинство американцев считают Демократическую партию «слишком левой».

    Кирилл Дмитриев отметил, что современное левое движение стало, по его мнению, «слишком левым», передает ТАСС.

    «Левое движение стало слишком левым. Что же идет после коммунизма?» – написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Поводом для комментария послужил опубликованный CNN опрос, согласно которому 58% респондентов считают Демократическую партию США слишком «левой».

    Ранее Дмитриев обвинил либералов на Западе в причинении увечий людям из-за своей идеологии.

    12 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    @ ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Тчиани Амаду Ибро объявил о вступлении страны в войну с Францией.

    Во время выступления перед молодежью на стадионе Ниамея Ибро заявил: «Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», передает РИА «Новости».

    По словам военного, указ о мобилизации, ранее утвержденный правительством Нигера, был направлен на подготовку к возможному конфликту с Францией.

     Во Франции отвергли заявления о начале войны. Представитель генштаба Франции Гийом Верне сообщил, что речи о французской интервенции в Нигер быть не может, отмечает издание Jeune Afrique.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в причастности к атаке на аэропорт Ниамеи. Тчиани также поблагодарил российских партнеров за оперативные действия, которые позволили отразить нападение за двадцать минут. Президент страны заявил, что за атаками на территории Нигера и других африканских государств стоят Франция и ее спецслужбы.

    12 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    В России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    В России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Запасы стратегически важного плавикового шпата в России увеличились на 17,5% после открытия месторождения «Гозогор» с ресурсами свыше 5 млн тонн в Забайкалье.

    Компания «Росгеология» объявила об открытии крупного месторождения плавикового шпата в Забайкалье, сообщает РИА «Новости».

    Новое месторождение «Гозогор» содержит более 5 млн тонн запасов флюорита и стало одним из крупнейших открытий 2025 года, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

    По итогам государственной экспертизы на баланс поставлены запасы плавикового шпата: 1,05 млн тонн по категории С1 и 4,042 млн тонн по категории С2. Благодаря этому открытию общие запасы данного стратегического и дефицитного сырья в России увеличились на 17,5% впервые за многие годы.

    Главный геолог «Росгеологии» Артур Узюнкоян заявил: «Плавиковый шпат в России является стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым на 100%. Открытие «Гозогора» – значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России». Также он отметил, что месторождение удобно расположено рядом с инфраструктурой, что позволит быстро начать его разработку и создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов.

    Плавиковый шпат используется для производства чугуна, стали, керамики, стекла, цемента, алюминия и плавиковой кислоты, необходимой для получения фторуглеродов и других химических продуктов. По данным Минприроды, мировые запасы плавикового шпата превышают 260 млн тонн, крупнейшие ресурсы сосредоточены в Китае, ЮАР, Мексике и Монголии. Россия занимает пятое место в мире по запасам этого сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром нефть» обнаружила новое месторождение нефти в арктической зоне Ямало-Ненецкого округа. Запасы месторождения составляют 55 млн тонн нефти. Новое месторождение назвали в честь геолога Алексея Конторовича.

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    12 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окончено производство по уголовному делу в отношении сбежавшего из России актера Артура Смольянинова (иноагент, в списке террористов и экстремистов), обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии, он объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет.

    Актер, находясь за границей, дал интервью, в котором сообщил заведомо ложные сведения о действиях ВС России, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Ему заочно предъявили обвинение и объявили его в международный розыск, а на принадлежащее ему имущество наложили арест.

    Артист покинул Россию после начала спецоперации на Украине и неоднократно выступал с резкой критикой властей. Он также выражал готовность участвовать в боевых действиях на стороне Киева.

    Ранее сообщалось, что страна, где, предположительно, Смольянинов находится, отказала российским следователям в правовой помощи. Российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера.

    12 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    12 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Среди шести убитых во Флориде оказались выходцы из России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    В американском штате Флорида в городах Сарасота и Форт-Лодердейл были убиты шесть человек, среди которых есть выходцы из России и с Украины, сообщили СМИ.

    Как передает канал CBS, серийное убийство совершил 51-летний Рассел Кот, который покончил с собой вскоре после преступления. Полиция заявляет, что все жертвы были убиты в среду утром одним и тем же подозреваемым, передает РИА «Новости».

    В Форт-Лодердейле погибли 46-летняя Лариса Блюдая и 18-летний Бен Азизов. По словам представителей шерифа округа Сарасота, Кот ранее состоял в романтических отношениях с одной из жертв в этом городе, а между жертвами Форт-Лодердейла и Сарасоты прослеживается связь. Мотивы расправы в Сарасоте пока остаются неясными.

    В Сарасоте жертвами преступника стали Ольга Грейнерт, Флорита Столяр, Анатолий Йоффе и Ярослав Блюдой.

    Как отмечает РИА «Новости со ссылкой на соцсети, Флорита Столяр родилась в Днепропетровске, а Анатолий Йоффе – в Петербурге, при этом Йоффе владел местной клиникой и был мужем Столяр.

