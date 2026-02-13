В пресс-центре НАСА показали видео о Федяеве на русском

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пресс-центре НАСА перед стартом миссии Crew-12 к Международной космической станции было показано видео на русском языке, передает РИА «Новости».

В нем российский космонавт Андрей Федяев рассказал о своих эмоциях и опыте перед полетом. «Меня зовут Андрей Федяев, я специалист полета Crew-12 на Международную космическую станцию. Это колоссальный объект. Я знаю, что это самый дорогой объект, который человечество за всю свою историю построило именно совместно. То есть это огромнейший международный проект, который работает уже больше 25 лет... Естественно, это волнительно», – сказал Федяев на русском языке.

Он также отметил слаженность экипажа, в который входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено. Видео сопровождалось английскими субтитрами для иностранных зрителей.

Для Федяева этот полет станет вторым в карьере. Впервые он отправился на МКС в 2023 году в составе Crew-6. Ожидается, что запуск ракеты Falcon-9 с кораблем SpaceX Dragon с мыса Канаверал состоится около 13.15 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА перенесла запуск миссии Crew-12 из-за плохих погодных условий.

Космонавт Андрей Федяев перед полетом на Международную космическую станцию приготовил для коллег борщ.

Роскосмос заявил о полной готовности Федяева к полету на корабле Crew Dragon.