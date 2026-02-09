У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.9 комментариев
Вэнс: США вложат 9 млрд долларов в ядерную энергетику Армении
Соединенные Штаты инвестируют 9 млрд долларов в развитие ядерной энергетики Армении, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Сегодня мы подписали заявление о завершении переговоров по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере, известному как «Соглашение 123». Это откроет дорогу для армянских и американских компаний для реализации будущих программ», – заявил Вэнс, передает «Интерфакс».
Объем первых инвестиций составит 5 млрд долларов, позже планируется выделить еще 4 млрд долларов. По словам Вэнса, программа должна укрепить энергетическую стабильность и безопасность как для Армении, так и для США.
В рамках соглашения в Армении появятся малые модульные реакторы, что подразумевает внедрение американских технологий в республике.
Напомним, в понедельник Вэнс прибыл в Армению.