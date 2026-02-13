Посол Мелик-Багдасаров: Посольство России было готово к ударам США по Венесуэле

Tекст: Тимур Шайдуллин

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал РИА «Новости» , что сотрудники российского посольства в Каракасе не раз отрабатывали сценарии возможной агрессии против Венесуэлы.

Он подчеркнул, что во время атаки США у диппредставительства был четкий план действий, позволивший поддерживать спокойствие среди сотрудников.

«Находясь в Каракасе в тот период, прежде всего ощущалась высокая степень ответственности за безопасность сотрудников и граждан России. Вместе с тем не было паники: мы с сотрудниками не раз отрабатывали подобные сценарии», – заявил Мелик-Багдасаров.

По его словам, благодаря подготовленному плану сотрудники посольства знали, как необходимо поступать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это обеспечило эффективное реагирование и поддержание порядка внутри дипмиссии.

Напомним, Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле. В результате были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, которых вывезли в Нью-Йорк. Американский президент Дональд Трамп объявил, что они предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме». На заседании суда Мадуро и Флорес заявили о своей невиновности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам Мелик-Багдасарова, венесуэльские военные выпустили как минимум две ракеты из комплекса «Игла-С» во время похищения США Николаса Мадуро, но обе промахнулись из-за недостатка опыта у специалистов.

Дипломат также рассказывал, что военные Венесуэлы не получали приказа противодействовать операции США. Посол 12 января сообщал, что Николас Мадуро находится в тюрьме, где, по словам адвокатов, содержится в нормальных условиях и не выражает недовольства.