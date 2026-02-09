Вэнс: США вложат 9 млрд долларов в ядерную энергетику Армении

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня мы подписали заявление о завершении переговоров по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере, известному как «Соглашение 123». Это откроет дорогу для армянских и американских компаний для реализации будущих программ», – заявил Вэнс, передает «Интерфакс».

Объем первых инвестиций составит 5 млрд долларов, позже планируется выделить еще 4 млрд долларов. По словам Вэнса, программа должна укрепить энергетическую стабильность и безопасность как для Армении, так и для США.

В рамках соглашения в Армении появятся малые модульные реакторы, что подразумевает внедрение американских технологий в республике.

Напомним, в понедельник Вэнс прибыл в Армению.