    Тело Кота обнаружили на месте убийства последних четырех жертв с ранениями, которые, по данным полиции, он нанес себе сам.

    Ранее сообщалось, что трое сотрудников правоохранительных органов были убиты и двое ранены в результате стрельбы в Пенсильвании, открывший стрельбу злоумышленник также мертв.

    12 февраля 2026, 20:42 • Новости дня
    Рютте ошибочно приписал США главную характеристику России

    Рютте ошибочно назвал США самой большой страной в мире

    Рютте ошибочно приписал США главную характеристику России
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек США Марк Рютте назвал США самой большой страной в мире, что является ошибкой.

    Так, первое место по площади занимает Россия, за ней следуют Канада, Китай, а США по площади располагаются только на четвертом месте, сообщает РИА «Новости». «Вы должны понимать, что Соединенные Штаты – это самая большая страна на Земле», – сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

    Об этом он сказал, объясняя, почему глава Пентагона Пит Хегсет не приехал в Брюссель на встречу глав Минобороны стран альянса. По словам Рютте, у Хегсета якобы много дел «в другом полушарии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон направил заместителя главы по политическим вопросам Элбриджа Колби вместо Пита Хегсета на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе.

    12 февраля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета, прошедшего 25 декабря 2025 года. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование».

    Кроме того, Путин поручил до 15 июля внести в российское законодательство изменения, которые определят стажировки как отдельный вид срочных трудовых отношений.

    В документе подчеркивается: «Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих в том числе:... определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий «стажер» и «трудоустройство на стажировку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки объявило о сокращении 47 тыс. платных мест в вузах страны. В первую очередь регулирование затронет направления «Юриспруденция», «Менеджмент и экономика», а также «Реклама и связи с общественностью».

    Между тем в России зафиксировали рекордное снижение доли школьников, поступающих в 10-й класс.

    12 февраля 2026, 13:17 • Новости дня
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Ухта в Коми, сообщили в региональном управлении МЧС России в четверг.

    Атаку дронов зафиксировали в Ухте, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На место выехали оперативные службы.

    До этого власти региона объявляли беспилотную опасность.

    Ранее ВСУ уничтожили здание почты в городе Приморск в Запорожской области.

    12 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о ряде поручений по дополнительным мерам поддержки Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки дал поручения по дополнительным мерам поддержки Белгородской области. В своем канале на платформе Max Хуснуллин отметил, что регион переживает беспрецедентную атаку противника, из-за чего энергосистема области получила серьезные повреждения в результате последних обстрелов.

    Хуснуллин рассказал, что на совещании были обсуждены как финансовые, так и организационные меры поддержки. Вице-премьер поручил оценить последствия разрушений и проработать шаги, которые помогут экономике Белгородской области развиваться несмотря на сложные условия.

    Он сообщил, что лично осмотрел несколько объектов, пострадавших от ракетных ударов. По его словам, уже намечены конкретные планы по устранению последствий атак и восстановлению инфраструктуры региона.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела Белгородской области.

    В результате очередных ударов беспилотников ВСУ в регионе пострадали пять мирных жителей.

    12 февраля 2026, 22:53 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал отставку главы британской госслужбы цитатой из Queen

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы госслужбы Британии Криса Уормолда из британского правительства цитатой из песни «Another One Bites the Dust» британской рок-группы Queen.

    Кирилл Дмитриев отреагировал на уход из правительства Британии Криса Уормолда, передает РИА «Новости». В соцсетях директор Российского фонда прямых инвестиций написал на английском языке фразу «Еще один повержен в прах», взятую из песни «Another One Bites the Dust» группы Queen. К публикации он приложил анимированное изображение Фредди Меркьюри и скриншот с новостью об отставке.

    Крис Уормолд занимал должность секретаря кабинета министров при премьер-министре Кире Стармере и руководил работой государственной бюрократии Британии.

    Ранее Дмитриев заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер не сможет избежать отставки после скандалов в правительстве.

    Кир Стармер отверг слухи об отставке и заявил, что не собирается лишаться доверия избирателей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что правительство Британии идет ко дну на фоне Эпштейн-скандала.

    Карикатура

    13 февраля 2026, 00:01 • Новости дня
    Сын Мадуро сообщил мнение отца о ситуации в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сын президента Венесуэлы депутат Николас Мадуро Герра провел с отцом телефонный разговор и передал слова отца об одобрении действий правительства страны.

    «Вы делаете именно то, что должны делать, и предпринимаете правильные шаги. Наше спокойствие здесь – это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины. Я полностью доверяю команде, и вы сделали то, что должны были сделать», – приводит РИА «Новости» слова президента Мадуро, переданные его сыном журналистам.

    Николас Мадуро Герра сообщил, что беседовал с отцом довольно долго и тот интересовался о состоянии «родина и его команды».

