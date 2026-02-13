Артюхов сообщил о росте числа многодетных семей в ЯНАО

Tекст: Елизавета Шишкова

Артюхов заявил, что регион создает все условия для счастливого детства. По его словам, в округе строятся школы, детские сады и спорткомплексы, а основной акцент делается на развитие детей. Артюхов отметил, что в Новом Уренгое открыт уникальный Центр дополнительного образования, который помогает школьникам определиться с будущей профессией, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Губернатор подчеркнул, что Ямал занимает третье место в стране по коэффициенту рождаемости – 2,01, а количество многодетных семей увеличилось в три раза. Он добавил: «Каждая четвертая семья на Ямале – многодетная. Это огромное достижение последних десятилетий».

В регионе активно развивается медицина, открываются новые медицинские комплексы, а Ямал находится на третьем месте в стране по обеспеченности врачами. «В школах и колледжах открыты арт-резиденции, пространства для 3D-дизайна, танцев, видео- и фотостудии. Все, чем хочет заниматься молодежь, предоставляется в лучших условиях. Эти места всегда полны жизни и вдохновения», – отметил губернатор.

По его словам, Ямал третий год подряд принимает финалы всероссийских олимпиад, а выпускники становятся будущими учеными и первооткрывателями. Губернатор напомнил о важности развития Арктики, приведя в пример проект международной станции «Снежинка», где уже скоро начнутся полевые исследования совместно с московским Физтехом.

Станция будет изучать климат, вечную мерзлоту и северные экосистемы. По словам Артюхова, Ямал лидирует в стране по рейтингу ГТО, что говорит о внимании к здоровью населения.

За последние пять лет реализована программа по переселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья, что позволило более 60 тысячам человек переехать в новые квартиры. Также губернатор сообщил о подписании соглашения с Ассоциацией по поддержке развития глемпингов для продвижения туристического потенциала региона.