    Напомним, США 3 января нанесли удары по военным объектам в Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американские СМИ описали принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора», с помощью которого США захватили Мадуро с женой.

    Вашингтон заявил, что они Мадуро с женой предстанут перед судом в США за якобы «наркотерроризм». В суде в Нью-Йорке задержанные заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, возглавившая Венесуэлу после похищения президента Дельси Родригес объявила о подготовке закона о всеобщей амнистии.

    12 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Онищенко сказал, как можно переименовать среднее профессиональное образование

    Онищенко придумал новое название для среднего профессионального образования

    Онищенко сказал, как можно переименовать среднее профессиональное образование
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переименование «Среднего профессионального образования» возможно путем исключения из наименования слова «среднее», заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Академик Российской академии наук и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил убрать из названия «среднее профессиональное образование» слово «среднее». передает ТАСС.

    «Работа вестись должна в изъятии из этого определения слова «среднее», а «профессиональное образование» нужно оставить», – заявил Онищенко.

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    12 февраля 2026, 22:45 • Новости дня
    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта

    В России изменятся правила заселения в гостиницы с 1 марта 2026 года

    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С марта российские гостиницы, согласно постановлению правительства № 1912 от 27.11 2025 года, обязаны ждать заселения гостей сутки, а отмена брони до заезда позволит вернуть оплату полностью.

    Документ правительства России, представленный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает единые правила бронирования для гостиниц, баз отдыха и кемпингов.

    С 1 марта гостиницы обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток с момента планируемого заселения до расчетного часа следующего дня, и только после этого могут отменить бронирование, сказано в документе.

    Ранее действовало «негарантированное бронирование», при котором туристу нужно было заехать до определенного часа, иначе бронь автоматически аннулировалась, напомнило РИА «Новости». Теперь отмена брони урегулирована в пользу клиента: при отказе до дня заезда деньги возвращаются полностью, а при позднем отказе или неявке удерживается стоимость только одних суток.

    Гостиницы могут отказать в предоставлении номера в одностороннем порядке только при условии полного возмещения убытков гостю. В договоре бронирования теперь указываются точная площадь номера, условия бронирования, сроки отмены и условия возврата предоплаты.

    С осени 2025 года россияне могли заселяться по загранпаспорту, а с января 2026 года – по водительским правам. Все средства размещения должны быть включены в специальный реестр, иначе забронировать номер через агрегатор будет невозможно. Это решение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту потребителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Ульяна Никонова отметила, что сдача дачных домов в аренду посуточно или на длительный срок не запрещена. Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс. Путешествия». Финансовые организации стали чаще блокировать переводы граждан за туристические путевки с начала года, из-за того, что банки считают  такие операции подозрительными.


    12 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    @ Евгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Хорошим термином станет «профессиональное образование», – сказала газете ВЗГЛЯД советник министра просвещения, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталия Золотарева, комментируя поручение президента Владимира Путина переименовать «среднее профессиональное образование».

    По итогам заседания Государственного совета президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование». 

    «Предпосылок для такой дискуссии несколько. Для государства важно повышение статуса, имиджа системы, ведущей подготовку рабочих, техников – архиважных для экономики государства», – говорит Золотарева. Она отметила, что государство уже более 15 лет планомерно реализует меры укрепления статуса рабочих и специалистов среднего звена, а также системы, обеспечивающей их подготовку – модернизируется инфраструктура и материальная база, совершенствуются образовательные технологии, укрепляется связь с работодателями. Федеральный проект «Профессионалитет» собрал в себе лучшие инструменты, задал высокий уровень и темп развития системы среднего профессионального образования (СПО).

    «Сегодня предмет труда выпускников системы СПО все больше высокотехнологичен. Технологии, используемые как рабочими, так и специалистами среднего звена, быстро развиваются. Поэтому все чаще звучит тезис, что термин «среднее» все меньше соответствует реалиям. Это качественное современное профессиональное образование», – объясняет Золотарева.

    Она предполагает, что кардинальной смены названия все-таки не будет. «На мой взгляд хорошим термином станет «профессиональное образование», – заключила член ОП.

    Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также предложил убрать из наименования «среднее профессиональное образование» первое слово.

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков

    Российские правоохранители фиксируют участившиеся случаи социально опасных действий, диверсионно-террористических актов, совершаемых подростками. Эксперты отмечают, что за большинством инцидентов стоят украинские спецслужбы, ведущие обработку молодежи через соцсети и мессенджеры. При этом российским силовым структурам удается предотвращать кратно больше преступлений еще на стадии подготовки, поэтому громкие случаи остаются редкими исключениями. Подробности

    Выборы на Украине подорвут могущество Каллас

    Проведение выборов на Украине в условиях боевых действий «определенно не является хорошим решением». Так глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения СМИ о том, что в Киеве якобы начали планировать электоральные процессы после требования США провести голосование до 15 мая. Когда же на Украине все-таки состоятся выборы и почему Каллас выступает против их проведения? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

